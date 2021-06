MrDISC stellt vor: “Smoothie” , der kleine Mixer für den portablen Einsatz durch Batteriebetrieb

Batteriebetriebener, portabel einsetzbarer Mixer, ideal für Sportler, Picknick und Cocktailparty

Der Batteriebetrieb, das kleine Format des Mixers sowie seine geringen 500 Gramm Gewicht ermöglichen einen flexiblen Einsatz, indoor wie outdoor.

Der Mixer lässt sich in mehrere Teile zerlegen und ist leicht zu reinigen. 6 Schneideblätter sorgen für eine schnelle und effektive Verarbeitung von Früchten, Gemüse und anderen Zutaten. Durch den Siebeinsatz wird Flüssigkeit von Pürriertem getrennt. Eine Schlaufe am Deckel ermöglicht den komfortablen Transport. Der Mixer ist nur 8x8x23,5 cm groß und daher gut zu verstauen. Das Material besteht aus transportsicherem Kunststoff in den Farben hellblau, hellgrün, rosa, pink, lila, rot und schwarz.

Gute Ergebnisse erreicht der Mixer durch seine 150 Watt Leistung.

Besonders beliebt ist der Mixer bei jungem Publikum, da er unter anderem hervorragend auf Cocktail Partys eingesetzt werden kann. Auch für den Outdoor-Betrieb, bei Sportlern und jungen Familien hat der kleine, portable Mixer viele Anhänger.

Der Mixer stellt gesunde Drinks, Smoothies, Saucen, Dips, Aufstriche, Pestos, cremige Suppen, Eiweißshakes und Babynahrung aus Gemüse und Obst her. Das Selbermachen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Standmixer erleichtert die Zubereitung gesunder Nahrung und durchmischt flüssige oder halbfeste Zutaten mit hoher Geschwindigkeit.

Durch einen individuellen Aufdruck, ab einer Bestellmenge von 100 Stück, erhält der kleine Mixer neben seinem praktischen Einsatz auch eine bleibende werbliche Wirkung.

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

