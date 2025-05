Mirjam Sandlos setzt neue Maßstäbe für bewusste Führung

Auf dem Founder Summit 2025 präsentiert sie ein innovatives Führungsmodell für Unternehmer:innen – mit Klarheit, Selbstführung und Zukunftsfokus.

Wiesbaden, 27.04.2025

Auf dem Founder Summit 2025 in Wiesbaden, Deutschlands größter Plattform für Unternehmer, Gründer und Visionäre, sprach Mirjam Sandlos über den Wandel zu bewusster Unternehmensführung. Sie hob die Bedeutung von emotionaler Intelligenz und innerer Stärke für erfolgreiche Führungspersönlichkeiten hervor. Mit ihren Ansätzen setzt sie Maßstäbe für eine nachhaltige und innovative Unternehmensentwicklung.

Ein innovatives Führungsmodell

Sandlos stellte ein Führungsmodell vor, das auf innerer Klarheit basiert. Diese Herangehensweise zielt darauf ab, Führungspersönlichkeiten zu inspirieren, strategisches Denken mit emotionaler Intelligenz zu kombinieren. Dadurch können Unternehmen ihre Performance optimieren und eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Selbstführung: Der Schlüssel zum Vertrauen

Die Rednerin legte besonderen Wert auf die Bedeutung der Selbstführung. Laut Sandlos kann nur derjenige, der sich selbst sicher führt, ein vertrauenswürdiges Umfeld schaffen und langfristige, nachhaltige Entscheidungen treffen.

Krisen als Treiber der Innovation

Sandlos sieht Krisen nicht nur als Herausforderungen, sondern auch als Chancen zur Reifung. Unternehmen, die diese Phase des Wandels aktiv gestalten, erhöhen ihre Innovationskraft und Flexibilität, was zu einem stabilen Geschäftserfolg führt.

Strategie und emotionale Tiefe vereinen

Laut Sandlos erfordert echtes Leadership eine Balance zwischen strategischer Klarheit und menschlicher Tiefe. Organisationen, die diese Dualität leben, schaffen inspirierende Arbeitsumfelder und fördern somit ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Eine Mentorin für die Zukunft

Mirjam Sandlos gilt als Mentorin für bewusste Führung. Sie unterstützt Unternehmer darin, integrative und nachhaltige Unternehmenskulturen zu etablieren und ist damit eine Schlüsselfigur in der Entwicklung einer neuen Generation von Führungspersönlichkeiten.

Mirjam Sandlos – Business Consulting & Coaching steht für nachhaltige Transformation, exzellente Strategieberatung und tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung.

Wir begleiten Unternehmer:innen, Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen, die mehr wollen als Standardlösungen – die mit Tiefe, Bewusstsein und Tempo wachsen wollen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung vereint Gründerin Mirjam Sandlos Business-Exzellenz mit emotionaler Intelligenz, innerer Klarheit und einer exklusiven Premium-Begleitung. Ihre eigens entwickelte MOVE. BELIEVE. ACHIEVE.®-Methode wirkt auf mehreren Ebenen gleichzeitig:

– Kognitiv – Strategie, Marktanalyse, Positionierung

– Emotional – Selbstwert, Mindset, Identität

– Energetisch – Auflösung innerer Blockaden, klare Ausstrahlung

– Wesenskern – Bewusstsein, Integrität, ureigene Kraft

Unsere Kund:innen gewinnen:

– Strategische Klarheit & Marktposition

– Emotionale Souveränität & innere Sicherheit

– Sichtbarkeit, Wirkung & Wachstum

– Tiefgreifende Erfüllung im Beruf & Leben

Ob in exklusiven 1:1-Mentorings, in transformierenden Vorträgen oder in High-Level-Aufstellungen – wir bringen Menschen in ihre Kraft und Unternehmen in ihre Klarheit.

– Für Leader:innen, die mehr als Standard wollen.

– Für Marken, die magnetisch wirken und von innen heraus strahlen.

– Für Entscheider:innen, die bewusst, erfolgreich und erfüllt leben und arbeiten möchten.

