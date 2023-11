Schenk doch Schlauch – Weihnachtsgeschenke von Feuerwear

Köln im November 2023 – Wer individuelle und nachhaltige Geschenkideen sucht, wird bei Feuerwear fündig. Das Kölner Kultlabel hat sich dieses Jahr erneut individuelle Aktionen für die Adventszeit einfallen lassen, um das Stöbern und das Schenken zu verschönern. So gibt es in diesem Jahr wieder die beliebten gestanzten Feuerwear-Weihnachtsbaum-Anhänger gratis zu jeder Bestellung dazu. Die Anhänger bieten Dekoration der besonderen Art, denn sie sind – wie alle Taschen, Rucksäcke und Accessoires von Feuerwear – aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigt und damit einzigartige Hingucker. Zudem laden robuste Klassiker wie Rolltop-Rucksack Eddie, Portemonnaie Fred, und Gürtel Bill zum Stöbern und Verschenken ein. Auch der neueste Zugang der Feuerwearmannschaft – die Schreibmappe Parker machen unter dem Weihnachtsbaum eine gute Figur.

Wer noch ratlos ist, welche Geschenke für Familie und Freunde den Weg unter den Weihnachtsbaum finden sollen, wird bei Feuerwear nicht enttäuscht. Die beliebten und nachhaltigen Einzelstücke eignen sich bestes, um eine individuelle und langanhaltende Freude zu machen.

Geschenke für jedermann

Bei Feuerwear wird jeder fündig. Ob ein kleines Mitbringsel zur Weihnachtsessen-Einladung mit den praktischen Untersetzern Jules, Federmäppchen Paul und Schlüsselanhänger Sasha oder wenn es ein bisschen mehr sein darf mit der robusten Umhängetasche Walter, Laptoptasche Scott oder Rucksack Eric. Für die ganz Artigen darf auch gerne mal die stylishe Sporttasche Harris, Rolltop-Rucksack Eddie oder Messenger Bag Gardon unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Zeitlos stylish mit den nachhaltigen Accessoires von Feuerwear

Wer sein Outfit aufpeppen will oder das der Liebsten, wird bei den besonderen Accessoires aus Feuerwehrschlauch das passende Zubehör finden. Mit Gürtel Bill, Hip Bag Otis oder Portemonnaie Fred wird nicht nur der Weihnachtsbaum zur Bescherung strahlen.

Allzeit bereit mit dem Einsatz-Set 1 oder 2

Ob Berufs- oder freiwillige Feuerwehr: Wer regelmäßig im Einsatz ist, ist mit diesem Set immer bestens gewappnet. Meldertasche Roger 1 und 2 gibt es in zwei Größen und passt somit für die meisten der gängigen Meldermodelle. Perfekt passt er an den 130 cm langen Gürtel Bill, der in der Länge individuell anpassbar ist.

Qual der Wahl – oder doch nicht?

Damit das Schenken ein Klacks wird, hat Feuerwear jetzt Produkt-Sets aus recyceltem Feuerwehrschlauch zusammengestellt. Das „Weihnachts-Set 1“, bestehend aus den Klassikern Portemonnaie Fred und Gürtel Bill lässt jedes Herz höherschlagen. Portemonnaie Fred und Kulturbeutel Henry machen als zweites Weihnachts-Set unter dem Baum eine tolle Figur. Alle Sets sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz frei kombinierbar und bieten einen deutlichen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf.

Last Minute Geschenke für Unentschlossene

Bei der großen Auswahl an nachhaltigen und individuellen Geschenkmöglichkeiten von Feuerwear ist bestimmt etwas für die Familie oder Freunde dabei und auch mit einem kleinen oder großen Budget wird man schnell fündig. Eine Alternative für Unentschlossene: Die Geschenk-Gutscheine unter: www.feuerwear.de. Diese lassen sich als PDF direkt nach Zahlungseingang ausdrucken und verschenken. Damit klappt das Schenken mühelos und ohne Kopfzerbrechen!

Preise & Verfügbarkeit

Die Produkte von Feuerwear sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz erhältlich. Preislich beginnend bei 19,- Euro für Schlüsselanhänger Nick über 189 Euro für Rolltop-Rucksack Eddie bis zu 250,- Euro für das Weekend-Set, bestehend aus Sporttasche Harris L und Kulturbeutel Henry. Feuerwear bietet während der Weihnachtszeit eine verlängerte Rückgabe bis 15.01.2024 (für Online-Käufe zwischen 01.11. und 24.12.) Zu jeder Bestellung gibt es außerdem zwei Schlauch-Sterne gratis dazu. Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Pressekontakte:

Hanna Kalberlah / Stefan Winter

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 – 24 / -19

E-Mails: h.kalberlah@profil-marketing.com / s.winter@profil-marketing.com