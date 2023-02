Mit Akzeptanz eine vielfältige Zukunft gestalten

Bunt. Vielfältig. Gemeinsam.

Was macht eine blühende Bauernwiese aus? Genau: Da gibt es unzählige unterschiedliche Blumen, und jede einzelne ist fantastisch. Das ist der Reiz, die Attraktivität der Wiese. Genauso ist es mit uns Menschen. Von uns gibt es so unfassbar viele unterschiedliche und spannende „Versionen“, und doch gehören wir alle irgendwie zusammen, so entwickelt sich Vielfalt.

Global. Vernetzt. Handlungsfähig.

Wir leben im Jahr 2023. Die Welt ist trotz aller Unterschiedlichkeit der Kulturen in den vergangenen 100 Jahren gefühlt kleiner geworden. Wir können an jeden noch so kleinen Punkt dieser Erde gelangen, wir können all die kulinarische Vielfalt essen, die auf der anderen Seite der Erde wächst, wir bauen hochtechnologische Produkte, die nur existieren, weil das Wissen und die Fertigkeiten anderer Menschen aus anderen Ländern das erst möglich machen. Wir sind also auf das, was uns eigentlich fremd ist, angewiesen, um mit dem Standard zu leben, an den wir uns im Lauf der Jahre hier gewöhnt haben.

Das betrifft auch unseren, Ihren beruflichen Alltag. Es gibt so gut wie kein Unternehmen, in dem nicht unterschiedliche Kulturen miteinander auskommen, sich arrangieren und einander annähern müssen, damit geschäftlicher Erfolg entstehen kann. Um Diversity zu leben ist es wichtig, dass wir Vielfalt erkennen, wertschätzen, akzeptieren.

Bettina Stark, Coach und Präsidentin der German Speakers Association, widmet sich in ihrem Vortrag den Fragen rund um das Thema Vielfalt.

Anders. Fremd. Akzeptanz.

Nur weil ein Mensch anders ist, bedeutet das nicht, dass es schwierig ist, mit ihm auszukommen. Es geht nicht darum, Andersartigkeit zu verdammen, abzulehnen und zu verurteilen, nur weil man nicht damit klarkommt. Nein, Offenheit, Toleranz, Neugier, Aufmerksamkeit, Empathie und Akzeptanz machen erst ein friedliches und erfolgreiches Miteinander möglich. Eine gute Idee für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss ist und bleibt eine gute Idee, egal, ob sie dem Gehirn eines Europäers, eines Asiaten, eines Afrikaners, eines Russen, eines Australiers oder einer sonstigen Nation entspringt. Der Vielfalt darf Raum gegeben werden, um Talente zu entdecken, Fähigkeiten zu fördern und Schlüsselqualifikationen für die Teamarbeit zu entwickeln. Akzeptanz ist der Schlüssel zu einer vielfältigen Zukunft.

Vertrauen. Verständnis. Vielfalt.

Unterstützen Sie Ihr Team dabei, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten der Gruppenmitglieder zu entdecken und vor allem Letztere mit Freude und Zuversicht zu fördern. Das bringt Farbe in den beruflichen Alltag und macht Sie und Ihr Team wie die Blumenwiese zu einem ertragreichen Verbund. Ein erfolgreiches Diversity-Management schafft Vertrauen in die Vielfalt und zeigt die zahlreichen bunten und erfolgsversprechenden Chancen auf, die sich draus entwickeln.

Es ist wichtig, dass wir uns zu einer vielfältigeren Zukunft bekennen. Nur so können wir ein Klima der Akzeptanz schaffen und einen Ort, an dem sich jeder willkommen und akzeptiert fühlt.

Bettina Stark, Coach und Expertin für Diversität verdeutlicht, was wahre Vielfalt bewirkt, wie sie entsteht und wie befruchtend sie ist.

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Seit 2021 gestaltet Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

Kontakt

Bettina Stark

Bettina Stark

Auenstraße 15

63791 Karlstein

06188-9946880

info@starkundauthentisch.de

http://www.bettinastark.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.