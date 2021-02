Mit Luftfiltern Arbeits- und Aufenthaltsräume sicher gestalten

AeraMax Luftreiniger von Fellowes bieten geprüften Schutz gegen Viren und Bakterien

Hannover, 17. Februar 2021. Lüften hat sich als eine wirkungsvolle hygienische Maßnahme gegen den Corona-Virus erwiesen. Doch in manchen Gebäuden und Nutzungssituationen, wie in Senioren- und Pflegeheimen sowie Kindergärten und Schulen, kommt gerade in Herbst und Winter das natürliche Lüften an seine Grenzen. Betreiber von regionalen Betreuungseinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes und der Caritas haben sich deswegen für die Ausstattung ihrer Räume mit AeraMax Luftfiltern von Fellowes entschieden. Untersuchungen des renommierten Gutachterbüros Wesselmann Gebäudetechnik haben die hohe Wirksamkeit der Filter bei der Reduktion von gesundheitsschädlichen Aerosolen in der Atemluft in realen Anwendungssituationen bestätigt.

Hohe Effizienz der AeraMax Luftfilter im Praxistest bestätigt

Gesundheitsinstitutionen weltweit empfehlen True-HEPA-Filter, wie sie bei den AeraMax Luftfiltergeräten von Fellowes zum Einsatz kommen, als Beitrag zur wirksamen Verminderung gesundheitsschädlicher Partikel und Aerosole in der Raumluft. Die unter künstlichen Testbedingungen im Labor gemessenen Leistungswerte können aber von der tatsächlichen Performance im installierten Zustand deutlich abweichen. HEPA-Filter, die als H13 oder H14 klassifiziert sind, schneiden hier nicht unbedingt besser ab als die nach den HEPA-Standards des Ministeriums für Energie (DOE) der USA klassifizierten True-HEPA-Filter.

Das Sachverständigenbüro Gebäudediagnostik Wesselmann hat die Funktionalität der AeraMax Luftfiltergeräte von Fellowes im Realbetrieb getestet. Die Tests von Martin Wesselmann, der auch Mitglied der Kommission für Innenraumhygiene des Umweltbundesamtes ist, haben ergeben, dass der Einsatz der Fellowes Luftreiniger die Aerosolbelastung deutlich minimiert. Nach 30 Minuten sind bereits bis zu 90 Prozent potenziell schädlicher Aerosole aus der Raumluft entfernt, darunter auch Partikel von der Größe des SARS-CoV-2-Virus. Betreiber der AeraMax Luftfiltergeräte können damit sicher sein, dass die geforderte Filterleistung auch tatsächlich erbracht wird.

Vierstufiger, effizienter Filterprozess

Der AeraMax Filterprozess beinhaltet einen Vorfilter für grobe Partikel, einen Aktivkohlefilter, der Gerüche und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) beseitigt, einen TRUE-HEPA Filter mit antimikrobieller Behandlung, um die Entwicklung von Pilzen und Sporen im Filter zu vermeiden, sowie der PlasmaTrue Ionisierung, die die Filterwirkung noch verbessert. So wird eine zuverlässige Reinigungsleistung von 99,97 Prozent erreicht (bezogen auf eine Partikelgröße ab 0,3 Mikron). Um die gewünschte Reinigungsleistung und die empfohlene Mindestanzahl von 3-5 Luftwechseln pro Stunde (zusätzlich zum Querlüften oder einer bestehenden Klimaanlage) sicherzustellen, müssen alle Komponenten eines Luftreinigers optimal aufeinander abgestimmt sein, wie es bei den AeraMax Geräten von Fellowes gewährleistet ist. Die AeraMax Luftreiniger sind so konstruiert, dass die Luftmenge, die eingezogen wird, effektiv durch den Filter geleitet wird. Es strömt so kaum Luft am Filter vorbei.

Optimale Lösungen für Risikogruppen und intensiv genutzte Räume

Getestet wurde die Effizienz der AeraMax Geräte von Fellowes in einem Seniorenheim der Caritas in Arnsberg und in einer Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes in Coesfeld-Rosendahl. Im Seniorenheim wurden in einem Gemeinschaftsraum für die Bewohner sowie einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter jeweils ein beziehungsweise zwei Luftreiniger installiert. Vor allem im großen Gemeinschaftsraum mit 195m³ Raumvolumen herrscht durch die typische Nutzung eine hohe Aerosol- und Partikelbelastung: Hier halten sich regelmäßig bis zu 30 Personen auf. Es wird gesungen, vorgelesen oder gemeinsam gegessen. Bereits 5 Minuten nach Einschalten der Geräte wurde eine Abnahme der Konzentration von UFP (Ultrafeine Partikel 0.02 – 1µm) um 50 Prozent verzeichnet. Nach 30 Minuten waren bereits 80% der Schadstoffe aus der Luft entfernt. Diese Werte waren reproduzierbar und wurden an verschiedenen Messstellen erzielt. Auch Martin Wesselmann zieht eine positive Bilanz: “Eine Aufstellung von Luftreinigern, insbesondere in Seniorenheimen, ist als eine zielführende Erweiterungsmaßnahme zum Infektionsschutz anzusehen.” In der Kindertagesstätte in Coesfeld ergab die Messung sogar eine Reduzierung der Partikelbelastung von bis zu 90 Prozent innerhalb von 30 Minuten. Hier wurden AeraMax Luftreiniger in einem Sportraum, einem kleinen Ruheraum sowie einem schmalen Flur installiert.

Platzsparende Installation und ansprechendes Design

Die AeraMax Filtergeräte von Fellowes zeichnet nicht nur ihre nachgewiesene hocheffiziente Filterfunktion aus: Zum Produktportfolio gehören auch leistungsstarke Geräte, die sich an der Wand montieren lassen oder ganz flach sind. So kann auch in beengten Raumverhältnissen wie Fluren und kleinen Räumen die Luftqualität zuverlässig sichergestellt werden. Alle AeraMax Geräte sind so designt, dass sie selbst in architektonisch anspruchsvoll gestalteten Innenräumen eine gute Figur machen. Als einer der ganz wenigen Anbieter im deutschen Markt bietet Fellowes AeraMax-Modelle für die Wandmontage. Sie lassen sich ohne weiteren baulichen Aufwand montieren, die Standvarianten können flexibel im Raum aufgestellt werden. Die Inbetriebnahme erfolgt unkompliziert. Über die Fellowes PureView-Anzeige lässt sich der Reinigungsgrad der Luft auch für Endnutzer einfach ablesen. Alle AeraMax Geräte verfügen über einen Leise-Modus und arbeiten vollautomatisch im Dauerbetrieb.

AeraMax Geräte sind von einem unabhängigen US-amerikanischen Institut zertifiziert und entsprechen beziehungsweise übertreffen die vom Center of Disease Control and Prevention sowie der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definierten Empfehlungen für mobile hocheffiziente HEPA-Ventilator-/Filtrationssysteme zur Verbesserung der Luftreinigung (insbesondere in Einsatzbereichen mit höherem Risiko). AeraMax Luftreiniger schützen schon hunderttausende Schüler in den USA. In Europa setzen bereits zahlreiche Betreiber von Arzt-Praxen sowie Gesundheitseinrichtungen auf die zertifizierten AeraMax Luftreinigungsanlagen.

Diese Presseinformation, hochauflösendes Bildmaterial sowie ein Informationsvideo zum Download finden Sie unter:

http://bit.ly/Fellowes_AeraMaxPro_Pressematerial

Für weitere Informationen, Bilder und Videos kontaktieren Sie die Fellowes-Pressestelle unter fellowes@panama-pr.de

Über Fellowes

Fellowes ist ein Anbieter von Lösungen für gesunde Arbeitsplätze, der sich auf die Entwicklung von Produkten konzentriert, um gesundes Arbeiten für heutige und zukünftige Generationen zu inspirieren. Neben leistungsstarken Luftreinigern, die für hygienische Arbeitsräume sorgen, trägt Fellowes mit ergonomischen Möbeln und Zubehör sowie Dienstleistungen rund um den Büroarbeitsplatz dazu bei, die Produktivität zu steigern und Fehlzeiten zu reduzieren. Fellowes Produkte unterstützen so die Mitarbeiter dabei, am Arbeitsplatz ihr Bestes zu geben. Das 1917 gegründete Familienunternehmen Fellowes verfügt heute über 18 Standorte auf der ganzen Welt.

Website: www.fellowes.com

Firmenkontakt

Fellowes GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 151 7200 1413

j.wurster@panama-pr.de

https://aeramaxpro.com/de/

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Jonathan Wurster

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

+49 151 7200 1413

j.wurster@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © Fellowes