migRaven Desktop Client: Datenmanagement im Explorer

Verwalten, taggen, archivieren – direkt im Windows Explorer. Ohne Medienbruch, ohne IT-Tickets, mit intelligenten Empfehlungen.

Mit dem neuen migRaven Desktop Client stellt die migRaven GmbH ein leistungsstarkes Zusatzmodul vor, das die Art der Datenverwaltung grundlegend verändert. Statt separater Tools und Ticketprozesse erfolgt die Verwaltung von Verzeichnissen, Zugriffsrechten und Datenstrukturen direkt dort, wo die Daten liegen – im Windows Datei-Explorer. Verzeichnisverantwortliche behalten so die Kontrolle und handeln selbstständig, schnell und transparent.

In vielen Unternehmen erschweren veraltete Strukturen und unübersichtliche Berechtigungen die tägliche Arbeit. Fachabteilungen müssen für jede Anpassung den Explorer verlassen, Tickets erstellen oder externe Tools nutzen. Der migRaven Desktop Client bricht dieses Muster auf: Nutzer verwalten ihre Verzeichnisse direkt in ihrer gewohnten Umgebung – ohne Medienbruch, ohne Schulungsaufwand, ohne Umweg über die IT.

Ein zentrales Merkmal des migRaven Desktop Client ist das integrierte Empfehlungssystem. Es analysiert die vorhandenen Strukturen, erkennt Schwachstellen und gibt kontextbezogene Hinweise. Nutzer erhalten klare Handlungsvorschläge und können diese unmittelbar umsetzen.

Neben der einfachen Bedienung überzeugt der migRaven Desktop Client mit einem revolutionären Tagging-System. Es ermöglicht die parallele Kategorisierung von Verzeichnissen, ohne physische Verschiebungen. Das sorgt für flexible Datenorganisation und unterschiedliche Sichten – je nach Nutzerrolle oder Projektkontext.

Die Lösung entlastet die IT, steigert die Effizienz und sorgt für eine schnelle Akzeptanz im Unternehmen. Der Umstieg auf den migRaven Desktop Client gestaltet sich nahtlos – als funktionale Erweiterung, nicht als technischer Umbruch.

Zum Produktstart lädt migRaven am Dienstag, den 22. Juli 2025, um 14:30 Uhr zu einem Live-Webinar ein. Dort zeigen CEO Thomas Gomell und Consultant David Stülpnagel, wie moderne Datenverwaltung ohne Kompromisse funktioniert.

Jetzt anmelden: www.migraven.com/webinare

Die migRaven GmbH mit Sitz in Berlin ist spezialisiert auf ganzheitliches Datenmanagement. Mit innovativen Lösungen unterstützt das Unternehmen Firmen weltweit dabei, ihre Daten effizienter zu verwalten und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.migRaven.com

