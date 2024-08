Mit Struktur mehr erreichen: Whitepaper des Kontora Family Office zeigt Vorteile eigener Fonds

Fachwissen aus erster Hand – Kontora Family Office – Vermögen verstehen

Viele Investmentprofis spielen mit dem Gedanken, eigene Fonds aufzulegen, zögern aber aufgrund der hohen regulatorischen und administrativen Anforderungen mit der Umsetzung. Ein neues Whitepaper von Kontora zeigt, welche Vorteile maßgeschneiderte Fondsstrukturen bieten und wie das Auflegen individueller Fonds Schritt für Schritt gelingt. Das 31 Seiten umfassende PDF-Dokument richtet sich insbesondere an Asset Manager*innen, Familien und Stiftungen und steht ab sofort unter https://www.kontora.com/whitepaper/wp-individuelle-fonds/ zum kostenfreien Download bereit.

Individuelle Bedürfnisse

Die Autoren des Whitepapers erläutern, dass individuelle Fondsstrukturen nicht nur eine regulatorische Notwendigkeit sind, sondern auch ein effizientes Werkzeug, um größere Investitionen tätigen zu können und die Vermögensallokation breiter aufzustellen. Da Fondsinitiierende als professionelle Investierende auftreten, stehen ihnen exklusive Assetklassen wie Private Equity und Private Debt offen. Die Flexibilität, Fonds passgenau auf individuelle Bedürfnisse abstimmen zu können, stellt einen weiteren wichtigen Vorteil dar.

Denn die Anforderungen fallen je nach Zielsetzung unterschiedlich aus: Asset Manager*innen, die ein neues Angebot am Markt platzieren wollen, haben andere Anforderungen als Single Family Officer, die ein Familienvermögen neu strukturieren oder Stiftungsverantwortliche, die aktiv werden, um das Stiftungsvermögen vor dem Abschmelzen zu bewahren. Wie alle Whitepaper von Kontora ist auch dieses praxisrelevant verfasst; die drei oben genannten Anwendungsfälle werden anhand fiktiver Beispiele anschaulich erläutert und ausführlich diskutiert.

Umfangreiche Leistungen

„Unser Whitepaper geht von typischen Fondsprojekten aus, die uns in der Beratungspraxis begegnen“, erläutert Philipp Zabinski, einer von drei Kontora-Experten, die das Whitepaper verfasst haben. „Wir wollen zeigen, wie flexibel die Möglichkeiten der Fondsgestaltung sind und welche Rolle eine Service-KVG als Umsetzungspartner spielt.“ Ein Abschnitt des Whitepapers widmet sich den Leistungen eben jener Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften (Service-KVGen), wobei auch ein Blick auf das ergänzende Angebot einer Service-KVG mit Family-Office-Hintergrund geworfen wird.

Dieses von Kontora erstmals am Markt etablierte Modell verknüpft die regulatorische und administrative Kompetenz einer Service-KVG mit dem Investment-Know-how und der Kundenorientierung eines Family Office. Ein Pluspunkt insbesondere für Mandanten mit hohen Ansprüchen an Individualisierung. Die im Whitepaper diskutierten Fragestellungen finden sich auch in einer Webinar-Reihe zur Fonds-Thematik wieder. Alle drei Webinare können unter https://www.kontora.com/webinare/ gestreamt werden.

