Sichler Exclusive Profi-Fensterputz-Roboter PR-200

Glatte Fronten einfach sauber halten

-Auch für rahmenlose Fenster, Kacheln u.v.m.

-Berechnet automatisch und intelligent Putzwege

-Reinigt pro Minute 0,25 m² Fläche

-Reinigungsmittel-Sprühfunktion für bis zu 17 m²

-Erkennt Hindernisse und Kanten

-Notstrom-Akku und Sicherheitsseil gegen Absturz

Den Putz-Alltag erleichtern: Fenster, Scheiben und Glasfassaden erhalten bequem neuen Glanz. Sogar die Innenseiten von Fensterrahmen werden dank überstehender Mikrofaser-Pads gleich mitgesäubert! Einfach den Fensterputz-Roboter von Sichler Exclusive aufsetzen, einschalten und entspannt zurücklehnen.

Putzt ebene sowie unebene Oberflächen: Der Druck-Sensor reagiert auf Unebenheiten am Untergrund und passt den Luftdruck entsprechend an. So hat der Haushaltshelfer optimalen Halt auch auf Kacheln, strukturiertem Glas, beschichteten Fenstern u.v.m.

Effektiv gegen Fingerabdrücke, Staub & Co.: dank Reinigungsmittel-Tank mit Sprühfunktion für bis zu 25 m²! So beseitigt der Putz-Roboter spielend einfach leichte Verschmutzungen. Und schnell ist er auch! Mit 0,25 m² pro Minute sind selbst große Flächen ruckzuck sauber.

Ideal sogar für rahmenlose und schräge Fenster: Ein Laser-Sensor erkennt Hindernisse und sieht, wenn es nicht mehr weitergeht. Die intelligente Technologie berechnet automatisch den optimalen Putzweg und registriert Kanten.

Zusätzlich gegen Abstürze gesichert: Die unterbrechungsfreie Stromversorgung schützt den Roboter bei Stromausfällen. Sollten dennoch einmal alle Sicherheitssysteme versagen, bewahrt ihn das Hochsicherheits-Seil vor einem schädigenden Absturz!

Super-bequeme Bedienung per App: So hat man die volle Kontrolle auch vom Mobilgerät aus, das man praktisch immer dabei hat. Und die mitgelieferte Fernbedienung kann im Karton verbleiben.

-Reinigt selbstständig alle glatten Flächen: Fenster auch in Dachschrägen sowie große Glasflächen, Kacheln u.v.m.

-Reinigungsgeschwindigkeit: 0,25 m²/Minute

-Intelligente Reinigung: berechnet automatisch Putzwege

-Wassertank mit Sprühfunktion für Reinigungsmittel: 24 ml, für bis zu 17 m²

-Auto-Finish: stoppt automatisch nach getaner Arbeit

-Hält durch Unterdruck und gleicht Unebenheiten per Druck-Anpassung aus

-Sensor erkennt Kanten und Hindernisse: ideal auch für rahmenlose Fenster

-Hochsicherheits-Seil mit 4,5 m Länge und Karabiner: hält 200 kg

-Notstrom-Li-Ion-Akku mit 14,8 Volt hält Roboter bei Stromausfall bis zu 20 Minuten an der Scheibe

-Einfache Steuerung per Fernbedienung, benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

-Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

-Kostenlose App für Android und iOS: zur Steuerung des Roboters per Mobilgerät

-Ein/Aus-Schalter sowie LED-beleuchtete Play/Pause-Taste: signalisiert Betriebsmodus und leerlaufenden Notstrom-Akku (z.B. bei Stromausfall)

-14 Mikrofaser-Pads zum Reinigen und Polieren (75 % Polyester, 25 % Nylon)

-Betriebs-Lautstärke: 64 dB

-Leistungsaufnahme: 90 Watt

-Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil mit ca. 6 m Kabellänge (Euro-Stecker, auch zum Laden des Notstrom-Akkus)

-Maße: 29,5 x 14,8 x 9,5 cm, Gewicht: 915 g

-Fensterputz-Roboter HOBOT 388 inklusive Fernbedienung, 14 Reinigungs- und Polier-Pads, Reinigungslösung (220 ml), Netzteil, Sicherungsseil und deutscher Anleitung

Preis: 299,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6316-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6316-3031.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich.

