Moderner Arbeitsplatz: Wie PC-Mietmodelle funktionieren

Flexibel bleiben: moderner Arbeitsplatz zum Festpreis

Die Arbeitswelt befindet sich in einem Transformationsprozess, ein moderner Arbeitsplatz – ist integraler Bestandteil dieses Wandels. New Work und Modern Workplace: Die Digitalisierung verändert das Arbeiten und die Anforderungen an eine zeitgemäße Ausstattung. Ein wesentliches Merkmal ist die Mobilität. Viele Freelancer und Angestellte wechseln häufig ihren Arbeitsort. Sie arbeiten zum Beispiel in ihrem Homeoffice, in Gemeinschaftsbüros und von unterwegs aus. Es liegt auf der Hand, dass sie dafür spezielle Hard- und Software wie Laptops und Kommunikationstools benötigen. Trotz der wechselnden Arbeitsplätze bleiben auch PCs beliebt, einige statten unter anderem ihr Heimbüro mit einem leistungsstarken Rechner aus. Doch wie finanzieren Unternehmen und Nutzer den wachsenden Bedarf an innovativer Technik? Mietmodelle für PCs, Notebooks, Tablets und Software können die Lösung sein.

Moderner Arbeitsplatz: Hardware und Software bedarfsgerecht mieten

Mieten statt kaufen: Zunehmend mehr Soloselbstständige und Firmen verfolgen diesen Ansatz. Bei Anbietern wie dem Microsoft-Goldpartner Aluxo als Teil der teccle group leihen sie für kurze Zeiträume die gewünschten PCs und mobilen Geräte. Dafür fällt ein geringer monatlicher Festpreis an. Zusätzlich können sie im Rahmen des Workplace as a Service passende Software-Pakete hinzubuchen. So erhalten Kunden bei der teccle group verschiedene Anwendungen von Microsoft wie M365 Business Premium. Mit der individuell zusammengestellten Kombination aus Hard- und Software arbeiten Nutzer effizient und profitieren von einem hohen Maß an Flexibilität: Nach dem Ende der Laufzeit können sie sich für ein anderes Leistungspaket entscheiden.

Moderner Arbeitsplatz als Mietlösung: Das sind die Vorteile

Beim Kauf von Hard- und Software stemmen Unternehmen hohe Kosten, sie binden sich zugleich für mehrere Jahre an die Produkte. Mit einem Mietmodell entgehen sie dieser Problematik: Sie reagieren jederzeit auf einen geänderten Bedarf. Das Team wird größer oder verkleinert sich? Ein moderner Arbeitsplatz zum Mieten erlaubt eine unmittelbare Reaktion auf solche Veränderungen. Zudem zeichnen sich die Anbieter von Mietgeräten und Managed Services durch einen umfangreichen Kundenservice aus. Marcus Rieck von der teccle group nennt Beispiele: „Wenn ein PC oder ein Notebook funktionsunfähig ist, tauschen wir das Gerät sofort aus. Bei Anwendungsproblemen und Fragen hilft darüber hinaus unser Kundensupport. Auftraggeber schätzen diesen Service – mit unserer Hilfe können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.“

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Workplace as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet, einen modernen und digitalen Arbeitsplatz für einen bestimmten Zeitraum zu mieten. Dadurch entstehen nachhaltige Wettbewerbsvorteile wie Kosteneinsparungen und Flexibilität.

Firmenkontakt

Aluxo GmbH

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

mr@aluxo.de

https://www.workplace-as-a-service.de

