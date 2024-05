MITNETZ STROM setzt als Digitalpionier die Benchmark für Netzbetreiber

MITNETZ STROM, der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, glänzt mit einer starken Online-Präsenz und gilt branchenweit als digitaler Vorreiter. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Online-Studie des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Kooperation mit der Ratingagentur ServiceValue im April 2024. Im Fokus der Untersuchung standen dabei die Themenfelder Innovation, Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit und Arbeitgeber. Dazu analysierten die Marktforschungsexperten anhand eines zweistufigen Social Listenings Daten zu etwa 11.000 Unternehmen verschiedener Branchen. MITNETZ STROM steht in der Kategorie „Netzbetreiber“ an der Spitze und wird mit dem Prädikat „Branchensieger“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement für digitale Innovation, Exzellenz und Kundenzufriedenheit wider.

Im Rahmen der Studie untersuchten die Experten die online Dienstleistungen und die Innovationsstärke von Unternehmen sowie ihre Fähigkeit, sich in einer zunehmend digitalisierten Welt zu behaupten. Dafür werteten die Initiatoren rund neun Millionen Nennungen aus und kürten anhand der erreichten Punktzahl im Branchengesamtranking „Deutschlands digitale Vorreiter 2024“. Berechnet wurde dieser Wert anhand einer branchenspezifischen Skala von 0 bis 100 Punkten. Mit einer herausragend digitalen Infrastruktur, erzielte MITNETZ STROM dabei die volle Punktzahl. In allen Themenfeldern überzeugt der regionale Verteilnetzbetreiber auf ganzer Linie und fungiert als Vergleichsmaßstab für andere Branchenvertreter.

Die Ergebnisse der Studie „Deutschlands digitale Vorreiter 2024“ wurden online von der F.A.Z. und von ServiceValue veröffentlicht.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch die MITNETZ STROM betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von fast 71.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

