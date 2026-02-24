Mit gutem Beispiel voran:

Wie das Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien Karriere und Familie möglich macht

Besonders für viele Frauen war die Hotellerie lange Zeit ein Berufsfeld, in dem die eigene Familie schwer Platz fand. Zum Internationalen Frauentag 2026 erzählt das Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien eine andere Geschichte und setzt ein starkes Zeichen für gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Hotellerie. Unter der Führung von Generaldirektorin Elisabeth Perwanger zeigt das Luxushotel, dass Karriere und Familie kein Widerspruch sein müssen: Mit klaren Strukturen, Female Empowerment Programmen und mutigen Entscheidungen getreu dem Motto „einfach möglich machen“ schafft die erfahrene Managerin Rahmenbedingungen, die es auch Müttern ermöglichen, erfolgreich in der anspruchsvollen Welt der gehobenen Hotellerie zu arbeiten. Damit beweist das Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien nicht nur Haltung, sondern auch Wirkung. Drei unterschiedliche Erfolgsgeschichten engagierter Mitarbeiterinnen machen sichtbar, dass dieses Modell funktioniert, dass die eigene Karriereplanung für Mütter in der Hotellerie möglich ist und dass die „Starken Frauen im Steigenberger Hotel Herrenhof“ in Wien eine große Zukunft haben.

AMBITION UND UNTERSTÜTZUNG

Sara Al-Salakhi ist Director of Sales für die Region Austria und Eastern Europe und betreut in diesem Rahmen unter anderem das Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien. Begonnen hat Sara ihren beruflichen Werdegang an der Rezeption. Sie hat eine siebenjährige Tochter, die sie alleine großzieht. Schnell war ihr bewusst, dass sie gerne jung Mutter werden und gleichzeitig weiter aktiv am Berufsleben teilnehmen möchte. Daher hat sie sich bereits im Vorhinein mit ihrer Karriereplanung im Steigenberger Hotel Herrenhof auseinandergesetzt und unterschiedliche Weiterbildungsangebote wahrgenommen. Diesen Rat gibt auch Elisabeth Perwanger jungen Frauen mit auf den Weg: „Weiterbildungen sind eine gute Möglichkeit, die nächsten Karriereschritte zu planen. Es hilft außerdem, sich über aktuelle digitale Tools zu informieren, diese anzuwenden und gezielt einzusetzen, so dass man auf dem neusten Stand bleibt und die Rückkehr in den Arbeitsalltag vereinfacht wird.“

Ihren Mutterschutz hat Sara bewusst kurzgehalten, um anschließend nahtlos wieder einzusteigen. Die Zeit war für Sara herausfordernd: wenig Schlaf, hoher Organisationsaufwand für die Betreuung und das ständige Abstimmen im Alltag. „Das war kein Spaziergang“, erinnert sie sich. „Würde ich es heute wieder so machen? Definitiv!“ Diese Herausforderungen kennt Direktorin Elisabeth Perwanger ebenfalls gut. Ihr Tipp für Karriere- und Familienplanung: „Seien Sie stolz auf Ihre Fähigkeiten und trauen Sie sich alles zu. Man muss die Welt nicht alleine „retten“, Absprachen mit dem Umfeld können entlasten!“

Für Sara sind auch die passenden Rahmenbedingungen ausschlaggebend: ein starkes Team, in dem man sich aufeinander verlassen kann, klare Prozesse und auch eine verständnisvolle, unterstützende Führung. „Meine Führungskraft soll mich nicht nur als Mitarbeiterin, sondern auch als Mama sehen. Sie soll verstehen, wenn man mal müde aussieht, und auch erinnern: „Du hast neben dem Job noch eine große Verantwortung!“ In meinem Fall ist das besonders stimmig, weil meine Chefin selbst zweifache Mama und gleichzeitig beruflich sehr erfolgreich ist. Im Austausch mit ihr wurde mir klar, dass genau das auch ein Teil von Erziehung ist: Kindern vorzuleben, dass man ambitioniert und erfolgreich sein darf und kann.“ Auch Elisabeth Perwanger ermutigt Frauen, den Arbeitgeber einzubeziehen: „Klare Absprachen helfen enorm. Dazu gehört auch, dass man den Arbeitgeber über Herausforderungen informiert und bei der Lösungsfindung berücksichtigt.“

MUT, VERANTWORTUNG UND KLARE ZIELE

Daniela Lovenjak bekleidet die Position Assistant to the General Manager im Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien. Ihren Einstieg in die Hotellerie machte sie mit der Ausbildung zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin und sammelte anschließend Erfahrungen an der Rezeption sowie in der Reservierung. Im Mai 2012 wechselte sie in das Steigenberger Hotel Herrenhof, erklomm dort die Karriereleiter und übernahm 2017 die Position als Reservation Managerin.

2021 wurde Daniela Mutter, kehrte bereits nach sechs Monaten geringfügig zurück und arbeitete einen Tag pro Woche. „Der Wiedereinstieg war für mich eine Möglichkeit, aus dem Mama-Alltag etwas ausbrechen zu können“, sagt sie. In dieser Phase unterstützte sie Direktorin Elisabeth Perwanger und die HR-Abteilung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Im Oktober 2023 trat Daniela ihre heutige Stelle an. Besonders fordernd war für sie anfangs das Zeitmanagement. Beruflich wäre oft mehr Zeit für das Einarbeiten nötig gewesen, gleichzeitig wartete zu Hause ihr Kind. Nach über zehn Jahren in der Reservierung war der Wechsel dennoch genau der richtige Schritt. Die Assistenzrolle reizte sie schon lange, und heute ist sie überzeugt: „Ich liebe meine Tätigkeiten und bin bestrebt, noch viel mehr zu erreichen.“ Besonders schätzt Daniela an der Hotellerie die Flexibilität für Frauen im Arbeitsalltag. Entscheidend seien offene Gespräche, realistische Grenzen und Eigeninitiative. Bei ihren persönlichen Zielen fühlt sie sich vom Hotel stark unterstützt. So fanden beispielsweise bereits vor dem Mutterschutz Gespräche zu Danielas beruflicher Zukunft und ihren Wünschen hinsichtlich der Karriereplanung statt. „Da meine nächsten beruflichen Steps nach dem Mutterschutz bereits klar fixiert waren, konnte ich entspannt die letzten Wochen meiner Schwangerschaft genießen. Ich konnte mich auf mein Kind vorbereiten und durchschnaufen!“

JOB-SHARING ALS ERFOLGSMODELL

Im Oktober 2023 kehrte Dorota Nücken als junge Mutter ins Berufsleben zurück und nahm ihre Tätigkeit im Steigenberger Hotel Herrenhof wieder auf. Aufgrund ihrer kleinen Kinder war ein Wiedereinstieg in Vollzeit für sie nicht möglich.

Gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Justyna Zlocka-Krawczyk, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befand, entwickelte sie daher die Idee eines Job-Sharing-Modells. Nach einem Gespräch mit Generaldirektorin Elisabeth Perwanger wurde das gemeinsame Konzept rasch umgesetzt.

Seitdem teilen sich Dorota und Justyna erfolgreich die Leitung des Housekeepings. Als Head of Housekeeping zeichnet Dorota für strategische Themen, Verwaltung, Einkauf und Personalthemen verantwortlich, das operative Tagesgeschäft und das Front-of-House liegen bei Justyna. Klare Zuständigkeiten, regelmäßiger Austausch, Transparenz und gegenseitiger Rückhalt bilden die Basis ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit.

Beide Frauen haben Kinder im Kindergartenalter und wissen, wie schnell ungeplante Herausforderungen den Alltag verändern können. Umso wichtiger sind für sie die Unterstützung ihrer Familien und eine verständnisvolle Führung. Auch Direktorin Elisabeth Perwanger kennt diese Schwierigkeiten: „Bei unserem ersten Kind habe ich einige Monate pausiert und nur freiberuflich Projekte betreut. Im Anschluss habe ich einige Jahre auf vier Tage reduziert. Wir hatten kein Familiennetzwerk in den Städten, in denen wir gelebt haben und waren daher auf Babysitter und Tagesmütter angewiesen.“ Dorota und Justyna schätzen das Vertrauen und die Offenheit ihrer Chefin, die neue Arbeitsmodelle bewusst ermöglicht. Für Dorota Nücken steht fest: „Ohne diese Unterstützung wäre Job-Sharing in dieser Form in vielen anderen Luxushotels nicht denkbar.“ Ihr gemeinsames Modell zeigt, dass moderne Führung, Flexibilität und Mut neue Wege eröffnen – für erfolgreiche Karrieren und ein erfülltes Familienleben.

Diese drei Erfolgsgeschichten im Steigenberger Hotel Herrenhof zeigen, wie unterschiedlich die Karrieren von Frauen in der Hotellerie verlaufen können. Jede mit eigenen Herausforderungen, Lösungsmöglichkeiten und Meilensteinen. Eins haben die drei Stories jedoch gemein: Sie verdeutlichen, dass ein offener Austausch, die Definition persönlicher Ziele und das Einbeziehen aller Beteiligten eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Karriere-(Planung) sind.

