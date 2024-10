MRO Europe 2024: Panasonic präsentiert seine IT-Lösungen für Instandhaltungsprozesse in der zivilen Luftfahrt

Auf dem jährlich stattfindenden Event von Aviation Week erleben Besucher in diesem Jahr das aktuelle Portfolio von Panasonic TOUGHBOOK inklusive neuer Services für private 5G-Netze.

Wiesbaden, DE. 9. Oktober 2024 – Auf der MRO Europe 2024 in Barcelona können Luftfahrt-Experten für Wartung, Reparaturen und technische Überholung vom 23. bis 24. Oktober die gesamte Palette von Panasonic TOUGHBOOK kennenlernen – ausfallsichere mobile IT-Lösungen basierend auf robuster Hardware mit erstklassiger Konnektivität und umfangreichen neuen Services.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Luftfahrt optimieren TOUGHBOOK Lösungen die Leistung in der Luft ebenso wie die Effizienz am Boden.

Die MRO Europe ist die führende Veranstaltung in der Region für den Aftermarket der zivilen Luftfahrt. Sie kombiniert eine Konferenz für Führungskräfte mit einer internationalen Ausstellung.

Organisiert von Aviation Week zieht sie über 450 Anbieter sowie über 10.000 Teilnehmer aus allen Teilen der Luftfahrtlieferkette an, darunter Fluggesellschaften, Leasinggeber, MROs, OEMs, Zulieferer und Branchenexperten.

Optimierter technischer Service mit zuverlässigen, hypervernetzten Geräten im privaten 5G-Netz

Panasonic wird auf der MRO Europe sein komplettes Portfolio an modular aufgebauten, robusten TOUGHBOOK Geräten mit Windows 11 vorstellen.Sie bieten marktführende Robustheit, Akkulaufzeit, Anpassungsmöglichkeiten, Fahrzeugintegration, Konnektivität sowie Leistung für die Luftfahrtindustrie.

Dazu gehören zum Beispiel das Notebook TOUGHBOOK 40 und das Tablet TOUGHBOOK G2 mit ansteckbarer Tastatur.

Die neuesten Versionen dieser Geräte verfügen über die Intel® AI Boost Neural Processing Unit (NPU). Diese ermöglicht die KI-Verarbeitung am Edge und steigert die Effizienz und Genauigkeit für mobil arbeitende Mitarbeiter erheblich. Beide sind zudem mit 5G-SA-Modulen ausgestattet.

Darüber hinaus wird Panasonic zusammen mit der COCUS AG als Partner für Konnektivitätslösungen, seine Technologie für private 5G-Netzwerke vorstellen.

Von der vorausschauenden Wartung bis hin zur Echtzeit-Datenübertragung zwischen Flugzeugen und Bodenpersonal bieten private 5G-Netze extrem niedrige Latenzzeiten, schnellere Reaktionszeiten sowie eine verbesserte Daten-übertragung und Kommunikation für den Luftfahrtsektor.

Das Team von Panasonic TOUGHBOOK erwartet die Besucher der MRO Europe am Stand 9085.

Weitere Informationen über die Vorteile privater 5G-Netzwerke für die Luftfahrtindustrie finden Sie hier: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/blog/how-private-5g-ready-take-aviation-industry

Weitere Informationen zu zukunftsweisenden TOUGHBOOK Serien finden Sie hier: www.toughbook.eu

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

