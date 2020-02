Mythen über Foodtrucks

Unrealistische Erwartungen vor der Entscheidung, einen Foodtruck zu eröffnen, können Ihnen ein falsches Gefühl der Sicherheit während des Entscheidungsprozesses vermitteln.

Da die mobile Lebensmittelindustrie eine enorme Popularität und Expansion erlebt, glauben einige Leute, dass die Eröffnung eines Foodtrucks das nächste Geschäftsmodell ist, mit dem man schnell reich wird.

Ja, mit Foodtrucks kann man eine Menge Geld verdienen. Die meisten von ihnen geben jedoch in der Regel fast ihr gesamtes Einkommen aus. Leider ändern sich Ihre Fixkosten nicht, und Ihre Rechnungen werden jeden Monat fällig.

Auch Ihr Personal muss noch bezahlt werden. Sie müssen Ihren Truck für jede Schicht mit Lebensmitteln beladen, also müssen Sie für Ihre Zutaten, den Treibstoff und die Versicherung aufkommen. Wenn Sie nicht bereits eine Großküche besitzen, schulden Sie Ihrem Küchenvermieter Miete.

Sicher, Ihre Freunde und Familie sagen Ihnen immer wieder, dass Sie einen Imbisswagen öffnen sollten, weil Sie so ein großartiger Koch sind. Sie freuen sich über eine kostenlose Mahlzeit, wenn sie Ihr Haus besuchen, aber werden zahlende Kunden genauso reagieren, wenn ihre Steak-Sandwiches verkocht sind?

Weil Sie in einem Foodtruck gearbeitet haben, sind Sie bereit, die Show zu leiten.

Die Arbeit in einem Restaurant oder einem anderen Imbisswagen, bevor man einen besitzt, verschafft Ihnen einen klaren Vorteil gegenüber jemandem, der einen Lebensmitteltruck startet und noch nie in der mobilen Lebensmittelindustrie gearbeitet hat. Eine vorherige berufliche Erfahrung in der Gastronomie bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass Sie für ein Leben als Besitzer eines Imbisswagens geschaffen sind.

Eine der häufigsten Beschwerden verärgerter Restaurantbesitzer ist, dass die relativ niedrigen Kosten der Betreiber von Imbisswagen ihnen einen unfairen Vorteil verschaffen. Vor dem jüngsten Anstieg der mobilen Lebensmittelverkäufer in den Vereinigten Staaten wurde dieser Vorfall in der Restaurantbranche immer als Wettbewerbsvorteil bezeichnet.

Die derzeitige Betonung des Wertes auf dem Markt begünstigt das Foodtruck-Modell sehr stark, und der Wert ihrer Gourmet-Tarife ist es, was viele Verbraucher zur neuen Generation von Foodtrucks hingezogen hat. Das Fazit ist jedoch, dass, wenn die Foodtrucks keine Qualitätsprodukte servieren, ihre Anhänger nicht mehr auftauchen werden, genauso wie sie aufhören, Restaurants zu besuchen, die minderwertige Produkte anbieten.

Imbisswagen zahlen keine Miete

Die Pachtzahlungen für Imbisswagen sind zwar nicht so hoch wie die von Restaurants, aber die Imbisswagen müssen immer noch für Lizenzen, Genehmigungen, Lebensmittel und Personal bezahlen. In vielen Gemeinden sind die Imbisswagen auch gesetzlich verpflichtet, Miete für Lagerräume und die Großküche zu zahlen, in der sie den Großteil der Vorbereitungsarbeiten durchführen. Die Kosten können sich summieren!

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

Kontakt

SIA Truck1.eu

Tomas Mazurkiewicz

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

+371 648 816 33

mail@alle-lkw.de

https://www.alle-lkw.de

Bildquelle: @www.lamag.com