Ausgezeichnete Leistung: Controlware ist “Partner of the Year 2020” von Fortinet in der Kategorie “Government & Education”

Dietzenbach, 24. November 2020 – Controlware erhielt von Fortinet, Hersteller von Sicherheitslösungen, die Auszeichnung “Partner of the Year 2020”. Verliehen wurde der Award in der Kategorie “Government & Education” am 11. November 2020 im Rahmen der jährlichen Partnerkonferenz, die erstmals virtuell stattfand.

Seit 2007 gehört Controlware zu den führenden deutschen Partnern von Fortinet und hat seit Langem den höchsten Status inne. In diesem Jahr darf sich der deutsche Systemintegrator und Managed Service Provider bereits zum neunten Mal über die Prämierung “Partner of the Year” freuen, aktuell in der Kategorie “Government & Education”. Traditionell verleiht Fortinet die Partner-Awards an die erfolgreichsten Vertriebspartner in Deutschland auf der Partnerkonferenz “Partner Sync”. Controlware konnte wieder durch umfangreiches Know-how, herausragendes Engagement und eine erfolgreiche Zusammenarbeit überzeugen.

“Im öffentlichen Sektor braucht es manchmal einen langen Atem. Controlware setzt dabei auf eine stabile Betreuungsstruktur, gepaart mit einer sehr hohen und breiten Kompetenz und einem weitreichenden Verständnis für die Kundenforderungen und -strukturen”, erklärt Roland Schneider, Director Major Accounts Government & Education bei Fortinet. “Mit der Auszeichnung “Partner of the Year 2020” in der Kategorie “Government & Education” möchten wir uns bei Controlware für die hervorragende Leistung bedanken.”

Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware, betont: “Fortinet bietet ein breites Lösungsportfolio für viele unterschiedliche Anforderungsszenarien. Auf diese Weise lassen sich sowohl im Data Center als auch in der Cloud schon heute die Weichen für die Zukunft stellen – und selbst anspruchsvollste IT-Umgebungen zuverlässig schützen und Risiken effizient managen. Wir freuen uns darauf, auch zukünftig spannende Projekte gemeinsam umzusetzen und unsere Partnerschaft weiter auszubauen.”

(2.073 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

