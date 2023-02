Minol-ZENNER und Smart City System bieten den voll digitalisierten Parkplatz

In Kooperation mit der Smart City System Parking Solutions GmbH (SCS) erweitert die Minol-ZENNER-Gruppe ihr Digitalisierungsportfolio um eine neue Smart Parking-Lösung. Laut Verkehrsexperten wird rund 30 Prozent des Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen CO2-Emissionen in Innenstädten durch die Suche nach dem passenden Parkplatz verursacht.

Saarbrücken/ Fürth, Februar 2023. Die Kooperation zwischen der Minol-ZENNER-Gruppe und der Smart City System Parking Solutions GmbH (SCS) besteht bereits seit Oktober 2022. Im Mittelpunkt steht das Konzept des Smart Parkings mittels CityPilot App, das eine optimale Auslastung von Stellflächen garantiert und eine ineffiziente Parkplatzsuche spürbar reduziert. „Smart Parking bietet vor allem für Kommunen und Stadtwerke, aber auch für die Wohnungswirtschaft, innovative und nachhaltige Anwendungsfälle. Damit integriert es sich perfekt in das Digitalisierungsportfolio der Minol-ZENNER-Gruppe“, erklärt Rene Claussen, Geschäftsbereichsleiter IoT und Digitale Lösungen bei der ZENNER International GmbH & Co. KG. Die Unternehmensgruppe vertritt in der Zusammenarbeit ihre Rolle als Spezialist für die Digitalisierung von Kommunen, Stadtwerken und der Wohnungswirtschaft. ZENNER trägt dabei seine Erfahrung aus mehr als 300 IoT-Projekten mit Stadtwerken und Kommunen bei.

Digitaler Zwilling der Stellflächen sorgt für datenbasierte Entscheidungen

Im Rahmen der Zusammenarbeit liefert Smart City System die entsprechenden Sensoren sowie die Technologie für die Datenerfassung und -verarbeitung. „Durch den modularen Aufbau können die Sensoren von SCS schnell installiert und jederzeit gewartet werden. Zudem bieten wir einen Full-Service an, der die Installation und Wartung der Sensoren sowie eine eigens betriebene Plattform zur Visualisierung und Datenbereitstellung beinhaltet“, erklärt Stefan Eckart, Geschäftsführer der Smart City System Parking Solutions GmbH. Auf dieser Plattform wird ein digitaler Zwilling des Parkplatzes erstellt, mit dem verfügbare und belegte Stellflächen in Echtzeit eingesehen werden können. Die Erfassung der Daten erfolgt über den Sensor, der diese über das Mobilfunknetz gebündelt an die Plattform schickt. SCS bietet seine Lösung auf Basis von LoRa oder NarrowBand-IoT (NB-IoT) an. Das Sensorsystem kann sowohl im Freien als auch in Parkhäusern oder Tiefgaragen zuverlässig eingesetzt werden.

Integration des Parking Pilot Dashboards von Smart City System in die IoT-Plattform von ZENNER IoT Solutions

Gemeinsam mit SCS hat die ZENNER IoT Solutions GmbH einen Daten-Connector entwickelt, der den unmittelbaren Datenaustausch zwischen der ELEMENT IoT-Plattform von ZENNER und dem Parking Pilot-Dashboard von SCS ermöglicht. Dadurch können die erfassten Daten der Parksensoren in der ELEMENT IoT-Plattform langfristig gespeichert und von ELEMENT-Nutzern für die weitere Verarbeitung als Teil von ganzheitlichen Smart City-Anwendungen genutzt werden – auch mit Anbindung an die eigenen Backendsysteme.

Smart Parking unterstützt die Nachhaltigkeit in Städten

„Smart Parking ist ein Anwendungsfall, der die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert und gleichzeitig auf mehrere der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einzahlt“, so Claussen.

Diese Ziele sind das Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ und die Ziele 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ sowie 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“. „Mit Smart Parking wird der Verkehrsüberlastung in Innenstädten entgegengewirkt, da freie Stellflächen gezielt angefahren werden. Das verringert den Verkehr in der Stadt und überflüssige Fahrten, wodurch die Emissionen deutlich reduziert werden“, erklärt Claussen.

Die Lösung von SCS verbessert die Parkplatzsuche und ermöglicht eine optimale Auslastung von Parkflächen. Auch im Bereich Sicherheit sind Smart Parking-Lösungen einsetzbar, um Rettungswege, wie zum Beispiel Feuerwehrzufahrten, zu überwachen.

Die ZENNER International GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Saarbrücken entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnik für globale Märkte. ZENNER betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten vor Ort. 1903 gegründet, gehört das Unternehmen seit 2005 zur familiengeführten Unternehmensgruppe Minol-ZENNER. Minol und ZENNER beschäftigen weltweit mehr als 4.200 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören Wohnungs-, Haus- und Großwasserzähler, Wärmezähler, Gaszähler und moderne Systemtechnik. Kunden von ZENNER sind Energieversorger und Stadtwerke, aber auch Industrieunternehmen, Großhändler und Messdienstleister. Seit 2016 setzt ZENNER im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie auf innovative Systemlösungen auf Basis von Internet-of-Things (IoT)- Technologien von der Projektentwicklung über die Messdatenerfassung und -verarbeitung bis zur Applikation beim Endanwender und IoT-Netzbetrieb. Seit 2017 gehören die ZENNER IoT Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg sowie die ZENNER Hessware GmbH in Mannheim zur Unternehmensgruppe. Beide sind spezialisiert auf die Entwicklung kundenspezifischer IoT-Applikationen. Mehr Informationen: www.zenner.com

