Mobile Demand Side Platform Kayzen verdoppelt Skalierbarkeit mit Aerospike

Innovator im Bereich der mobilen Werbung erweitert seine Nutzung der Datenbank von Aerospike, um pro Tag Milliarden von Anzeigenanfragen effizient zu verarbeiten.

Frankfurt – 08. Oktober 2024 – Aerospike, Inc. („Aerospike“) gab heute bekannt, dass Kayzen, Anbieter einer gleichnamigen Mobile First Demand Side Platform für den breiten Einsatz programmatischer Werbung, seine Nutzung der Echtzeit-Datenbank von Aerospike ausweitet. Kayzen gewährleistet damit auch bei stark wachsendem Datenvolumen eine Performance im Sub-Millisekundenbereich.

Kayzen und Aerospike: Services für Milliarden von Nutzern weltweit

Die Demand Side Platform (DSP) von Kayzen automatisiert den Einkauf von Werbeplätzen und unterstützt damit Unternehmen und Agenturen, die Werbedisplays auf mobilen Endgeräten ausspielen. Werbetreibende können effizient auf diese Bestände zugreifen und über einen digitalen End-to-End-Prozess genau die Werbeplätze buchen, die ihren Zielgruppendefinitionen und Budgetanforderungen am besten entsprechen.

Kayzen setzt die Multimodell-Datenbank von Aerospike ein, um die kritischen Geschäftsdaten zu speichern und zu verwalten, die während des Gebotsprozesses für mobile Online-Anzeigen benötigt werden. Zu diesen Daten zählen unter anderem gerätebezogene Informationen, Nutzerprofile, Erkenntnisse aus der Datenwissenschaft und andere entscheidungsrelevante Informationen. Mit einem beispiellosen Umfang von täglich über 160 Milliarden Anzeigenanfragen von mehr als 2 Milliarden Nutzern weltweit schaltet Kayzen pro Tag über 500 Millionen Anzeigen in 180 Ländern.

Um seinen globalen Kundenstamm bestmöglich zu unterstützen, ist Kayzen weltweit vertreten und unterhält Büros und Entwicklungszentren in Berlin, Deutschland, und Bangalore, Indien.

„Die Plattform von Kayzen ermöglicht es Werbetreibenden rund um den Globus, ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen“, erklärt Servesh Jain, CTO von Kayzen. „Aufgrund ihrer programmatischen Kampagnen erhalten wir Traffic von den Mobilgeräten der Nutzer. Das bedeutet, dass jeder Nutzer eines mobilen Geräts potenziell Traffic generieren und für Online-Werbung relevante Daten übertragen kann.“

Um das explosionsartige Marktwachstum der mobilen programmatischen Werbung in den Griff zu bekommen, ist eine Datenbank erforderlich, die diesen Echtzeitprozess mit sehr geringer Latenz und außergewöhnlicher Skalierbarkeit unterstützt.

Auf Wachstum ausgelegte Partnerschaft seit über fünf Jahren

Kurz nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2018 stellte Kayzen fest, dass die ursprünglich gewählte Datenbank nicht die erforderliche Skalierbarkeit bot. Nach dem Testen verschiedener Alternativen entschied sich Kayzen zunächst für die Community Edition (CE) von Aerospike. Mit der kostenfreien Open-Source-Version sollte das laufende Geschäft unterstützt und ein Pfad für künftiges Wachstum vorbereitet werden. Anfang 2024 war dann das Datenvolumen über die Möglichkeiten der Datenbankumgebung hinausgewachsen. Zudem wollte Kayzen den erweiterten Aerospike Support nutzen. Daher entschied sich das Unternehmen für ein Upgrade auf die Enterprise Edition von Aerospike.

„Wir hatten ursprünglich einen Aerospike Community Edition Cluster über drei Rechenzentren hinweg eingesetzt. Dann expandierten wir so schnell, dass wir Anfang 2024 die derzeit über 10 Milliarden Schlüssel und Terabytes an In-Memory-Datensätzen verdoppeln mussten. Mit dem Upgrade auf die Aerospike Enterprise Edition wollen wir die Kapazität jedes Clusters deutlich erhöhen“, so Jain.

Die Enterprise Edition von Aerospike erlaubt bis zu 256 Knoten pro Cluster sowie eine unbegrenzte Anzahl von Clustern. Dies hilft Kayzen dabei, seine Expansionspläne umzusetzen und die Stabilität der Systeme zu erhöhen. Durch das Hinzufügen weiterer Server kann Kayzen zudem ein effizientes Rebalancing sicherstellen. So lassen sich die Datenverteilung optimieren und „hot regions“ vermeiden, die zu höherer Last und Latenz führen. Mit Aerospike setzt Kayzen auf Leistung im Sub-Millisekundenbereich und Skalierbarkeit von Gigabytes bis Petabytes. Nach zweimonatigen Tests begann das Team von Kayzen mit den Vorbereitungen für den Datenbank-Rollout, der Ende September 2024 abgeschlossen wurde.

Echtzeitdaten auf Unternehmensebene

Die Enterprise Edition von Aerospike ermöglicht es Kayzen, den zunehmenden Datenverkehr und damit auch mehr Daten zu bewältigen. Dabei bietet sie dieselben Vorteile, die schon die Community Edition auszeichneten: niedrige Latenzzeiten, hohe Skalierbarkeit und geringer Wartungsaufwand.

Des Weiteren plant CTO Servesh Jain viele neue Funktionen zu entwickeln, die noch mehr Informationen in Aerospike speichern werden. „In Zukunft sollen auch andere Systeme von den umfangreichen Datenmengen profitieren, die in der Realtime-Datenplattform gespeichert sind. Damit wollen wir einen schnelleren Zugriff auf geschäftskritische Daten gewährleisten, ohne dass sich jemand um Speicher- oder Kapazitätsbeschränkungen sorgen muss“, erklärt Jain.

Erfahren Sie mehr über die Aerospike Datenbank und nutzen Sie die kostenlose 60-Tage-Testversion, um sich von den Vorteilen zu überzeugen.

Über Kayzen

Kayzen ist eine mobile Demand Side Platform (DSP), die sich der Demokratisierung von programmatischer Werbung verschrieben hat. Wir ermöglichen es führenden App-Entwicklern, Agenturen, Mediaeinkäufern und Marken, programmatische Kundenakquise, Retargeting und Branding-Kampagnen sowohl im Self-Service- als auch im Managed-Service-Modell durchzuführen. Kayzen basiert auf den drei Grundpfeilern Performance, Transparenz und Kontrolle und ermöglicht es den besten Mobile-Marketing-Teams der Welt, programmatische Werbung im eigenen Haus zu betreiben. Mit einem beispiellosen Umfang von mehr als 160 Milliarden täglichen Anzeigenanfragen von über 2 Milliarden Nutzern weltweit schaltet Kayzen täglich mehr als 500 Millionen Anzeigen in 180 Ländern. Die Plattform Kayzen ist über unsere APIs oder unsere Benutzeroberfläche verfügbar.

Aerospike ist eine Realtime-Datenbank, die unbegrenzte Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Einsparungspotenziale bietet. Kunden profitieren von niedrigster Latenz bei höchstem Durchsatz und sind so bestens für kommende Herausforderungen gerüstet. Mit seinem klaren Fokus auf künstliche Intelligenz und die Cloud unterstützt Aerospike führende Unternehmen wie Adobe, Airtel, Criteo, DBS Bank, Experian, PayPal, Snap und Sony Interactive Entertainment. Der Softwarehersteller hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Bangalore und Tel Aviv. Weitere Informationen unter aerospike.com

Firmenkontakt

Aerospike

Sebastian Emmerling

St James House, St James Square 4th Floor

GL503PR Cheltenham

+49 178 2121721



https://aerospike.com/

Pressekontakt

Campaignery – Petra Spitzfaden

Simone Sulzmann

Agilolfingerplatz 9

81543 München

+49-89-61469093



https://campaignery.com

Bildquelle: Kayzen