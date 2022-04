Mit sevencollection Ferienhäusern in die Saison starten

155 Kilometer abwechslungsreiche und farbenfrohe Küste an der Algarve

Frankfurt am Main, 25. April 2022. Alles ist bereit für die Saison, Strände, Restaurants und Natur- und Freizeitparks haben sich herausgeputzt und erwarten ihre Gäste. So auch die Lifestyle-Ferienhäuser und -apartments von sevencollection. Sie bieten ihren Gästen ein Zuhause auf Zeit, das nachhaltig, authentisch und gleichzeitig auch anspruchsvoll jedem Wunsch gerecht wird. So haben sowohl Familien als auch Freunde oder Paare eine gemütliche, moderne und bestens ausgestattete Unterkunft als Ausgangsbasis für Entdeckungstouren, für Badeausflüge oder Einkaufsbummel oder einfach ihre eigenen vier Wände zum Wohlfühlen, zum Auspannen und Seele-baumeln-lassen. Wer jetzt schnell ist, findet noch sein Lieblingshaus zum gewünschten Reisetermin unter www.sevencollection.de

Flexibilität und Privatsphäre, die einen Urlaub im Ferienhaus oder -apartment so reizvoll machen, sind für Reisende derzeit besonders wichtig und werden von sevencollection zu hundert Prozent garantiert. Zudem liegen die Häuser und Apartments an einem wunderschönen Fleckchen Portugals, das nicht nur Sonnengarantie verspricht, sondern auch sehr gut per Flugzeug über Faro zu erreichen ist. Ob zum Baden, zum Entdecken oder Genießen, die modernen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Ferienhäuser laden ein, die Region zu erkunden und einzutauchen in die Kultur, die Traditionen und die kulinarische Vielfalt der Algarve.

Informationen und Buchungen unter www.sevencollection.de

Über sevencollection:

sevencollection ist eine kleine Kollektion charmanter und modern gestalteter Ferienhäuser und -apartments an der Algarveküste. In Salema sind die Wohnungen in einstigen Fischerhäusern entstanden, befinden sich überwiegend in Strandlage und liegen dennoch als Teil des gewachsenen Ortes abseits des Touristentrubels. Diese Ferienhäuser, ebenso wie die Casa Concha im historischen Zentrum des beliebten Ferienortes Carvoeiro, stehen für ein authentisches und nachhaltiges Urlaubserlebnis: Sie wurzeln in den Traditionen, die die Algarve prägen. Ihr Interieur bringt die Schönheit der Region zum Ausdruck. Das Spiel heller Farben, klarer Linien, natürlicher Materialien und regional geprägter Dekorelemente holt dabei das Lebensgefühl der Algarve in die Räume, die sich zum Meer hin öffnen und Ausblicke in die Ferne bieten. www.sevencollection.de

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B- und B2C-Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Bildquelle: sevencollection