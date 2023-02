Modibodi® richtet globales Stipendium zur Förderung von Innovation und Real-World-Impact ein

Februar 2023. Zum internationalen Frauentag am 8. März kündigt Modibodi®, die globale Marke für saugfähige Kleidung, sein erstes globales Stipendium an, um den Einsatz in den Bereichen soziale Auswirkungen und Nachhaltigkeit weiter fortzusetzen. Den Zuschuss erhält die britische Organisation Irise International.

Modibodi®, die globale Marke für saugfähige Kleidung, hat sich einen Namen als bedürfnisorientiertes Unternehmen gemacht, das sich dafür einsetzt, die kulturelle Diskussion über Nachhaltigkeit, soziale Auswirkungen und Gleichberechtigung zu verändern. Das Unternehmen stellt Tabus in Frage und treibt einen bedeutungsvollen Wandel auf der ganzen Welt voran.

Jetzt unterstreicht Modibodi dieses Engagement zusätzlich mit dem Modibodi Game Changer Stipendium. Es unterstützt jährlich eine Reihe von Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen, die wie Modibodi® innovativ sind und den Status quo aufbrechen. Das Stipendium soll helfen, ihre Arbeit weiterzuentwickeln und sinnvolle Veränderungen bewirken zu können.

„Wir bei Modibodi wollen mit Partner:innen zusammenarbeiten, die inspirieren und etwas schaffen, das die Welt verändert. Unser Game Changer Stipendium konzentriert sich auf den Support von Organisationen, die in ihrem Bereich große Veränderungen erzielen“, sagt Sarah Forde, Modibodi Head of Nachhaltigkeit und PR.

Der erste Gewinner des Modibodi Game Changer Grant im Jahr 2023 ist die britische Organisation Irise International und ihr Period Equality Network, das sich für die Verbesserung der Menstruationsgesundheit und den Zugang zu Menstruationsprodukten einsetzt.

„In unserem zehnten Jahr als Marke wollten wir auf dem starken Fundament aufbauen, das wir im Bereich der Menstruationsgleichheit durch unser Programm Give a Pair gelegt haben. Unterwäsche im Wert von über 2.500.000 US-Dollar wurde in diesem Rahmen gespendet. Unser erstes Game Changer Stipendium vergeben wir nun an Irise International, die mit ihrer Arbeit Jugendliche dabei unterstützen, sich für die Gleichstellung der Menstruation mit Würde und ohne Schamgefühl einzusetzen“, betont Sarah Forde.

Das Modibodi Game Changer Stipendium bietet sowohl finanzielle als auch fachliche Unterstützung. Gemeinsam mit Irise International macht sich Modibodi mit der Stipendium-Vergabe für die Gleichstellung der Menstruation stark.

„Wir freuen uns sehr, als erster Empfänger des Modibodi Game Changer Stipendiums ausgewählt worden zu sein. Dieser Zuschuss und die unglaubliche Hilfe, die wir vom Modibodi-Team erhalten, zusammen mit den Werten und Prinzipien unserer Marke, treibt den Fortschritt zu einem Großbritannien heran, in dem niemand mehr durch seine Periode eingeschränkt wird. Bei Irise arbeiten wir daran, junge Menschen zu befähigen, den sozialen Wandel anzuführen und die nationale Politik und Praxis zu beeinflussen, um die Scham über die Periode in Freiheit zu verwandeln. Dieses Stipendium wird unsere Arbeit mit „Empower Period“ unterstützen, einem Netzwerk junger Menschen, die sich an ihren Schulen und in den Gemeinden für die Gleichstellung der Periode einsetzen und alle zusammenbringen, um periodenfreundliche Einrichtungen im ganzen Land zu fördern. Gemeinsam mit Modibodi engagieren wir uns für eine menschenwürdige Periode in britischen Schulen“, erklärt Emily Wilson, CEO und Gründerin von Irise International.

Mehr über das Modibodi Game Changer Stipendium erfahren Sie online ab März unter eu.modibodi.com.

2013 startete Modibodi® als australische Marke für nachhaltige und auslaufsichere Bekleidung mit dem Ziel die Welt so einfach zu verändern, wie man die Unterwäsche wechselt.

Die Mission von Modibodi ist klar: umweltfreundliche und lebensverändernde Kleidung kreieren, die das Selbstbewusstsein stärkt. Damit hat sich die Marke inzwischen weltweit einen Namen gemacht und die unterschiedlichen Situationen ihrer Kund:innen maßgeblich erleichtert. Sie bietet Komfort von der Periode über Inkontinenz bis hin zum Auslaufen anderer Körperflüssigkeiten und initiiert Gespräche und Aktionen, die Menschen ein angenehmeres Leben ermöglichen. Mit Empathie entwickelt, setzt Modibodi ein Zeichen für nachhaltige Alternativen. Dafür nutzt die Marke eigene Innovationen und patentierte Technologien. Das Ergebnis sind marktführende Designs und Einsparungen von Milliarden Einweg-Hygieneartikeln. Die Produkte von Modibodi richten sich an alle Geschlechter und Altersklassen. Ob Baby oder Teenager, junge oder ältere Erwachsene – wer nachhaltige Lösungen für auslaufsichere Kleidung sucht, wird bei Modibodi fündig.

Firmenkontakt

Modibodi Pty Ltd

Julia Wiezorek

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

+49 176 56110690

modibodi@adpublica.com

https://eu.modibodi.com/

Pressekontakt

ad publica Public Relations GmbH

Julia Wiezorek

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

+49 176 56110690

modibodi@adpublica.com

https://eu.modibodi.com/

Bildquelle: @modibodi