REBA IMMOBILIEN AG sucht Supermarkt-Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein bekanntes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestments, sucht aktiv nach Supermarkt-Immobilien. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Akquisition von Einzelobjekten sowie Portfolios in Deutschland, um ein Gesamtinvestitionsvolumen von 50 Millionen Euro zu erreichen.

Gesuchte Objekte:

Die REBA IMMOBILIEN AG ist an Supermärkten, Fachmarktzentren und Nahversorgungszentren interessiert, die folgende Kriterien erfüllen:

Standorte: Bundesweit, Fokus ab 100.000 Einwohnern

Volumen: Einzelobjekte im Wert von 500.000 Euro bis 10 Millionen Euro; Portfolien bis zu 50 Millionen Euro

Kategorie: Discounter, Fachmärkte, Nahversorgungszentren, Supermärkte

Risikoklasse: Die REBA IMMOBILIEN AG sucht gezielt nach Objekten in den Risikoklassen Core +, Value-Add sowie opportunistisch und ist offen für Einzel- und Portfoliotransaktionen, insbesondere solche mit lang laufenden oder auch auslaufenden Mietverträgen, Erweiterungspotenzial sowie Entwicklungsmöglichkeiten. Sowohl Asset- als auch Share-Deals werden in Betracht gezogen.

REBA IMMOBILIEN AG – Partner für Supermarkt-Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestments und spezialisiert auf die Akquisition von Supermarkt-Immobilien in Deutschland. Aktuell sucht die REBA IMMOBILIEN AG direkt von Eigentümern nach attraktiven Objekten, insbesondere Fachmärkten, Discountern, Supermärkten und Nahversorgungszentren.

Mit einem angestrebten Gesamtinvestitionsvolumen von 50 Millionen Euro fokussiert sich die REBA IMMOBILIEN AG auf Einzelobjekte im Wert von 500.000 Euro bis 10 Millionen Euro sowie Portfolios bis zu 50 Millionen Euro. Das Unternehmen hat Interesse an Standorten bundesweit mit einem Fokus auf Gebieten ab 100.000 Einwohnern.

Die REBA IMMOBILIEN AG sucht gezielt nach Objekten in den Risikoklassen Core +, Value-Add und opportunistisch. Das Team ist offen für Einzel- und Portfoliotransaktionen, insbesondere solche mit lang laufenden oder auslaufenden Mietverträgen, Erweiterungspotenzial sowie Entwicklungsmöglichkeiten. Sowohl Asset- als auch Share-Deals werden in Betracht gezogen.

Für weitere Informationen oder zur Einreichung von Angeboten steht das Team der REBA IMMOBILIEN AG jederzeit zur Verfügung.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

