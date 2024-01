München macht mit! Initiative für gratis Menstruationsprodukte feiert ersten Erfolg.

Um das Bewusstsein für das Thema Periodenarmut zu schärfen und Initiativen zu unterstützen, die sich für kostenfreie Menstruationsprodukte in öffentlichen Einrichtungen einsetzen, bietet der Online-Supermarkt Knuspr seit Ende November kostenfreie* Menstruationsprodukte an. Bestärkt durch die Ankündigung der Stadt München, im Rahmen eines Pilotprojekts ab 2025 für ein Jahr kostenlose Tampons und Binden in rund 100 öffentlichen städtischen Toiletten zur Verfügung zu stellen, verlängert der Online-Supermarkt die Aktion am Standort Frankfurt.

München, 5. Januar 2024. Gleichberechtigung darf nicht bei Hygieneprodukten aufhören – diese Forderung stellte der Online-Supermarkt Knuspr Ende November an die Politik und ging selbst mit gutem Beispiel voran: Knuspr Kundinnen und Kunden profitieren seit 27. November 2023 von gratis Menstruationsprodukten. Die Kosten dafür trägt der Online-Supermarkt selbst. Mit der Ankündigung der Stadt München, im Zuge eines Pilotprojektes ab 2025 Tampons und Binden in öffentlichen städtischen Toiletten kostenfrei zur Verfügung stellen, sieht sich Knuspr mit seiner Aktion auf dem richtigen Weg.

„Wir haben von privatwirtschaftlicher Seite bewiesen, dass es möglich ist. Wir freuen uns sehr über das Pilotprojekt der Stadt München – ein wichtiger Etappenerfolg für alle Initiativen, die sich für kostenlose Menstruationsprodukte im öffentlichen Raum einsetzen um damit jene zu unterstützen, für die diese Hygieneprodukte eine finanzielle Belastung darstellen“, sagt Carolin Kracmer, Marketing Direktorin Knuspr. „Der große Zuspruch zu unserer Aktion und das bewilligte Pilotprojekt in München bestärken uns, weiterzumachen. Aus diesem Grund verlängern wir die Initiative an unserem Standort im Rhein-Main-Gebiet und werden dort auch weiterhin nachhaltige Menstruationsprodukte kostenfrei zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für unsere Schwester gurkerl.at in Wien“, ergänzt Kracmer.

Knuspr und gurkerl.at schalteten zum 27. November 2023 neben der bereits bestehenden Kategorie für Hygieneartikel eine zweite Kategorie für kostenfreie Menstruationsprodukte online.

*Aus technischen Gründen werden die genannten Produkte im Onlineshop für 1 Cent angeboten.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

