Moderne Eleganz: Kii Audio Kii SEVEN

Kii Audio feiert mit der Kii SEVEN die Premiere eines neuen hochentwickelten Musiksystems. Nachdem das Unternehmen mit der Kii THREE die Standards für volldigitale Aktivlautsprecher gesetzt hat, definiert die Kii SEVEN audiophile Klangqualität mit smarten Funktionen auf einem kompakten Formfaktor komplett neu. Ein rückseitiges Touchpad und die vielseitige Kii HOME App setzen zudem neue Standards bei der Bedienung.

Bergisch Gladbach, 29. September 2023 – Das Wireless Kii SEVEN Music System ist der elegante Beweis für unermüdliches Engagement, Innovation und Handwerkskunst. Für viele Nutzer stellt die Wahl zwischen erstklassigem Klang und smarten, kabellosen Funktionen nach wie vor einen Widerspruch dar. Eine Herausforderung, der sich Kii Audio gerne angenommen hat. Die Kii SEVEN ist so konzipiert, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen – exzellenter Klang für das smarte Zuhause. Die hauseigene Kii HOME App unterstützt die Vielseitigkeit des kompakten HiFi-Lautsprechers.

Kii SEVEN – erstklassiger Klang…

Das Herzstück der Kii SEVEN ist die überragende Klangqualität auf Tonstudioniveau. Ziel der Entwicklung war ein Lautsprecher mit audiophilem Klang, der die Seele der Musik widerspiegelt. Im Gegensatz zu vielen kabellosen Musiksystemen, die oft Kompromisse bei der Klangqualität eingehen, um zusätzliche Funktionen zu bieten, hat die Kii SEVEN einen deutlichen Vorteil: Durch die gerichtete nierenförmige Abstrahlung wird ein Großteil des negativen Einflusses eines Hörraums eliminiert. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz der eigens entwickelten „Active Wave Focusing“ Technologie.

… und smarte Funktionen

Die Kii SEVEN zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, hochauflösenden Klang mit modernsten, smarten Funktionen harmonisch zu verbinden. Die Funktionen der Kii SEVEN sind nicht nur über ein rückseitiges Touchpad abrufbar, sondern auch über die Kii HOME App. So lässt sich die Wiedergabe auch nahtlos in mobile Geräte integrieren. Vom Streaming der Lieblings-Playlists bis zur Steuerung in mehreren Räumen ermöglicht die Kii SEVEN einen Komfort, den nur smarte Technologie bieten kann.

Moderne Eleganz

Die Ästhetik der Kii SEVEN ist eine Verkörperung moderner Eleganz. Das schlanke und ansprechende Design fügt sich nahtlos in jeden Wohnbereich ein und zeigt sich dennoch als stilvoller Blickfang. Ihre Eigenschaften, Formgebung und Verarbeitung zeugen von passioniertem Handwerk und der Liebe zum Detail in jedem Aspekt des Designs und der Funktionalität.

Kii SEVEN für das gesamte Zuhause

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Kii SEVEN ist ihre Vielseitigkeit. Die Kii HOME App für Multi-Room-Funktionalität bietet ein hohes Maß an Kontrolle und Einstellmöglichkeiten. Ganz gleich, ob man mit einer einzigen Kii SEVEN im heimischen Wohnzimmer beginnt, oder sich für ein Dutzend Lautsprecher im ganzen Haus verteilt entscheidet – die smarte App unterstützt bei der sorgfältigen Zusammenstellung der optimalen akustischen Einstellungen. Damit wird ermöglicht, in bis zu zwölf separaten Zonen personalisierte Audiowelten zu gestalten. Die Kii SEVEN und die

Kii HOME App definieren die Art und Weise, wie Wohnräume genutzt werden neu und bilden eine Atmosphäre, die über das Gewöhnliche weit hinausgeht.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kii SEVEN ist ab Anfang 2024 verfügbar. Der Einzelpreis liegt bei 3.795,00 Euro, das Paar ist für 7.590,00 Euro erhältlich. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer

Weitere Informationen unter www.kiiseven.com

Einen kompakten Lautsprecher bauen, der klingt wie ein großes, fest installiertes System – das war das Ziel von Kii Audio bei der Gründung der Firma 2014. Mit der THREE ist dem Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach dieses Meisterstück gelungen. Dabei ist das Konzept der THREE nicht die erste kleine Revolution, an der Chef-Entwickler und Kii-Mitgründer Bruno Putzeys maßgeblich beteiligt war: Mit seinen Entwicklungen UcD und Ncore brachte er die Class-D-Verstärkertechnik entscheidend voran. Allen Mitarbeitern gemein ist die Leidenschaft für gute Musik und das Streben nach der absolut perfekten Wiedergabe – diese Philosophie spürt man in jedem Produkt von Kii Audio.

www.kiiaudio.com

