MGT Mobile Games Technology 2in1-Retro-Spielekonsole

Für spannende Matches mit Freunden

– Für echtes Retro-Feeling der 80er- und 90er-Jahre

– 94 Spiele auch für spannende Wettkämpfe zu zweit

– Jederzeit überall einsatzbereit dank Batteriebetrieb

– Direktanschluss an Fernseher per AV-Kabel möglich

– Mit zusätzlichem Controller

Große Videospiel-Klassiker wieder entdecken: Die 200 Videospiele erinnern an die unvergesslichen Spiele-Hits der 80er- und 90er-Jahre. Mit den Gamer-Fähigkeiten von damals beeindruckt man seine Familie und Freunde! Die Handheld-Konsole von MGT besitzt ein Farbdisplay mit 2,8″ (7 cm) und arbeitet auf der Basis von 8 Bit! So kommt beim Spielen echtes Retro-Feeling auf!

Spannende Zweikämpfe: 94 der integrierten Videospiele sind zu Zweit spielbar! In der umfangreichen Spiele-Bibliothek ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einfach den Controller per USB an die Konsole anschließen und schon misst man sich mit Freunden in fesselnden Matches und zeigt, wer der Beste ist!

Perfekt für unterwegs: Mit seinen Mini-Maßen passt die Videospielekonsole bequem in jede Tasche und jeden Rucksack und kann überall mit hingenommen werden. So kommt selbst auf langen Autofahrten keine Langeweile auf.

Einfach überall anschließen und loslegen: Ist die Spielekonsole per AV-Kabel mit dem TV-Gerät verbunden kann man auf dem Fernseher spielen!

– Große Bibliothek mit 200 integrierten 8-Bit-Spielen: u.a. Schieß-, Arcade-, Puzzle- und sportbasierte Spiele, inspiriert von Klassikern der Videospiel-Geschichte

– Für echtes Retro-Feeling wie mit Spielekonsolen der 80er- und 90er-Jahre

– LCD-Farbdisplay mit mit 7 cm / 2,8″ Bilddiagonale

– Für zuhause und unterwegs: als Konsole in der Hand oder über TV-Anschluss spielbar

– Für spannende Wettkämpfe zu zweit: 94 der integrierten Spiele sind Dual-Player-fähig

– Bedienung per Steuerkreuz und 4 Tasten oder per mitgeliefertem Controller

– Integrierter Lautsprecher: für Spielemusik und Sound-Effekte

– Farbe: schwarz mit grauen Tasten

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße Konsole: 13 x 80 x 32 mm, Gewicht: 93 g

– Videospielkonsole inklusive separatem Controller, AV-Kabel (2,5-mm-Klinkenstecker auf Cinch) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107378581

Preis: 19,52 EUR

Bestell-Nr. ZX-3033-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3033-4471.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: ht tps://www.magentacloud.de/lnk/3rhJmlbP

