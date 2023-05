Mit dem Wohnmobil reisen – so genießen Sie die Freiheit

Für viele ist es ein Lebenstraum: mit dem Wohnmobil um die Welt zu reisen.

Es ist die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer. Egal, ob Sie ein Aussteiger sind, der sein ganzes Leben auf Reisen verbringt, ein Rentner, der eine Rundreise durch das Land macht, eine Familie, die an die Nordsee fährt oder einfach nur eine Gruppe von Freunden, die einen abenteuerlichen Wochenendausflug machen.

Camping hat immer etwas mit Freiheit zu tun. Aus diesem Grund sind Wohnmobile so beliebt, und das ist auch der Grund, warum es eine ziemlich komplexe Vielfalt an Typen gibt.

Man kann grob zwischen drei Varianten unterscheiden. Sie unterscheiden sich durch ihre Bauweise, insbesondere dadurch, wie die Fahrerkabine mit dem Wohnbereich verbunden ist. Sie kann getrennt oder ganz oder teilweise integriert sein.

Ein Alkoven-Wohnmobil ist von außen leicht zu erkennen. Der Alkoven über der Fahrerkabine ist leicht zu erkennen und macht ihn zu seinem charakteristischen Merkmal. In diesem Alkoven befindet sich ein Schlafbereich (normalerweise ein Doppelbett). Dank dieser optimalen Raumausnutzung ist er besonders bei Familien beliebt. In der Regel finden bis zu 6, manchmal sogar 7 Personen in diesem Wohnmobiltyp Platz zum Schlafen.

Teilintegrierte Wohnmobile sind Typen mit einer Fahrerkabine, die teilweise in den Wohnraum integriert ist. Die Integration erfolgt in der Regel durch drehbare Fahrersitze, die gleichzeitig als Sitzbereich im Wohnraum fungieren. Wichtig ist, dass diese Varianten eine originale Fahrerkabine haben.

Teilintegrierte Wohnmobile sind in vielen Varianten erhältlich und mit allem Notwendigen ausgestattet. Sie sind für den Winter geeignet, auch wenn etwas Wärme in Richtung Fahrerkabine verloren geht. Teilintegrierte Wohnmobile bieten Platz für 4 Personen und sind eine gute Wahl für Paare oder kleinere Familien.

Integrierte Wohnmobile bieten den größtmöglichen Komfort. Sie haben kein separates Fahrerhaus, sondern gehen nahtlos in den Wohnbereich über. Sie verfügen über eine große Windschutzscheibe an der Vorderseite, ähnlich wie große Busse. Das schafft einen hohen Wohnkomfort, da die Windschutzscheibe auch als Panoramafenster für den Wohnraum fungiert.

Wie Sie sicher bemerkt haben, hängt es stark davon ab, ob Sie allein, als Paar oder mit der ganzen Familie reisen. Und natürlich davon, welche Vorlieben Sie haben. Jeder hat seinen eigenen Geschmack.

Am besten stellt sich jeder die oben gestellten Fragen, um auf der Basis von Vor- und Nachteilen herauszufinden, welcher Wohnmobiltyp am besten zu ihm passt.

