mophie stellt eine neue Version des 3-in-1-Reise-Ladegeräts mit MagSafe vor

Definiert den Komfort tragbarer Ladegeräte neu

Shannon, Irland im November 2023 – mophie®, der weltweit führende Anbieter von Zubehör und Technologien für den mobilen Lebensstil, kündigte heute eine neue Version des 3-in-1-Reise-Ladegeräts mit MagSafe an, dem meistverkauften Reise-Ladegerät des Unternehmens.

Das 3-in-1-Reise-Ladegerät mit MagSafe bietet eine Schnellladeleistung von bis zu 15 W. Es verfügt über spezielle Ladepunkte für iPhone, Apple Watch und AirPods/AirPods Pro. Die magnetische Oberfläche sorgt dafür, dass jedes Mal der richtigen Ladepunkt getroffen wird. Mit dem 3-in-1-Reise-Ladegerät sind die mobilen Geräte im Urlaub oder auf Geschäftsreisen immer voll geladen und organisiert. Das Reiseset enthält ein USB-C-Kabels und einen Wandadapter.

Das 3-in-1-Reise-Ladegerät mit MagSafe (164,95€) verfügt über folgende Eigenschaften:

Made for MagSafe – MFi-zertifiziert: Die magnetische Anordnung des Reiseladegeräts wurde speziell für das iPhone und andere Geräte entwickelt, die mit kabellosem Laden kompatibel sind.

Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 W

Entwickelt für die Reise: Das 3-in-1-Reise-Ladegerät lässt sich zusammenfalten und passt in eine kompakte Reisetasche, die jetzt durch einen Reißverschluss noch sicherer ist. Außerdem bietet es Platz für zusätzliche Ladekabel. Einfach auspacken und aufklappen, um jede Oberfläche in eine Ladestation zu verwandeln.

Gleichzeitiges Aufladen von bis zu drei Geräten: Damit alle wichtigsten Geräte an einem zentralen Ort aufgeladen werden können – mit speziellen Ladeplätzen für iPhone, Apple Watch und AirPods/AirPods Pro.

Eingebautes magnetisches Ladegerät für die Apple Watch: Das magnetische Schnellladegerät für die Apple Watch lässt sich hochklappen, um die Apple Watch in einem idealen Winkel zu halten und den Nachttischmodus zu nutzen.

AirPods-Ladestation: Eine spezielle Ladestation für AirPods/AirPods Pro sorgt dafür, dass der Ladevorgang bei Kontakt beginnt.

Nachhaltiges Reiseetui-Gewebe: Der umweltfreundliche Stoff der Reisetasche besteht zu 50 % aus recyceltem Plastik und verfügt über eine Innentasche für die Organisation der Kabel sowie eine diskrete AirTag-Tasche.

Alles, was zum Aufladen gebraucht wird: Das 3-in-1-Reise-Ladegerät mit MagSafe wird mit einem USB-C-Kabel, einem 30-W-USB-C-PD-Wandadapter und einer Reisetasche geliefert.

Videos zum Produkt finden sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=Vt_s2Q_j5r4

Preis & Verfügbarkeit:

Das neue 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe ist ab sofort auf Apple.com, in Apple Retail Stores weltweit und auf mophie.com für 164,95 € erhältlich. mophie gewährt auf das Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Endverbraucher.

*Weitere Informationen finden Sie unter zagg.com/warranty-policies.

MagSafe, iPhone, Apple Watch, AirPods/AirPods Pro und AirTag sind Marken von Apple, Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Andere Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über ZAGG

Als weltweiter Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energieverwaltungslösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter den Marken ZAGG und mophie, 360-Grad-Schutz sowie tragbares und kabelloses Laden an. Das Unternehmen verfügt über ein preisgekröntes Produktportfolio, das unter den Marken ZAGG® und mophie® erhältlich ist. Mit mehr als 250 Millionen geschützten Geräten ist ZAGG-Mobilzubehör weltweit erhältlich und kann bei führenden Einzelhändlern gefunden werden ZAGG hat seinen Sitz in Utah und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Irland und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://eu.zagg.com/new-arrivals/ und https://www.zagg.com/de_eu/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

