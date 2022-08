Monatskalender-Design von PRINTAS: Für jedes Unternehmen die richtige Lösung

Die Monatskalender Gestaltung ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Es geht darum, wie sich Ihr Unternehmen nach außen hin präsentiert. Ein Monatskalender, ein wesentlicher Bestandteil Ihres Unternehmensimages und damit ein wichtiges Marketinginstrument. Aber wissen Sie, was Ihre Kunden von einem Kalender erwarten?

PRINTAS bietet Kalender in vielen Ausführungen an

Bei dem Monatskalender reicht die Palette von Kalendern für drei Monate bis zu Kalendern für sieben Monate. Verschiedene Formate und Größen bieten viele Möglichkeiten. Wenn Sie sich für ein “Modell” entschieden haben, folgt ein ausführliches Briefing. So hat der Gestaltungsservice alle Daten und Informationen zur Hand, um Ihren individuellen Kalender zu gestalten. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich, nachdem Ihnen der Entwurf zur Genehmigung vorliegt.

Sobald Sie Ihren Monatskalender Entwurf zur Genehmigung erhalten haben, senden wir Ihnen einen Korrekturabzug zu. So überprüfen Sie, ob es Fehler gibt oder ob alles korrekt ist. Wenn ja, beginnen wir mit der Massenproduktion. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Formaten, wie Kalenderblöcken oder einem Monatskalender mit perforierten Abreißblättern. Das Sortiment umfasst Monatskalender in verschiedenen Größen und Formaten. Der Monatskalender wird auf hochwertigem Papier gedruckt und ist mit einer schützenden Beschichtung versehen.

Monatskalender sind individuelle Marketinginstrumente

Kalender sind ideal für Werbung, Markenbewusstsein und Kundenbindung. Mit einem Kalender als Firmengeschenk oder Werbegeschenk bleiben Sie das ganze Jahr über mit Ihren Kunden und Mitarbeitern in Kontakt. Außerdem werben Sie mit Kalendern für besondere Veranstaltungen oder Produkte und preisen Dienstleistungen an.

Kalender eignen sich nicht nur für Unternehmen, sondern sind ein perfektes Geschenk für Privatkunden. Die große Auswahl an Designs bietet für jeden Geschmack etwas, ob klassisch in Schwarz-Weiß oder mit bunten Illustrationen oder hochwertigen Produktfotografien. Kalender sind zudem ein beliebtes Geschenk für Geburtstage, Jahrestage und andere besondere Anlässe. Der Kalender ist ein ideales Produkt für Werbekalender oder Firmengeschenke.

Planen Sie eine Werbekampagne für das kommende Jahr?

Dann fangen Sie frühzeitig an und planen Sie die Monatskalender für 2023 schon jetzt in Ihr Budget für Werbemaßnahmen ein. So haben Sie genügend Zeit, sich ohne Termindruck mit der Gestaltung zu beschäftigen. Gutes Marketing besteht aus vorausschauender Planung, denn was Sie heute tun, ist ein erfolgreich abgehakter Punkt auf der Liste der zu erledigenden Dinge.

Und nicht zu vergessen: PRINTAS bietet nicht nur eine große Auswahl an Monatskalendern mit Werbefläche. Sie legen bei Bedarf die gesamte Gestaltung in die Hände unseres erfahrenen Teams. Der Gestaltungsservice wird als festes Paket oder als individueller Bildkalender, der alle Ihre Wünsche berücksichtigt, gebucht. Je nach dem wofür Sie sich entscheiden: Die Werbefläche ist bei jedem Monatskalender ein Garant für zuverlässige und effektive Werbung.

“Werbung, die hängen bleibt” – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender “Hamburg – Rund um die Alster”. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Kontakt

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

040 – 88 88 84 84

040 – 88 88 84 99

pos@printas.com

https://www.printas.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.