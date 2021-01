Microsoft-Partner bietet Impfzentren in nur 3 Wochen Lösung zur digitalen Organisation schneller Massenimpfungen

Kontingent gekoppelte Terminvergabe, Bestandsverwaltung, Monitoring und Impfprozess-Dokumentation

Nürnberg, 11. Januar 2021; Auch wenn die Massenimpfungen gegen das Corona-Virus noch schleppend anlaufen – sobald die benötigten Impfdosen in den Kommunen angekommen sind, wird von diesen eine schnelle und reibungslose Abwicklung in den zuständigen Impfzentren erwartet. Diese wurden zwar bereits größtenteils baulich fertiggestellt, doch organisatorisch sind derzeit erst wenige für den großen Ansturm gerüstet. Denn auch dann müssen die Verantwortlichen den Überblick über verfügbare Impfdosenbestände, Liefertermine, einsetzbares Personal und Terminvergabe an verschiedene Bevölkerungsgruppen behalten.

Eine schnell umsetzbare Lösung bietet dafür die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein erfahrener Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich professioneller Softwarelösungen und offizieller Microsoft Gold-Partner: Das “Digitale Impfzentrum”. Dahinter steckt eine schlanke, modular aufgebaute digitale Lösung zur Abwicklung und Abbildung sämtlicher Prozesse im Impfzentrum.

Laut xalution Geschäftsführer Tobias Endl ist diese innerhalb von nur zwei Wochen ab Beauftragung voll einsatzbereit: “Möglich macht dies zum einen die etablierte Microsoft-Basis unserer Software, zum anderen aber auch unsere große fachliche Expertise gerade beim Aufsetzen sauberer logistischer Prozesse – nicht zuletzt im Health Care Bereich”.

Das “Digitale Impfzentrum” umfasst die Aufgabenmodule

-Terminplanung und -vergabe über App, Internet oder den Hausarzt – gekoppelt an das verfügbare Impfdosen-Kontingent

-Dokumentation des Impfprozesses

-Patientendaten und Impfhistorie

-Personaleinsatzplanung

-Arzneimittelverwaltung

-Dokumentenverwaltung

-Monitoring-Cockpit für Kommunikation und Budgetverwaltung

-Umfassendes Auswertungs- und Berichtswesen

Sämtliche Module entsprechen den etablierten Microsoft-Standards, den hohen C5-Datensicherheitsstandards sowie den Datenschutzbestimmungen der DSGVO und GDPR.

Alternativ als All-in-One Lösung oder modulare Ergänzung

Durch den modularen Aufbau der Software können Kommunen und Städte, die sich für das “Digitale Impfzentrum” von xalution entscheiden, zwischen dem All-in-One-Paket und einzelnen Modulen zur Vervollständigung ihrer bereits vorhandenen Lösung wählen. Das All-in-One-Paket kann als komplette und durchgängige Lösung gebucht werden. Optional bietet xalution ergänzend auch die Ausstattung mit Hardware wie Notebooks und Tablets an.

Ein großer Vorteil für den Anwender ist der Festpreis, sodass das Budget genau eingeplant werden kann. Ein weiterer ist die etablierte und langjährig erprobte Microsoft-Basis: ganz bewusst wurde soweit wie möglich auf eine Individualprogrammierung verzichtet, da diese deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt und erfahrungsgemäß in der ersten Zeit nach Inbetriebnahme sehr fehleranfällig ist. Damit ist das “Digitale Impfzentrum” von xalution deutlich schneller am Start und häufig auch leichter zu bedienen als andere Lösungen.

Endl verspricht: “Kommunen und Städte, die ihre Impfzentren jetzt digital aufstellen, sichern sich kurz- und langfristig eine schnelle, effektive und sichere Steuerung des Impfgeschehens. Selbst einer hohen Auslastung können die Verantwortlichen dann gelassen begegnen. Ein reibungsloser Ablauf im Impfzentrum erhöht außerdem das Vertrauen der Bevölkerung – und kann so letztlich sogar die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, positiv beeinflussen”.

