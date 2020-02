Modische Ballerina 43 bei schuhplus in Sedelsberg

Übergrößenhändler am c-Port stellt sich auf Frühling ein

schuhplus gibt allen Frauen mit Schuhgröße 43 die Möglichkeit, feminine Ballerinas einfach online zu bestellen und so auf ein riesiges Angebot an Modellen in Übergröße zurückzugreifen. Wer Größe 43 trägt, hat es nämlich in der Regel nicht leicht ein Paar Ballerinas zu finden, das gut passt und gleichzeitig auch den eigenen optischen Ansprüchen gerecht wird. Besser noch ist es, die Schuhe vorab anzuprobieren. Hier hat man im Shop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port die Gelegenheit und Frauen jeden Alters werden garantiert fündig. Dank des umfangreichen Angebots gibt es für jeden Geschmack und für jeden Anlass das passende Paar Ballerinas. Frustrierende Shoppingerlebnisse aufgrund der Schuhgröße gehören damit der Vergangenheit an.

Ballerina 43 online bestellen oder im Ladengeschäft kaufen

schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen und hat sich ganz darauf spezialisiert, Frauen ein umfangreiches Angebot an Schuhen zu bieten. Das Unternehmen ist seit 2002 tätig und liefert seine Ballerina 43 nach ganz Deutschland, sodass auch Frauen davon profitieren, die nicht in der Nähe von Sedelsberg wohnen. Dort befinden sich ein Ladengeschäft des Unternehmens. Auf einer Verkaufsfläche von rund 800 qm können sich Kundinnen mit großen Füßen hochwertige Ballerina 43 aussuchen. Genauso gut können die Schuhe aber auch im Webshop bestellt werden. Dann werden sie sogar nach Hause geliefert.

Feminine Ballerina 43 bei schuhplus

Im Webshop gibt es beispielsweise eine Reihe von sehr femininen Ballerinas, die mit zarten Pastellfarben, wie Rosa oder Mintgrün oder mit einer glänzenden Lackoberfläche überzeugen können. Darüber hinaus sind einige Modelle mit dekorativen Lochmustern oder schicken Schleifenverzierungen erhältlich. Diese Modelle lassen sich hervorragend mit Spitzenkleidern oder einer Kombination aus einem Rock und einem Häkeltop vereinbaren. Außerdem sind sie ganz ausgezeichnete Begleiter für Hochzeiten oder andere Festlichkeiten.

Lässige Ballerinas in Größe 43

Damen, die legere Looks bevorzugen, finden schuhplus am c-Port auch eine Reihe von lässigen Ballerinas, die mit einem sportiven Design überzeugen können. Trendige Farben und coole Oberflächen, die beispielsweise aus Jeansstoff bestehen, verleihen diesen Schuhen eine besonders legere Ausstrahlung. Dazu passen eine Skinny Jeans im Used-Look und ein T-Shirt mit einem Oversized-Cardigan.

Klassische Ballerinas für jede Gelegenheit

Abgerundet wird das Angebot bei schuhplus im Saterland durch eine Reihe von Ballerina Modellen, die mit einer zeitlosen und klassischen Optik überzeugen können. Dazu gehören vor allem die eher schlichten Ballerinas, die ohne Verzierungen auskommen. Diese Modelle zeigen sich in der Regel in unvergänglichen Farben, wie Dunkelblau, Schwarz oder Grau. Dadurch sind sie echte Kombinationstalente, die für jede Gelegenheit infrage kommen. Sie passen beispielsweise hervorragend zu einem entspannten Freizeit-Look, können aber auch mit einem seriösen Büro-Outfit vereinbart werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

