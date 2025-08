dbfp unter den besten Arbeitgebern Deutschlands

Top-Ranking bei der Studie „Beste Jobs mit Zukunft 2025“

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde in der aktuellen Studie von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue als einer der Top-Arbeitgeber mit Zukunft ausgezeichnet. In der Kategorie Finanzvertriebe erreichte das Unternehmen mit 91,5 von 100 Punkten einen sehr guten 3. Platz im bundesweiten Vergleich.

Die Studie „Beste Jobs mit Zukunft“ analysiert, welche Unternehmen ihren Beschäftigten langfristige Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliche Stabilität und ein gutes Arbeitsklima bieten. Bewertet wurden rund 13.000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen anhand der drei gleich gewichteten Kriterien: Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsklima. Die Datengrundlage bildeten etwa zehn Millionen Kunden- und Mitarbeiterurteile, die im Zeitraum von Mai 2023 bis April 2025 erhoben wurden.

In einer sich wandelnden Arbeitswelt, die zunehmend durch Künstliche Intelligenz (KI) geprägt ist, gewinnen zukunftssichere Arbeitsplätze stark an Bedeutung. Prognosen zufolge könnten bis zu 25 Prozent der heutigen Tätigkeiten durch generative KI automatisiert werden. Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, ihre Beschäftigten gezielt auf neue Anforderungen vorzubereiten und Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern.

Vor diesem Hintergrund zeigt die Auszeichnung „Beste Jobs mit Zukunft“, welche Arbeitgeber bereits heute entscheidende Weichen für die Zukunft stellen. Unternehmen wie die dbfp AG, die überdurchschnittlich gut abschneiden, bieten nicht nur Stabilität, sondern auch Entwicklungsperspektiven und ein starkes Arbeitsumfeld.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

