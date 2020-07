Mio MiVue M760D: Dashcam für Motorradfahrer

Motorradfahrer haben derzeit Hochsaison. Die Dashcam Mio MiVue M760D ist dabei der perfekte Begleiter, um Motorradtouren in HD-Qualität aufzuzeichnen. Gleichzeitig bietet die Kamera alle Vorteile einer Dashcam und sichert bei einem Unfall wichtige Aufnahmen.

Die Mio MiVue M760D umfasst zwei Kameras in einem Set – eine für vorne und eine für die Rückseite. Dank der Verwendung von F1,6 Glaslinsen und des hochwertigen Sony STARVIS CMOS-Sensors liefern die Kameras zu jeder Tageszeit qualitativ hochwertige Bilder, bei denen die Aufnahmen klar und deutlich sind und kleinste Details erfassen. Der effektive Sichtwinkel von 130 Grad filmt Ereignisse auf der Straße sowie am Straßenrand.

Die DVR-Kameras zeichnen Bilder in Full HD 1080p-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde in H.264-Technologie auf. Dadurch wird ein geringeres Dateivolumen gewährleistet, so dass der Benutzer keine Probleme durch mangelnden Speicherplatz auf der Karte bekommt. Die Mio MiVue M760D ist mit einem GPS-Modul ausgestattet, das Datum, Uhrzeit und Ort der Aufzeichnung speichert. Falls die Aufnahmen bei der Beweisführung in Zusammenhang mit einem Unfall zum Einsatz kommen sollen, wird damit der genaue Zeitpunkt des Ereignisses festgehalten. Über die am Griff installierte GPS-Multifunktionskontrollbox lässt sich bei Bedarf eine Taste drücken, um die Notfallaufnahmedatei sofort zu aktivieren und ein Überschreiben von Dateien zu verhindern.

Ein eingebautes WIFI-Modul ermöglicht eine schnellere Synchronisation der Kameras mit einem Mobiltelefon. Durch Verwendung der speziellen MiVue Pro-Anwendung können Benutzer Videos hochladen, sie mit Freunden teilen oder live von ihrer Route übertragen – was besonders bei Urlaubsfahrten eine coole Funktion ist.

Das Gerät enthält eine 32 GB Speicherkarte. Die Videorekorder-Kameras sind vollständig wasserdicht und können bei Temperaturen von -10 bis 60 Grad Celsius betrieben werden. Die wachsende Zahl der verkauften Dashcams zeigt, dass diese Geräte auch für Motorradfahrer zu einer Art “Ass im Ärmel” im Straßenverkehr geworden sind. Mit der Mio MiVue M760D werden auch Motorradfahrer begeisterte Nutzer einer Dahscam. Unverbindliche Preisempfehlung: 399,- Euro

Technische Daten

Video-Ausstattung

-Videoaufnahme-Auflösung Front- und Rückkamera: 1080P/30fps

-Videosensor Front- und Rückkamera: Sony STARVIS CMOS / Ganzglaslinse

-Blende Front- und Rückkamera: F1.6

-Aufnahmeformat .mp4 (H.264)

-Betrachtungswinkel des Objektivs Front- und Rückkamera: 130 Grad

MiTAC International Corp. hat über 35 Jahre Erfahrung in globalen Märkten. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und begann seine Tätigkeit im Hsinchu Science Park (HCSP) in Taiwan. Seitdem hat sich MiTAC zu einer internationalen Organisation entwickelt, die Dienstleistungen in folgenden Bereichen anbietet: Herstellung elektronischer Systeme und integriertes Management der Entwicklung und Produktion von Geräten für Fremdfirmen und für Eigenmarken.

MiTAC hat globale Marken wie Mio, Magellan, Navman und TYAN und vertreibt auch GPS-Geräte und -Server weltweit. Die MiTAC-Repräsentanzen befinden sich auf der ganzen Welt und das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 9000 Mitarbeiter. Die langjährige Erfahrung von MiTAC ermöglicht es, Produkte und Dienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Bildquelle: Mio /MiTAC Holdings Corp.