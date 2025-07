AOC Essential E4-Serie

Monitore mit 5 Jahren Garantie und TCO Certified, generation 10

Amsterdam, 16. Juli 2025 – Display-Spezialist AOC präsentiert mit seiner neuen Essential E4-Reihe eine umfassende B2B-Serie von 24″ Monitoren bis hin zu 34″ Ultrawide-Displays mit Auflösungen von Full HD bis 4K UHD. Das Besondere daran: Alle Modelle tragen das Siegel TCO Certified, generation 10 – eine globale Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte, die Umwelt-, Sozial- und Kreislaufwirtschaftskriterien abdeckt – und bieten eine fünfjährige Garantie.

Die Displays haben integrierte USB-Hubs mit bis zu vier USB-A-Ports (5 Gbit/s). Einzelne Modelle verfügen über USB-C-Konnektivität mit DP-Alt-Modus, 90 W Power Delivery und Daisy-Chain-Funktionalität durch DisplayPort-Out-Anschlüsse (Multi-Stream-Transport), KVM-Switches und/oder 5 MP Webcams. Insgesamt also ideal für alle, die produktiver arbeiten möchten und denen hohe Umweltstandards wichtig sind.

Umfassendes Angebot für diverse Business-Anforderungen

Die Essential E4-Serie bietet eine große Konfigurationsauswahl für unterschiedliche professionelle Anforderungen, von kompakten Workstations bis hin zu ausgedehnten kreativen Setups.

Für das Kerngeschäft:

– 24E4U: 23,8″ (60,4 cm) IPS-Panel, Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, 300 Nits

– 27E4U: 27″ (68,6 cm) IPS-Panel, Full HD (1920 x 1080), 120 Hz, 300 Nits

– Q27E4U: 27″ (68,6 cm) IPS-Panel, QHD (2560 x 1440), 120 Hz, 350 Nits

– X24E4U: 24″ (60,96 cm) IPS-Panel, WUXGA (1920 x 1200, 16:10), 100 Hz, 300 Nits

Modelle mit USB-C und Daisy-Chain-Funktionalität:

– 24E4CV: 23,8″ (60,4 cm) IPS-Panel, Full HD, 120 Hz, 300 Nits, RJ-45, USB-C 90 W PD + DP-out

– 27E4CV: 27″ (68,6 cm) IPS-Panel, Full HD, 120 Hz, 300 Nits, RJ-45, USB-C 90 W PD + DP-out

– Q27E4CV: 27″ (68,6 cm) IPS-Panel, QHD, 120 Hz, 350 Nits, RJ-45, USB-C 90 W PD + DP-out

– U27E4CV: 27″ (68,6 cm) IPS-Panel, 4K UHD (3840 x 2160), RJ-45, 60 Hz, 400 Nits, 1,07 Milliarden Farben, USB-C 90 W PD + DP-out

Funktionsreiche Ultrawide-Displays:

– CU34E4CV: 34″ (86,36 cm) Curved (1500R), VA-Panel, WQHD (3440 x 1440), 1,07 Milliarden Farben, 120 Hz, 350 Nits, RJ-45, zwei USB-C-Eingänge mit Smart KVM

– CU34E4CW: 34″ (86,36 cm) Curved (1500R), VA-Panel, WQHD, 1,07 Milliarden Farben, 120 Hz, 350 Nits, RJ-45, zwei USB-C-Eingänge mit Smart KVM + 5 MP Webcam mit Windows Hello Gesichtserkennung

Optimaler Workflow und erstklassige Anschlussoptionen

Wer in einer modernen hybriden Arbeitsumgebung tätig ist, braucht für seine Hardware die richtigen Anschlüsse. Die Geräte der E4-Serie bieten hier eine ganze Reihe an Optionen. Die USB-C-Modelle (mit der Endung CV / CW) beispielsweise verfügen über 90 W USB Power Delivery. Über ein einziges Kabel lässt sich ein verbundener Laptop mit Strom versorgen oder aufladen und Videosignale über den USB-C DisplayPort Alt-Modus übertragen. Ein DisplayPort-Ausgang (DP-out) dagegen, wie ihn ausgewählte E4-Modelle bieten, ermöglicht die mühelose (serielle) Verkettung mehrerer Monitore und damit die Einrichtung umfangreicher Multi-Display-Konfigurationen ohne komplexes Kabelmanagement.

Die 34″ Ultrawide-Bildschirme wiederum verfügen über integrierte KVM-Switches, mit denen die User umstandslos zwischen angeschlossenen Quellen umschalten können, die sich gleichzeitig die Peripherie teilen. Alle Monitore besitzen vier USB-A-Anschlüsse. Teilweise befinden sich die Ports praktischerweise an der Seite der Displays und verwandelnd sie so in eine umfassende Docking-Lösung. Monitore mit der Endung CV / CW im Namen sind außerdem mit einem RJ-45-Eingang ausgestattet. Er ermöglicht es, die Netzwerk-/Internetverbindung über den USB-C-Anschluss des Monitors zum Beispiel zum angeschlossenen Laptop zu leiten, sodass ein sicherer, zuverlässiger Anschluss mit nur einem USB-C-Kabel möglich ist.

Leistung, Komfort, Ergonomie

Die Performance der Geräte ist mit Reaktionszeiten von bis zu 4 ms GtG und Adaptive-Sync-Technologie über die gesamte Produktpalette hinweg stark. Hinzu kommt bei den meisten Modellen der Serie eine Bildwiederholrate von 120 Hz für einen flüssigen Bildlauf, wodurch an langen Arbeitstagen auch die Augen entlastet werden. Apropos: Jeder E4-Monitor verfügt über eine mit TÜV EyeComfort zertifizierte hardwarebasierte Blaulichtreduzierung und Flicker-Free-Technologie, was ebenfalls einer vorzeitgen Ermüdung der Augen vorbeugt.

Für eine optimale Körperhaltung der User vor dem Bildschirm lassen sich die 24- und 27-Zöller der Reihe neigen, schwenken, drehen (Pivot) und um 150 mm in der Höhe verstellen. Die neig- und schwenkbaren 34″ Ultrawide-Modelle können sogar um 180 mm in der Höhe an den jeweiligen Nutzer angepasst werden. Die Kompatibilität mit VESA-Halterungen (100 100 mm) bietet zusätzliche Flexibilität beim Einrichten des Arbeitsplatzes.

Nachhaltigkeit

Die E4-Serie ist mit dem Siegel TCO Certified, generation 10, zertifiziert, das sich auf ökologische, soziale und kreislaufwirtschaftliche Kriterien während des gesamten Produktlebenszyklus bezieht. 5 Jahre Garantie tragen zu einer insgesamt längeren Nutzungsdauer, weniger Elektroschrott und mehr Nachhaltigkeit bei. Jedes Gerät wird zudem in einer zu 100 % recycelbaren Papierpolsterverpackung geliefert, was die Umweltbelastung weiter minimiert.

Preise und Verfügbarkeiten

Die E4-Serie von AOC wird ab Juli 2025 verfügbar sein.

Die Modelle 24E4U, 27E4U und Q27E4U sind bereits für 149,00 EUR, 189,00 EUR und 219,00 EUR (UVP) beziehungsweise 119,00 CHF, 154,00 CH und 184,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

Als nächstes folgen dann die USB-C-Varianten 24E4CV und 27E4CV im August 2025 sowie der Q27E4CV und der CU34E4CV im September 2025 für 209,00 EUR, 259,00 EUR, 289,00 EUR und 399,00 EUR beziehungsweise 179,00 CHF, 229,00 CHF, 244,00 CHF und 320,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG).

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

