Größtes B2C-Netzwerk für Digital Fueling schließt Partnerschaft mit BK Benzin-Kontor

München, 17. August 2022: ryd – Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks für Mobile Payment an der Zapfsäule in Europa – baut sein Netzwerk in Südbayern weiter aus. Gemeinsam ermöglichen BK Benzin-Kontor und ryd es Autofahrern ab sofort, ihre Tankfüllung per App oder Bordcomputer direkt vom Auto aus zu bezahlen.

Die BK Benzin-Kontor AG führt Mobile Payment an der Zapfsäule ein und erweitert damit das Serviceangebot für ihre Kunden an 35 Tankstellen. ryd integriert mit BK einen wichtigen Partner in Süddeutschland.

“Ich freue mich sehr, dass wir dank großartigen Partnern wie BK in Süddeutschland unsere Abdeckung Stück für Stück erweitern können. Jede Zusammenarbeit im lokalen Bereich bringt uns dem Ziel näher, unser Netzwerk europaweit flächendeckend auszubauen”, sagt Thomas Kempf, Head of Energy Networks bei ryd.

BK-Tankstellen gibt es unter anderem in Berchtesgaden, Deggendorf, Memmingen und München. Die Anbindung erfolgt über die Plattform des WEAT MPH.

Philipp Arner, Prokurist und Geschäftsleiter Tankstellen bei der BK Benzin-Kontor AG: “Die Entscheidung für ryd fiel uns sehr leicht. Digitales Bezahlen ist ein absolutes Zukunftsthema und wir möchten natürlich dem Autofahrer die Möglichkeit geben, vielfältige Zahlungsmittel zu nutzen. Die Anbindung an das ryd System war schnell und einfach und verlief ohne Schwierigkeiten.”

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit dem Schwerpunkt ryd pay. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder im Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, steht ryd über Partnerintegrationen für Drittanbieter zur Verfügung, darunter etwa Anbieter von Navigationssystemen oder Smartphone-Apps sowie Automobilhersteller. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u.a. von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

