Mobilitätsverband beruft Prof. Stephan A. Jansen und erweitert den wissenschaftlichen Beirat

Wertvolle Unterstützung für den Verband / Erfahrung in Forschung, Lehre und Unternehmertum / Fokus: Management von nachhaltiger Mobilität und digitalen Innovationen.

Mannheim, August 2024. Der Vorstand des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) hat Prof. Dr. Stephan A. Jansen in den wissenschaftlichen Beirat berufen. Jansen ist Professor für Management, Innovation & Finanzen sowie Direktor des Center for Philanthropy & Civil Society an der Karlshochschule in Karlsruhe und Stiftungsgastprofessor für Urbane Innovation – Mobilität, Gesundheit, Digitalisierung an der Universität der Künste Berlin sowie assoziierter Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet & Gesellschaft.

Prof. Jansen setzt sich seit vielen Jahren auch mit Themen rund um die betriebliche Mobilität auseinander, publiziert seit 2007 regelmäßig Kolumnen und Fachbeiträge in Medien wie „BrandEins“. Bei Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen hat er sich als Autor des Branchenmediums „Autoflotte“ und als Impulsgeber bei der in diesem November zum dritten mal stattfindenden „Nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität“ einen Namen gemacht. Außerdem war und ist er Mitglied in zahlreichen Beiräten und wissenschaftlicher Berater für Unternehmen, Stiftungen, Bildungseinrichtungen und mehrere Bundesministerien. So war er beispielsweise eine Legislaturperiode lang Mitglied des „Innovationsdialoges“ der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes, mehrere Legislaturperioden Mitglied der „Forschungsunion“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Mitglied in persönlichen Beiräten von Ministern wie Peer Steinbrück, dem ehemaligen Vizekanzler.

„Als Experte auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität bringt Prof. Jansen umfangreiche Erfahrung und Know-how in den wissenschaftlichen Beirat des Mobilitätsverbandes ein“, sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des BBM. „Seine langjährige Tätigkeit als Berater für Unternehmen, Stiftungen und Bundesministerien hat ihn zu einem gefragten Experten auf nationaler und internationaler Ebene gemacht. Seine Kompetenz erstreckt sich über Management, Innovation, Finanzen bis hin zu urbaner Innovation und Digitalisierung. Mit seiner profunden Expertise wird Prof. Jansen uns unterstützen und dazu beitragen, die Zukunft der betrieblichen Mobilität nachhaltiger zu gestalten.“

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit über 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

