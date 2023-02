Jianping He‘ s Arbeit gewann den Master’s Eye Award

Jianping He ist mit seinem Plakatdesign weiter erfolgreich. Bei der 11. Internationalen Slovakia Trnava Poster Triennale gewann er mit seinem Plakatentwurf „Cinema Paradiso – Solo Exhibition of Li Bin Yuan“ den Master’s Eye Award.

Internationale slowakische Trnava-Plakat-Triennale

Die internationale slowakische Trnava-Plakat-Triennale wurde im Jahr 1988 gegründet. Sie ist eine von der UNESCO und der Icograda anerkannte Veranstaltung auf höchstem Niveau.

Die Veranstaltung gilt als größte Design-Aktivität in der Slowakei. Sie findet alle drei Jahre statt und wurde bereits 10-mal in Folge erfolgreich veranstaltet. Auf internationaler Ebene hat sich die TPT zu einer der einflussreichsten Ausstellungen für Plakatdesign in der Designbranche entwickelt, da sie internationale Autoritäten und bekannte Designer zur Teilnahme an der Überprüfung einlädt.

Durch die Pandemie gestaltete sich die Organisation schwer. Deshalb wurde die Tradition ein Jahr später als geplant mit dem elften Jahr des TPT fortgesetzt.

In diesem Jahr haben sich das Slowakische Designzentrum in Bratislava und die Akademie der Bildenden Künste in Bratislava als offizielle Organisatoren der Galerie Ján Koniark in Trnava angeschlossen.

Der Wettbewerb richtet sich an professionelle Künstler, aber auch an Studenten der Kunstfakultäten von Universitäten.

Die Plakate können für alle drei Kategorien eingereicht werden. Diese werden von einer internationalen Jury dann getrennt bewertet.

In folgenden Ausstellungen kann man die preisgekrönten Arbeiten des diesjährigen TPT besichtigen:

Ján Koniark Art Museum

Trnava Center for Contemporary Art

Museum der Westslowakei

und andere Ausstellungsorte in Trnava und Bratislava.

Die Liste der preisgekrönten Designer für dieses Jahr wurde bei der Eröffnungsfeier der Ausstellung am 22. November 2022 bekannt gegeben.

Das preisgekrönte Werk von Jianping He

Das Plakat „Cinema Paradiso – Solo Exhibition of Li Bin Yuan“ des deutsch-chinesischen Designers Jianping He gewann den Master’s Eye Award der 11. Trnava Poster Triennial (TPT).

Das Plakat wurde für die Einzelausstellung des chinesischen Künstlers Li Binyuan im Pingshan Art Museum in Shenzhen entworfen.

Um die verrückte künstlerische Energie auszudrücken, die in Li Binyuan wächst, verwendete Jianping He Materialien, die üblicherweise auf Baustellen verwendet werden. Das gesamte Plakat spiegelt die ursprüngliche künstlerische Kraft des Künstlers Li Binyuan wider.

Der Designer Jianping He

Jianping He ist ein renommierter Berliner Grafikdesigner mit chinesischen Wurzeln und einer internationalen Anerkennung.

Der Designerstudierte von 1991 bis 1994 an der Chinesischen Akademie der Künste. In Berlin vertiefte Jianping He sein Wissen und förderte sein Talent für das Designen.

In den Jahren 1997 bis 2001 wurde Jianping He dann Meisterschüler an der UdK und promovierte 2011 in Kulturgeschichte an der Freien Universität Berlin.

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss entschied sich Jianping He weiterhin in Berlin zu leben.

In der beliebtesten Kultur- und Kunststadt Deutschlands erwartete den Designer eine Karrierelaufbahn als Dozent, Verleger und natürlich als beliebter Grafikdesigner.

Nun steht der Name Jianping He für eine bereits 25 Jahre lange Karriere im Bereich des Designs und für das renommierte Designstudio Hesign.

Wieso sind Jianping“s Werke so erfolgreich?

Betrachtet man die Arbeit von Jianping, so ist es zunächst die Vielfältigkeit der Themen, das Universelle, was auffällt.

Jianping He lässt sich von der europäischen so wie der chinesischen Kultur inspirieren und kreiert so eine künstlerische und kulturelle Fusion, die beeindruckt.

Last but not least ist es die Qualität wahr, die er in den verschiedenen Bereichen zu bieten hat und die seine Werke so erfolgreich machen. Und das eben auch auf internationaler Ebene wie der gewonnene Master´s Eye Award der internationale slowakische Trnava-Plakat-Triennale wieder bestätigt.

Hesign ist eine Designeragentur welche 2002 in Berlin von Jianping He gegründet wurde. Hier kreiert Jianping He die meisten seiner Werke und hier werden auch seine Ausstellungen und andere Projekte konzipiert und ausgearbeitet. Seit 2007 haben wir außerdem ein Partnerbüro in Hangzhou, China.

