Mit CPQ neue Marktanteile erschließen

Wenn bei Anbietern komplexer Produktsysteme die Auftragsbestände sinken, wird es höchste Zeit, neue Kunden zu gewinnen. Hersteller individualisierbarer Produktsysteme stehen dabei vor besonderen Herausforderungen: Wie erreicht man Interessenten für Produkte, die in der passenden Form noch nicht existieren? Eine Lösung bietet die Perspectix AG mit einem Webkonfigurator als Frontend ihrer P´X Industry Solution an, die als Configure-Price-Quote (CPQ) den Vertrieb technische Produktsysteme digitalisiert.

Über 70 Prozent der Industriekunden finden es komfortabler, ihren Bedarf über Anbieter-Websites online zu decken, als im persönlichen Kontakt. Umfragen zufolge erreichen Anbieter bis zu 30 Prozent Umsatzplus durch ihr Angebot im Internet. Verbunden mit der Möglichkeit, Produkte und Systeme zu individualisieren, können Hersteller mit höherer Kundenzufriedenheit, mehr Umsatz und internen Kostenersparnissen rechnen. Deshalb wurde die P´X Industry Solution mit einem Webkonfigurator ergänzt.

Umfassende CPQ-Lösung für komplexe Produktsysteme

Die P´X Industrie Solution von Perspectix integriert sich mit vorhanden Systemen wie 3D-CAD, PLM, ERP und CRM. In Produktkatalogen werden leichtgewichtige 3D-Modelle mit technischen und kaufmännischen Informationen aufbereitet. Auf dieser Basis entstehen anspruchsvolle Produktkonfigurationen für Systeme, aber auch komplexe Maschinen und Anlagen. Die P´X Industry Solution verbindet interaktive technische 3D-Konfiguration, Aufstellplanung und Visualisierung mit Kalkulation, Stücklisten-, und Angebotserstellung zur Erfüllung von individuellen Kundenwünschen. Davon profitieren weltweite Vertriebsorganisationen auch, wenn sie neue Kundengruppen ansprechen wollen.

Vereinfachtes Angebot auf gleicher Datenbasis

Der P´X Webkonfigurator eröffnet Herstellern die Möglichkeit, aus den vorhandenen Katalogen ein einfach erklärbares Online-Portfolio für den Customer Self Service zu erstellen. Je nach Komplexität gelingt dies für komplette Produkte oder das Ersatzteil- und Zubehörangebot. Der Webkonfigurator führt die Anwender in benutzerfreundlichen Dialogen mit 3D-Visualisierung von Modulen und Komponenten im Einbauraum schnell und sicher zu ihrem gewünschten Ergebnis. Dabei wird die Produktlogik durch notwendige technische Berechnungen ergänzt.

Wachstum durch das World Wide Web

Nun werden die Produkte mit herkömmlichen Suchmaschinen im Internet gefunden. Weltweit werden neue Kundengruppen angesprochen und Interessenten gewonnen, die sich ihr individuelles Produkt online konfigurieren. Nach Abschluss schicken sie die Projektdatei an den Hersteller. Dort öffnet der technische Vertrieb diese Datei nahtlos in der P´X Industry Solution. Nach technischer Prüfung versendet die Vertriebsorganisation das Angebot mit 3D-Ansichten, Einbau- oder Aufstellplanung und Stücklisten, ergänzt durch das Angebot individueller Beratungsleistungen. Hersteller technischer Produktsysteme erhalten damit ein Werkzeug für effektive Markbearbeitung, generieren Wachstum und schaffen sich einen Wettbewerbsvorteil.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Firmenkontakt

Perspectix AG

André Kälin

Hardturmstrasse 253

CH-8005 Zürich

+41 44 445 95 95

+41 44 445 95 96



https://www.perspectix.com

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.