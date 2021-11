MindManager: das Erfolgstool für Forschung und Lehre

Webinar über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Visualisierungssoftware im Education-Sektor

Alzenau, 2. November 2021 – Das neueste MindManager®-Webinar, das am 10. November um 15 Uhr stattfindet, wendet sich in erster Linie an Mitarbeiter aus dem Bereich Forschung und Lehre. Diese haben in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen und tun sich oft schwer, den Überblick zu behalten. Da kann MindManager helfen.

Dozenten, aber auch Studenten müssen sich tagtäglich mit Forschungsaufgaben, Vorlesungen, Seminararbeiten uvm. beschäftigen. Die einen in Form von Vorbereitungen – die anderen, indem sie Projekte erarbeiten oder den Stoff lernen. Gerade weil die Aufgaben für Lehrende und Lernende so zahlreich und komplex sind und die Anforderungen an beide Seiten kontinuierlich zunehmen, suchen viele nach Softwarelösungen, die ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

Besonders gut geeignet sind Visualisierungsmöglichkeiten, wie etwa Mindmaps. Mit ihnen lassen sich nicht nur komplexe Informationen übersichtlich aufbereiten, sondern auch Abhängigkeiten abbilden und Dokumente verwalten. Im Webinar “MindManager & Education: das Erfolgstool im Forschungs- & Lehre-Bereich” zeigt Werner Dolata von der c&H Ausbildungsmedien Distribution GmbH, wie effektiv sich MindManager nutzen lässt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Anhand praxisnaher Beispiele lernen die Teilnehmer, die Software für die Unterrichtvorbereitung, aber auch deren Umsetzung zu nutzen. Es wird veranschaulicht, wie einfach das Ausarbeiten von Referatsthemen ist und wie MindManager für die Zusammenarbeit genutzt werden kann. Auch der Einsatz im Kontext des Heim- und Online-Unterrichtes kommt zur Sprache.

Anmeldung ab sofort unter: https://bit.ly/30DN0t1

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

©2021 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, das Corel Logo, MindManager und das MindManager Logo sind in Kanada, den USA und anderswo Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Nutzung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Abbildungen oder Materialien Dritter stellt keine Unterstützung dieser Dritten dar. Wir verzichten auf jegliches Eigentumsrecht an solchen Informationen, Abbildungen, Materialien, Marken und Namen Dritter. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patent

