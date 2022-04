Mushe und Constellation: Die Partnerschaft, die Uniswap und PancakeSwap überflüssig machen könnte

Dezentrale Börsen stehen vor immer größeren Herausforderungen, aber ein neuer Akteur ist im Begriff, den Markt zu revolutionieren

Dezentrale Peer-to-Peer-Börsen (DEX) boomen, treiben große Veränderungen in den globalen Finanzinstitutionen voran und machen die Welt der Kryptowährungen leichter zugänglich.

Sie verwalten riesige Transaktionsvolumina ohne Beteiligung Dritter, verringern das Risiko von Hackerangriffen und versprechen Anonymität. Aber während Blockchain-basierte DEXs einen sichereren und transparenteren Handel versprechen, haben sie auch ihre Schwächen.

Unternehmen wie Uniswap und sein enger Konkurrent PancakeSwap basieren auf einer Blockchain, die keinen Austausch zwischen Kryptowährungen und Fiat (gesetzliches Zahlungsmittel) ohne einen obligatorischen Besuch der zentralen Börse ermöglicht. Sie können auch kompliziert sein, haben Probleme mit der Skalierbarkeit und können für Uneingeweihte einschüchternd wirken.

Aber es gibt eine neue Partnerschaft in der Welt der Kryptowährung, die die Probleme der heutigen DEX-Plattformen überwindet und sie sogar überflüssig machen könnte.

Mushe und Constellation sind im Begriff, den DEX-Markt zu revolutionieren, indem sie ein neues Maß an Sicherheit bieten, die Überlastung des Netzwerks überwinden, die Transaktionsgebühren senken und eine kettenübergreifende Interoperabilität anbieten. Dies ist ein entscheidender Schritt, der die heutigen DEX-Plattformen überflüssig machen könnte.

Ein zu lösendes Problem

Uniswap hat den DEX-Markt lange Zeit dominiert, indem es auf der Ethereum-Blockchain-Technologie gehandelt hat und so erfolgreich war, dass es fast täglich geklont wird und eine ganze Industrie von Nachahmern entstanden ist.

Allerdings hat er auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Ihre Popularität hat dazu geführt, dass sie überlastet ist. Mehr Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain treiben die Gebühren in die Höhe und verlangsamen die Bearbeitungszeiten.

PancakeSwap hat sich als die günstigere Alternative zu Uniswap durchgesetzt und läuft auf der Binance Smart Chain (BSC). Allerdings sind die Transaktionsgebühren immer noch recht hoch und die Plattform wurde dafür kritisiert, dass sie für Anfänger nicht sehr benutzerfreundlich ist, da der mit BSC verbundene Prozess sehr komplex sein kann.

Eine sichere, einfache und skalierbare Lösung

Der neue Akteur Mushe verändert den DEX-Markt mit beeindruckenden Vorteilen, die es im Kryptobereich noch nie gegeben hat.

In Zusammenarbeit mit Constellation wird Mushe eine viel günstigere Transaktionsgebühr anbieten, den Nutzern ermöglichen, über mehrere Blockchains hinweg in kettenübergreifenden Swaps zu handeln und sogar ihr XMU in Fiat umzuwandeln, ohne den Weg über eine zentrale Börse zu gehen.

Die Sicherheit steht bei Mushe an erster Stelle. Constellation Hypergraph unterstützt Millionen von Transaktionen pro Monat und ist so sicher, dass es sogar vom US-Verteidigungsministerium für die Verarbeitung von Massendaten verwendet wird.

Während herkömmliche Blockchains Gebühren verwenden, um den Wert eines wertbasierten Netzwerks zu erfassen und daher anfällig für Schwankungen sind, gibt es bei Hyperspace keine Grundgebühren. Das Peer-to-Peer-Netzwerk ermöglicht es jedem, durch finanzielle Anreize Werte aus dem Constellation-Ökosystem zu gewinnen.

Constellation Hypergraph ist nicht nur sicher, sondern auch einfach zu bedienen und unendlich skalierbar. Es wurde entwickelt, um mit der immer größer werdenden Datenindustrie Schritt zu halten, und seine Geschwindigkeit steigt tatsächlich mit der Größe des Netzwerks.

Da Mushe-Constellation Sicherheit, Erschwinglichkeit und keine Verlangsamung durch Überlastung bietet, ganz zu schweigen von der Flexibilität, über mehrere Blockchains hinweg und in Fiat-Währung zu handeln, könnte die Zusammenarbeit zwischen Mushe und Constellation zur einzigen Anwendung werden, die die Nutzer benötigen, um einen erfolgreichen Handel abzuschließen.

Eine DEX-Revolution?

Mushe bringt große Veränderungen in die Branche und bietet auch den Inhabern von Mushe-Token beeindruckende Vorteile. Der Mushe-Token (XMU) wird für die Liquidität verwendet, was bedeutet, dass die Mushe-Nutzer noch stärker von dem steigenden Handelsvolumen profitieren werden.

Darüber hinaus werden das benutzerfreundliche System und das Engagement des Unternehmens, die Nutzer über die Welt der Kryptowährungen aufzuklären, denjenigen, die sich zurückgelassen fühlen, die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Mushe verspricht niedrigere finanzielle und fachliche Hürden und erfrischenderweise weniger Fachjargon.

Es ist einfach, sicher und skalierbar. Und mit seinen günstigeren Gebühren könnte es das Ende für Uniswap und PancakeSwap bedeuten.

