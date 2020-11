Mobile Datensicherheit per Fingerabdruck – Lexar JumpDrive F35

San Jose/Berlin, 24.11.2020 – Lexar bietet mit dem JumpDrive F35 USB 3.0 Flash-Laufwerk eine zusätzliche Sicherheitsebene für streng vertraulichen Dokumente. Das JumpDrive F35 schützt Daten durch Fingerabdruck-Authentifizierung vor unbefugten Zugriffsversuchen. Es bietet High-Speed USB 3.0 Leistung für schnelle Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s beim Lesen (256 GB; 32/64/128 GB: bis zu 150 MB/s). Wenn mehrere Personen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, können sensible Daten in falsche Hände geraten. Das Laufwerk F35 von Lexar kombiniert sichere Datenspeicherung und biometrische Technologie, um unerlaubten Zugriff zu verhindern. Die Fingerabdruck-IDs von bis zu 10 Personen können ausgewählt werden und jeder einzelne Fingerabdruck wird für den Zugriff auf die sichere Partition des Laufwerks gespeichert. So wird sichergestellt, dass nur befugte Personen Zugriff auf den Datenspeicher haben.Die Einrichtung des Laufwerks ist unkompliziert: Das Laufwerk wird einfach an den Rechner angeschlossen und die Anwendung kann sofort verwendet werden, um Passwörter einzurichten, Fingerabdrücke zu registrieren und Benutzer zu verwalten. Die Erkennung von Fingerabdrücken erfolgt ultraschnell in weniger als einer Sekunde und wird mit einem Blinksignal bestätigt. Zusätzlichen Schutz für die gespeicherten Daten bietet eine moderne 256-Bit AES-Verschlüsselung.

Erhältlich ist das Lexar JumpDrive F35 USB 3.0 Flash-Laufwerk in den Speicherkapazitäten 32GB (UVP 35,99 Euro), 64GB (UVP 52,99 Euro), 128 GB (UVP 70,99 Euro) und 256 GB (UVP 99,99 Euro).

Weitere Informationen direkt bei Lexar: https://www.lexar.com/de/portfolio_page/jumpdrive-fingerprint-f35-usb-3-0-flash-drive/

Vorstellung der neuen Lexar Professional 2000x V90 SD-Karten auf Youtube: https://youtu.be/5b1qdqkCFzY

Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/MN5frN68eN4TZ3f

