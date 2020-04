MindManager für Mac 13 vereinfacht komplexe Informationen und trägt so zum Geschäftserfolg bei

Neueste MindManager für Mac Version bietet umfassende Funktionen für das Projektmanagement

Alzenau, den 30. April 2020 – MindManager für Mac 13 bietet Teams eine zentrale Stelle, an der sie auf visuelle Weise die Kontrolle über ihre Projekte, Aufgaben und Daten übernehmen können. Mit den überarbeiteten Funktionen lassen sich Informationen in intuitive visuelle Diagramme umwandeln. Außerdem werden mobile Applikationen bereitgestellt, mit denen sich auch unterwegs Informationen erfassen und Maps anzeigen lassen. Durch diese integrierte Arbeitsweise und den nahtlosen Informationsfluss verbessert MindManager® den Prozess und die Qualität von Entscheidungsfindungen.

“Die neue Version erweitert den Leistungsumfang von MindManager für Mac um umfangreiche Visualisierungs-, Produktivitäts- und Projektmanagement-Funktionen. Diese, auf den Wünschen unserer Anwender beruhenden Aktualisierungen, bieten neue Funktionen, mit denen sich Informationen miteinander verbinden, die Produktivität steigern und Pläne umsetzen lassen. Außerdem profitieren die Nutzer von den neuen Funktionen speziell für die Mac Plattform, einschließlich iCloud-Zugang, Sidecar Kompatibilität und mehr”, sagt Blair Young, Senior Director für Produkte bei MindManager.

MindManager für Mac ermöglicht es den Nutzern, ihre Daten zusammenzufassen und erfolgreiche Ergebnisse zu verzeichnen. Das Release verstärkt die Kernfunktionen in den Bereichen Projektmanagement und Produktivität und unterstützt zudem macOS-spezifische Funktionen.

Verbesserte Werkzeuge für das Projektmanagement

– Neu – Gantt-Diagramme: Mit den neuen Gantt-Funktionen lassen sich Projekte mühelos planen, koordinieren und durchführen. Sie ermöglichen es, Projektelemente hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen, Meilensteine zu setzen, kritische Pfade anzuzeigen, Aufgaben aufzurollen uvm.

– Neu – Projektkalkulation: In Projektmaps lassen sich jetzt schnell und einfach Kosten hinzufügen. Die Werte können mühelos aktualisiert und addiert werden, um jederzeit den Überblick über die Kosten zu behalten. Um Ausnahmen zu verwalten und sicherzustellen, dass das Budget eingehalten wird, können SmartRules™ erstellt werden, die Warnungen auslösen, wenn die Kosten bestimmte Grenzwerte überschreiten.

– Neu – Tag-Ansicht: Die Kanban-Board-Ansicht ermöglicht mit ihrer spaltenorientierten Darstellung und der Verwendung von Markern, den sogenannten Tags, einen besseren Überblick über den Fortschritt und Status einzelner Aufgaben und des Projekts.

Plattformübergreifende Verfügbarkeit von Daten und Informationen

– Neue Funktion für MindManager Snap: Mit MindManager Snap wird das Erfassen von Bildern, Links und Textnotizen über einen Chrome Browser auf dem Desktop, einem iOS- oder Android-Mobilgerät einfach und intuitiv. Die erfassten Inhalte werden sicher in einer Cloud Queue gespeichert und können ab jetzt auch zu einem späteren Zeitpunkt mühelos auf dem Desktop mit MindManager für Mac 13 in Maps eingefügt und bearbeitet werden.

– Neue Funktion für MindManager Go (für iOS und Android): Maps lassen sich auf dem iPhone, iPad oder einem Android-Gerät anzeigen, navigieren und anhand von Tags, Symbolen usw. filtern.

Nur auf dem Mac verfügbare Features:

– Neu – Unterstützung für iCloud: Maps können in iCloud-Konten gespeichert werden. Über iCloud-Konten kann auf Maps zugegriffen werden.

– Neu – Unterstützung für Sidecar unter macOS Catalina: Für Besprechungen oder Präsentationen kann das iPad als zweiter Bildschirm eingesetzt werden.

– Verbessert – Unterstützung der Touch Bar: Mittels der Touch Bar auf dem MacBook Pro können Zweigen Tags zugewiesen werden, was schnelleres Arbeiten ermöglicht.

Effizientere und intuitivere Diagramm- und Map-Erstellung dank Verbesserungen bei den wichtigsten Mapping- und Visualisierungswerkzeugen

– Mit den neuen Sortierungsfunktionen, der verbesserten Drag-and-drop-Funktionalität und den neuen Vorschaufunktionen für Bilder (Thumbnails) können Diagramme effektiver verwaltet werden.

– Verbesserungen bei den Flussdiagramm-Werkzeugen vereinfachen die visuelle Darstellung von Abläufen und bringen Form und Klarheit in komplexe Prozesse.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

MindManager für Mac 13 ist jetzt auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für eine unbefristete Einzellizenz lautet 415,31 EUR. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Upgrade liegt bei 213,01 EUR. Die hier angegebenen Preise gelten für Deutschland und verstehen sich inkl. MwSt. Zusätzliche Produktinformationen und Informationen zu den regionalen Preisen sind auf www.mindmanager.com/de/ verfügbar.

Für Teams ab 5 Lizenzen ist MindManager für Mac auch als Teil von MindManager Enterprise verfügbar. Hier können Sie eine umfassende Testversion mit allen Funktionen herunterladen, um MindManager kostenlos zu testen: www.mindmanager.com/de/mindmanager-mac

Die mobilen Apps MindManager Go und MindManager Snap für iOS und Android stehen im App Store und in Google Play zum Download zur Verfügung. Die Chrome-Erweiterung für MindManager Snap für den Einsatz auf dem Desktop ist im Chrome Web Store verfügbar.

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet,CorelDRAW und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

