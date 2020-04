gfos.Digital – die digitale Messe von GFOS

Unsere IT-Experten sind für Sie da – digital und kostenfrei!

Anfang 2020 hätte niemand damit gerechnet, dass sich das Jahr so turbulent entwickelt. Das Coronavirus hat die Wirtschaft auf den Kopf gestellt und gezeigt, die Digitalisierung und die Möglichkeiten und Chancen, die sie bietet, sind entscheidender denn je. Denn neue Arbeitsformen müssen quasi von jetzt auf gleich möglich sein.

Dies stellt Unternehmen jeglicher Größe und branchenübergreifend vor völlig neue Herausforderungen. Gleichzeitig sind aber alle Fachmessen und Kongresse, auf denen sonst gebündelt Innovationen und Fachwissen präsentiert werden sowie kompetente Beratung erfolgen kann, abgesagt oder verschoben worden. Wie können wir diese Situation gemeinsam bewältigen?

Mit unserem neuen Format gfos.Digital!

In Ihrem Unternehmen sollen MES- und Industrie 4.0-Projekte wie geplant angestoßen oder fortgeführt werden? Gerade jetzt ist für Sie der passende Zeitpunkt, an dem Systeme zum digitalen Produktionsmanagement besonders wichtig sind?

Mit “Digital MES now!” haben unsere Industrie- und IT-Experten für Sie eine Plattform geschaffen, über welche digital persönliche und sehr konkrete Informations- und Servicegespräche stattfinden können.

In Ihrem Unternehmen sind Themen wie Remote Work, flexible Arbeitszeiten, Personaleinsatzplanung oder (mobile) Zeiterfassung ein wichtiges Thema? Besuchen Sie unser erfolgreiches Format “Digital Workforce Management now!” und nutzen Sie die Chance auf eine exklusive Online-Demo.

Die GFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH, ist ein führender Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungskonzepte. Angefangen bei einer umfassenden Beratung bietet das mittelständische Unternehmen zukunftsorientierte Softwarelösungen in den Bereichen Workforce Management, Zutrittskontrolle und Manufacturing Execution System (MES) aus einer Hand und liefert damit die Grundlage fundierter Management- sowie Mitarbeiterentscheidungen.

