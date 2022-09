Nach dem Urlaub zurück ins Büro: Viele Deutsche erleben negative mentale Auswirkungen

– Fast jeder Fünfte (18 %) startet mit depressiven Verstimmungen

– Besonders jüngere Erwerbstätige leiden unter Post-Urlaubs-Blues

– Stefanie Broes, CEO von moonbird, gibt Tipps für die Rückkehr an den Arbeitsplatz

In ganz Deutschland sind die Sommerferien vorbei, Kinder und Jugendliche sind im neuen Schuljahr angekommen und die meisten Erwerbstätigen kehren ebenfalls aus dem großen Sommerurlaub zurück an den Arbeitsplatz.

Doch vielen fällt es schwer, sich nach Wochen voller Spaß, Unbeschwertheit und Freiheit, nachhaltig erholt und mit frischer Tatkraft zurück an den Schreibtisch zu setzen. Diesen sogenannten Post-Urlaubs-Blues hat das Unternehmen moonbird, das einen handlichen Atemtrainer herstellt, zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov untersucht und dafür 2082 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger repräsentativ befragt.

Die Umfrage ergab, dass mehr als jeder dritte Berufstätige (38 %) einen Mangel an Motivation verspürtet. Jeder Fünfte (20 %) ist schneller als gewöhnlich gestresst. Doch auch noch ernstere Probleme treten häufig auf: Fast jeder Fünfte kämpft mit depressiven Verstimmungen (18 %) oder hat Schlafprobleme (18 %). 14 Prozent können sich schwer konzentrieren und von Panikattacken werden 7 Prozent geplagt.

Junge Arbeitnehmer am stärksten betroffen

Schaut man auf das Alter der befragten Erwerbstätigen, fällt besonders ins Auge, dass gerade die Jüngeren zwischen 18 und 24 Jahren mental angeschlagen sind, wenn sie zurück in den Alltag müssen:

– 40 Prozent erleben depressive Verstimmungen

– Fast jeder Dritte in dieser Alterklasse (31 %) hat das Gefühl, schneller gestresst zu sein

– 27 Prozent bemerken Schlafstörungen

– Knapp ein Viertel (24 %) hat Konzentrationsschwierigkeiten

Die älteren Arbeitnehmer, die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen, scheint am geringsten von dem Post-Urlaubs-Blues betroffen zu sein. Zwar gaben auch hier 37 Prozent einen Mangel an Motivation an, depressive Verstimmungen sind lediglich bei 15 Prozent vorhanden.

Stefanie Broes, CEO und Mitgründerin von moonbird, weiß, warum so viele Menschen nach dem Sommerurlaub Probleme mit der Rückkehr in den (Berufs-)Alltag haben: „Wenn wir uns eine Auszeit gönnen, lockern wir unsere Zeitpläne und führen ein unstrukturierteres Leben. Die Rückkehr zum normalen Lebensrhythmus bedeutet oft, dass man früher aufsteht und hundert Aufgaben gleichzeitig erledigen muss, z. B. die Kinder zur Schule bringen, Abendessen kochen, Lebensmittel einkaufen. Das erfordert Anpassung. Darüber hinaus bedeutet das Ende der Sommerurlaubs auch das Ende des Sommers. Wir müssen uns auf eine neue Jahreszeit mit dunkleren und kürzeren Tagen einstellen.“

Um nach einem unbeschwerten Sommer die Rückkehr in den Alltag und die bevorstehende dunklere Jahreszeit leichter zu machen, hat Stefanie Broes, CEO und Gründerin von moonbird, fünf Tipps zusammengestellt, die helfen können, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern:

1. Nehmen Sie sich Zeit zur Akklimatisierung

Aus praktischen Gründen, zum Beispiel um Urlaubstage zu sparen oder den Urlaub möglichst lang zu strecken, kehren wir nach den Ferien oft direkt an den Arbeitsplatz zurück.

Wenn Sie jedoch den Post-Urlaubs-Blues vermeiden wollen, ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit und den Raum nehmen, um sich wieder einzugewöhnen. Lassen Sie es ruhig angehen und geben Sie sich Zeit, sich wieder an Ihr Zuhause zu gewöhnen. Machen Sie die Wäsche, räumen Sie das Haus auf, besuchen Sie Freunde und Familie und versuchen Sie, sich in der Zwischenzeit so gut wie möglich zu entspannen. Es ist in Ordnung, sich ein paar Tage lang zu akklimatisieren. Das wird den Übergang zu den langen, arbeitsreichen Tagen viel leichter und die „Landung“ sanfter machen.

2. Gehen Sie in die Natur, so oft Sie können

Die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach den Ferien kann ziemlich überwältigend sein. Von Stillstand, Entschleunigung und einem Leben im Einklang mit der Natur bis zur Rückkehr auf das Gaspedal. Es ist immer eine gute Idee, in die Natur zu gehen, aber besonders während des Übergangs von der Urlaubszeit zum Arbeitsleben brauchen Sie Zeit und Raum, um sich wieder anzupassen. Die Natur ist der perfekte Ort dafür.

Nehmen Sie sich nach der Rückkehr Zeit für einen ausgedehnten Waldspaziergang am Wochenende oder am Abend. Aber auch ein täglicher Spaziergang durch den Park in der Nachbarschaft hilft Ihnen, geerdet zu bleiben und Ihre innere Ruhe zu bewahren. Frische Luft zu atmen und sich zu bewegen ist die beste Art, die Mittagspause zu verbringen.

3. Tun Sie weiterhin die Dinge, die Sie in den Ferien glücklich gemacht haben

Haben Sie in den Ferien gerne Bücher gelesen, sind Mountainbike gefahren oder geschwommen? Dann sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass es keinen Grund gibt, dies nicht auch nach dem Urlaub zu tun. Auch wenn die Umgebung und die Umstände natürlich anders sind.

Denken Sie an die Dinge, die Ihnen im Urlaub Spaß gemacht haben, und versuchen Sie, so viel wie möglich davon auch nach Ihrer Rückkehr zu tun. Wer weiß, vielleicht ergeben sich daraus schöne neue Gewohnheiten und Routinen, die Ihnen helfen, Tag für Tag Stress abzubauen und sich zu entspannen.

4. Machen Sie (zusätzliche) Atempausen

Ihre Atmung ist die Fernbedienung für Ihr inneres System. Indem Sie die Art und Weise, wie Sie atmen, ändern, verändern Sie Ihren Geisteszustand. Und das in nur wenigen Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie sich bei der Arbeit überfordert fühlen: Atmen Sie. Langsam und bewusst.

Kontrolliertes, langsames Atmen löst die Entspannungsreaktion Ihres Körpers aus, verlangsamt Ihren Herzschlag, entspannt Ihre Muskeln, beruhigt Ihre Nerven und beruhigt Ihre Gedanken. Setzen Sie sich einfach hin, schließen Sie die Augen und atmen Sie eine Zeit lang langsam aus dem Bauch heraus ein und aus. Sie werden bald merken, wie Sie zur Ruhe kommen.

Können Sie Hilfe gebrauchen? moonbird wurde speziell dafür entwickelt, Sie durch Berührungsimpulse bei langsamen Atemübungen anzuleiten, um mehr innere Ruhe zu finden. Jederzeit und überall – moonbird passt in jede Tasche, so dass Sie ihn leicht mit zur Arbeit nehmen können.

5. Meditieren Sie über das positive Gefühl

Keine E-Mails, keine Wecker, keine Termine. Nur Sie, gute Gesellschaft und endlose Sommernächte. Das Urlaubsgefühl ist wunderbar und tut so gut, aber es kann schnell vergessen werden, wenn man wieder in die „reale Welt“ zurückgekehrt ist.

Versuchen Sie, über dieses Gefühl zu meditieren, um seine heilende Wirkung so lange wie möglich auf sich wirken zu lassen. Nehmen Sie sich jeden Tag bewusste Momente, in denen Sie die Augen schließen und Sie in Dankbarkeit an die wunderbare Zeit zurückdenken, die Sie während Ihres Urlaubs hatten. Wenn Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bewusst bei diesen positiven Gefühlen bleiben, werden diese positiven Gefühle auch bei Ihnen bleiben. Alles, dem Sie Aufmerksamkeit schenken, wächst.

„Was auch immer Sie tun, tun Sie es mit Achtsamkeit. Tun Sie es langsam. Und seien Sie freundlich zu sich selbst. Dann werden Sie bald wieder in der guten Arbeitsstimmung sein“, so Stefanie Broes abschließend.

Die Geschwister Stefanie Broes, eine promovierte Pharmazeutin, und Michael Broes, Wirtschaftswissenschaftler, gründeten 2019 moonbird. Stefanie fungiert als CEO und Michel als CFO und CTO des Unternehmens. Das junge belgische Health-Tech-Start-up möchte die Anwendung von Atemtechniken breiter zugänglich machen, um das allgemeine Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Ihr erstes Gerät, der Moonbird, das seit 2020 in den Benelux-Ländern auf dem Mark ist, ist ein kompaktes Gerät, das auf wissenschaftlich nachgewiesenen Prinzipien basiert. Es soll Menschen helfen, sich zu entspannen, ruhiger zu werden und schneller einzuschlafen.

moonbird hat seinen Hauptsitz in Brüssel. Zu den Investoren gehören unter anderem Akiles, ScaleFund, imec.istart, die flämische Investmentgesellschaft PMV, Buysse & Partners und weitere private Investoren. Moonbird konnte von Anfang an auf die Unterstützung von Start it@KBC, imec.istart und BlueHealth Innovation Center sowie vom europäischen Interreg-Cross-Care-Projekt VLAIO und FIT zählen.

