Mobilitätsverband: Prof. Christian Grotemeier wird wissenschaftlicher Beirat

Professor für Betriebswirtschaftslehre und Mobilitätsmanagement bringt Know-how ein / Erfahrung in der Verbandsarbeit / Fokus praxisrelevante Aspekte des betrieblichen Mobilitätsmanagement /

Mannheim, im Mai 2023. Der Vorstand des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) hat Prof. Dr. Christian Grotemeier zum wissenschaftlichen Beirat des Verbandes berufen. Er lehrt Betriebswirtschaftslehre und Mobilitätsmanagement an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden.

Grotemeiers Lehr- und Forschungstätigkeiten liegen in den Bereichen Innovationsmanagement, neue Geschäftsmodelle und Digitalisierung der Mobilitätswirtschaft sowie der Verknüpfung von Mobilitäts- und Logistikanageboten. Zuvor war er Geschäftsführer Innovation, IT und Marketing der Bundesvereinigung Logistik. „Der Bundesverband Betriebliche Mobilität vernetzt die Praktiker der Verkehrswende in den Unternehmen und leistet damit eine wichtige Arbeit. Ich freue mich sehr, mich hier einbringen zu können“, so Grotemeier.

Er wird den Vorstand und den Verband im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Entwicklung praxisrelevanter Aspekte zum betrieblichen Mobilitätsmanagement beraten und unterstützen. Axel Schäfer, Geschäftsführer und Vorstand des BBM, freut sich über die Zusammenarbeit: „Das Thema betriebliche Mitarbeitermobilität ist eines der zentralen Zukunftsthemen. Wir freuen uns mit Prof. Dr. Grotemeier einen Beirat an unserer Seite zu wissen, der einerseits die wissenschaftliche Entwicklung begleiten kann und auf der anderen Seite sehr erfahren in der Verbandsarbeit ist“.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Über die Jahre hat sich das Themenspektrum und die Ausrichtung verändert, sodass auch der Name im Mai 2022 in BBM geändert wurde. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben und stellt seine Expertise für betriebliche Mobilität bereit. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, ING Diba, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER SE & CO. KG, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Boehringer Ingelheim, Deutsche Bahn Fuhrparkservice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

