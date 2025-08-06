Mit der DJI Mavic 4 Pro hebt RENOARDE ab: Drohnenvideos neu gedacht – emotional, mehrsprachig, spektakulär
Regensburg / Wien / Berlin – Die Full-Service-Werbeagentur RENOARDE aus Regensburg revolutioniert das Thema Videoproduktion – mit der neuen DJI Mavic 4 Pro und ihrem ganzheitlichen Leistungsversprechen: Luftaufnahmen in Kinoqualität, internationale Videoproduktion in über 70 Sprachen, barrierefreier Content und ein Designanspruch, der begeistert.
Als kreative Experten für Imagefilme, Produktvideos, Social-Media-Clips, Animationen, 3D-Visualisierungen und Kampagnenplanung kombiniert RENOARDE neueste Technik mit über 20 Jahren Erfahrung. Und jetzt auch mit atemberaubenden Drohnenflügen in 4K – in ganz Deutschland und Europa.
Warum Drohnenvideos mit RENOARDE?
Weil wir mehr können als „nur schöne Bilder“.
Wir schaffen Content mit Wow-Faktor, technischer Präzision und emotionaler Tiefe – von der Idee bis zur Ausspielung.
Unsere Drohnenvideo-Features:
1-Zoll Hasselblad-Sensor: Detailtiefe wie aus dem Kinofilm
360° Hinderniserkennung: Für dynamische, sichere Flugmanöver
RAW-Formate & D-Log: Perfekt für farbgetreue Nachbearbeitung
Internationalisierung in 70 Sprachen: Mehr zur Videoproduktion
Voiceover, Musik, Untertitel: Barrierefreie Kommunikation direkt mitgedacht
Formatgerecht für alle Kanäle: YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok
Storytelling statt Standard: Mit Markenbotschaft, Emotion und Zielgruppenfokus
Für welche Branchen produziert RENOARDE Drohnenvideos?
Unsere Drohnenproduktionen sind die ideale Lösung für Unternehmen, die mehr wollen als Luftaufnahmen von der Stange. Wir produzieren unter anderem für:
Industrie Maschinenbau
Medizintechnik Biotechnologie
Architektur Immobilien
Hotels Tourismus
Events Veranstaltungen
Landwirtschaft Umwelttechnik
Kommunen öffentliche Einrichtungen
Mit individuellen Konzepten, modernster Technik und vollintegrierter Kampagnenplanung liefern wir genau das, was Unternehmen heute brauchen: sichtbaren Erfolg in Bild und Bewegung.
Beispiele für starke Marken, die RENOARDE vertrauen:
Wir arbeiten für internationale Konzerne, innovative Mittelständler und kreative Familienbetriebe:
Panasonic Industrial Europa
Curium Nuklearmedizin
Cardinal Health
Confiserie Prinzess
Baier Tools
QJS Steuerberatung
Mando Finanz
Alexander Roth Consulting
2Bind Biotech u.v.m.
Und das Beste: Alles aus einer Hand
Bei RENOARDE bekommen Sie nicht nur das Drohnenvideo – sondern die ganze Story.
Webdesign Landingpages
Corporate Design Branding
Social Media Management
3D-Animation Produktvisualisierung
SEO für Unternehmen
Content Creation ; Technisches Storytelling
Barrierefreies Kommunikationsdesign
Und das seit 2001 – mit einem Familienunternehmen, das Innovation lebt und Marken fühlbar macht.
Jetzt unverbindlich anfragen – wir bringen Ihre Marke zum Fliegen!
RENOARDE
Osterhofener Str. 12
93055 Regensburg
0941 568 13 619
0171 315 9321
letsgo@renoarde.de
www.renoarde.de
RENOARDE – Ihre Perspektive. Ihr Erfolg. Ihre Agentur.
Jetzt mit Drohnenpower.
Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl
Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.
RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.
Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.
Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.
