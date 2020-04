Mit Fotobüchern, Diashows und Kalendern in Verbindung bleiben und die schönsten Familienmomente teilen

Mit den Softwarelösungen von AquaSoft lassen sich zum Muttertag individuelle Geschenkideen verwirklichen

Potsdam, im April 2020 – Am 10. Mai ist Muttertag – ein Tag, der traditionell im Kreis der Familie verbracht wird. Doch auch, wenn man weit entfernt von seinen Liebsten ist, lassen sich mit persönlich gestalteten Fotobüchern, Diashows oder Fotokalendern gemeinsame Momente fast wie hautnah erleben. AquaSoft führt mit YouDesign Photo Book, DiaShow 11 oder YouDesign Photo Calendar die passenden Lösungen zur Erstellung dieser individuellen Geschenke im Programm. Damit lassen sich die gemeinsame Zeit mit der Familie wie die schönsten Momente mit der Mutter festhalten. Das Fotobuch-Tool YouDesign Photo Book bietet mit einer Vielzahl von Schriftarten in unterschiedlicher Größe, 300 anpassbaren Bildelementen sowie hunderten Dekorationselementen zahlreiche Möglichkeiten zur Erstellung eigener Buchlayouts. Eine kreative Fotopräsentation gelingt mit der preisgekrönten Software DiaShow 11. Bilder, Musik und Videos in HD- und 4K-Qualität können per Mausklick eingefügt und mit der passenden Musik unterlegt werden. Die Fotoshows lassen sich auch in der nächsten Familien-Videokonferenz problemlos einbinden. Ein schöner Muttertags-Kalender wird mit der Software YouDesign Calendar kreiert und wie das Fotobuch in der Druckerei seiner Wahl angefertigt. Somit lässt sich der passende Anbieter zum besten Preis finden.

Die Zeit mit der Familie, speziell zum Muttertag, zählt zu den kostbarsten Momenten. Um diese Zeit am besten zu dokumentieren und auch in diesem Jahr mit den Liebsten in Verbindung zu bleiben, sind Fotobücher, Fotokalender oder Diashows aus Bildern und Videos die passende Wahl. Mit den Softwareprogrammen YouDesign Photo Book, DiaShow 11 und YouDesign Calendar lassen sich individuelle Geschenke auf Basis von Fotos und Videos erstellen, die mit persönlichen Widmungen, Bildunterschriften oder passenden Dekorelementen verziert werden können.

YouDesign Photo Book: Mit Bildern Emotionen transportieren

Mit dem Fotobuch-Tool von AquaSoft können zum Muttertag eigene Buchlayouts erstellt werden. Fotos vom letzten Familientreffen oder emotionale Momente sowie Texte lassen sich im Seitenlayout anordnen und mit hunderten Dekorationselementen verzieren. Ganz persönliche Muttertags-Wünsche sowie Rahmen oder Filtereffekte sind ebenfalls problemlos integrierbar. In der Pro-Version stehen zusätzliche Features wie Layout-Werkzeugen, exklusive Designeinstellungen sowie Feineinstellungen mit numerischer Eingabe für Fotogröße, Drehung und Koordinaten zur Verfügung. Nach der Fertigstellung kann das Fotobuch als PDF exportiert, selbst ausgedruckt oder in einem Druck-Shop professionell entwickelt werden.

DiaShow 11: Der digitale Gruß zum Muttertag

Eine individuelle Fotopräsentation kann die gemeinsame Zeit mit der Familie nicht ersetzen, bietet aber die Möglichkeit, mit seinen Liebsten in Verbindung zu bleiben. Die Softwarelösung DiaShow 11 von AquaSoft bietet hierfür zahlreiche Möglichkeiten, um Animationen aus Bildern, Musik und Videos in HD- und 4K-Qualität zu erstellen. Für noch lebendigere Präsentationen lassen sich Effekte wie Zoom, Rotation sowie die Ein- oder Ausblendung von Inhalten integrieren. DiaShow 11 verfügt über eine Vielzahl von Überblendungen und bildet die Familien-Bilder in perfekter Qualität auf Wunsch formatfüllend oder als Collage ab, bei der das Originalbild oder Video auch im Hintergrund verwendet wird. Mit der Videoton-Ein- und Ausblendfunktion werden klanglich weiche Übergänge in Bildpräsentationen geschaffen.Ist die Diashow komplett, lässt sie sich als Video und auf CD, DVD, AVCHD oder Blu-ray exportieren.

YouDesign Calendar: Das neue Jahr beginnt am 10. Mai 2020

Mit YouDesign Calendar ist jeder Kalender personalisierbar – das Kalendertool ermöglicht dank flexibler und passender Vorlagen die Gestaltung von Wochen-, Jahres-, Wand- oder Familienkalendern. So kann das neue Jahr auch am Muttertag starten und zum Beispiel wie ein Gutscheinbuch umgesetzt werden. Wurde das passende Format gewählt, werden im Anschluss Fotos eingefügt und passend zum Muttertag mit Effekten und Texten oder persönlichen Glückwünschen verziert. Das Layout ist wie die Schriftform und Größe stets individuell einstellbar.

Verfügbarkeit und Preise

AquaSoft YouDesign Photo Book und AquaSoft YouDesign Calendar sind für jeweils 47 Euro inkl. MwSt. neben den PC-Varianten auch für den Mac erhältlich. Die Pro-Versionen mit erweitertem Funktionsumfang kosten 97 Euro inkl. MwSt. AquaSoft DiaShow 11 Premium kostet 57 Euro inkl. MwSt. Die Ultimate-Version richtet sich an ambitionierte Nutzer und ist für 97 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Wer lieber einen kurzen Video-Gruß per Social-Media Kanal versenden möchte, findet übrigens mit dem neuen, kostenlosen AquaSoft SpotOn eine bequeme Lösung.

Weiterführende Informationen unter: https://www.aquasoft.de/

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Präsentationssoftware DiaShow. In den Versionen Premium für Einsteiger und Ultimate für Fortgeschrittene ermöglicht DiaShow PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von DiaShow-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlich Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

Kontakt AquaSoft GmbH

Steffen Binas

Hegelallee 19

14467 Potsdam

steffen.binas@aquasoft.de