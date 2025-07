Neue KODAK S5000 Scanner für höchste Produktivität

Kodak Alaris stellt die neue Generation an Produktionsscannern und der Erfassungslösung KODAK Capture Pro vor. Die neue KODAK S5000 Scannerserie ist konsequent auf höchste Produktivität für hohe Scanvolumen ausgelegt, während die Software für eine gesteigerte Automatisierung sorgt.

Laut den Marktzahlen von Infosource ist Kodak Alaris seit vielen Jahren Marktführer im Segment der Produktionsscanner. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf der engen Zusammenarbeit mit seinen Kunden und der Umsetzung von Anforderungen aus der Praxis in Funktionen, die manuelle Schritte minimieren und höchste Produktivität ermöglichen.

Leistung, die zählt

Das Herzstück der neuen KODAK S5000 Scanner ist ein 32-Kern-Bildprozessor – im Vergleich zu 12 Kernen in den Vorgängermodellen. Das ermöglicht nicht nur einen deutlich höheren Durchsatz, sondern vor allem auch parallele Verarbeitungsschritte bei konstant hoher Geschwindigkeit, selbst bei komplexen Scanjobs. Mit dem Begriff „Dynamic Flow“ beschreibt Kodak Alaris die intelligente Verteilung der Rechenlast zwischen Scanner und Software. Viele Verarbeitungsschritte – wie Bildoptimierung, Schräglagenkorrektur oder Farbanpassung – werden direkt im Scanner ausgeführt, was die angeschlossene Erfassungssoftware deutlich entlastet. Zudem verfügen die Scanner über eine Tri-Stream-Funktion, unterstützt durch KODAK Capture Pro 7.0. Damit können gleichzeitig drei unterschiedliche Bildausgaben einer Seite erstellt werden: Farbe, Schwarzweiß und Schwarzweiß Dropout – ohne Geschwindigkeitseinbußen.

FADGI kompatibel

Die US-Guideline für Dokumentenechtheit, Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI), schreibt u. a. originalgetreue Bilder vor. So bieten die neuen Scanner KODAK S5160, S5180 und S5210 den einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Bildgebungsmodi per Treiber – ohne zusätzliche Software. Mit FADGI Dual Stream lassen sich unveränderte Bilder von Originaldokumenten für das Archiv erstellen, während zugleich mit Perfect Page optimierte Bilder zur Weiterverarbeitung generiert werden. Eine Thematik, die gerade auch in Deutschland speziell in Behörden eine wichtige Rolle spielt, um TR-Resiscan konform zu digitalisieren.

Schutz und Handling außergewöhnlicher Dokumente

KODAK Scanner sind für ihren intelligenten Dokumentenschutz und ein zuverlässiges Einzugsverhalten bekannt. Bei der KODAK S5000 Serie wurden diese Funktionen weiter optimiert. Empfindliche Dokumente können auch in gemischten Stapeln verarbeitet werden. Der Scanner identifiziert ein eingefügtes Trennblatt im Stapel und stoppt den Einzug, sodass der Bediener die Einzugsgeschwindigkeit entsprechend reduzieren kann. Dank der kontrollierten Ausgabe bleibt die Reihenfolge der Dokumente auch bei Stapeln mit heterogen und kleinen Belegen erhalten.

Der intelligente Dokumentenschutz bietet vier unabhängige Schutzmechanismen wie Ultraschall-Doppelblatt-Erkennung, Metalldetektoren erkennen Heft- und Büroklammern, sensible Mikrofone registrieren Knittergeräusche und Sensoren reduzieren die Geschwindigkeit. Bei Problemen stoppt der Einzug sofort, bevor es zu Staus und Beschädigungen von Dokumenten kommt.

Durch die gerade Papierführung lassen sich Medien mit Papierstärken zwischen 25 g/m² und 433 g/m² sicher verarbeiten. Der Anpressdruck der Einzugsrollen kann an die jeweiligen Materialen angepasst werden.

Ein weiteres Merkmal ist die Möglichkeit, überlange Dokumente mit einer Länge von bis zu zehn Metern am Stück oder im „Continuous Mode“ auch unendlich lang zu erfassen. Diese werden zunächst in Teilsegmente zerlegt und anschließend mithilfe von KODAK Capture Pro 7.0 wieder verlustfrei zu einem vollständigen Bild zusammengesetzt.

Alle Scanner der KODAK S5000 Serie verfügen über ein rückwärtiges Sortierfach, so können beispielsweise Patchbögen separat ausgegeben und wieder verwendet werden.

Einfache Bedienung und Wartung

Die Scanner der KODAK S5000 Serie sind netzwerkfähig und einfach einzurichten. Dank des großen, intuitiven 9,3-Zoll-Bedienfelds mit mechanischen Tasten und einem 7,5-Zoll-Touchscreen wurde die Bedienung nochmals vereinfacht. Bediener können mit einfachen Wisch- und Tippgesten Scanprofile auswählen, Probleme beheben und den Gerätestatus überwachen.

Neu ist auch das einfache Management von Verbrauchsmaterialien wie bspw. Einzugs- und Separationsrollen. Schwellenwerte werden angezeigt, um eine bessere Planbarkeit und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

KODAK Capture Pro 7.0

Für leistungsstarke Scanprozesse sind leistungsfähige Erfassungslösungen erforderlich. Die KODAK Capture Pro Software wurde für den Einsatz mit den Scannern der KODAK S5000-Serie optimiert. Version 7.0 basiert auf einer echten 64-Bit-Architektur und ermöglicht dadurch eine stabile und performante Verarbeitung auch großer Datenmengen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche im Kachel-Layout lässt sich einfach an individuelle Anforderungen anpassen.

Modelle und Verfügbarkeit

Die KODAK S5000 Serie umfasst folgende Modelle, die ab August 2025 zur Verfügung stehen:

KODAK S5160 – 160 Blatt pro Minute (bis zu 960 Bilder pro Minute im Tri-Stream Modus)

KODAK S5180 – 180 Blatt pro Minute (bis zu 1.080 Bilder pro Minute im Tri-Stream Modus)

KODAK S5210 – 210 Blatt pro Minute (bis zu 1.260 Bilder pro Minute im Tri-Stream Modus)

KODAK Capture Pro 7.0 ist ab August 2025 erhältlich.

Weitere Informationen unter www.kodakalaris.com

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unser Netzwerk an Vertriebspartnern verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie kodakalaris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und X.

© 2025 Kodak Alaris LLC TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

Firmenkontakt

Kodak Alaris Germany GmbH

Bettina Eberhard

Augsburger Straße 712

70327 Stuttgart

07 11/25 28 19 41



http://www.kodakalaris.com

Pressekontakt

public touch GmbH

Sigi Riedelbauch

Marktplatz 18

91207 Lauf

09123/97 47 13



http://www.publictouch.de

Bildquelle: @Kodak Alaris