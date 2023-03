VERBRAUCHER INITIATIVE startet mit neuem Projekt

14. März 2023. Klimabewusstes Handeln im Alltag wird für Verbraucher/innen wichtiger, nicht zuletzt dank der medialen Präsenz des Themas und den zunehmend erlebbaren Klimawandelfolgen. Während die Relevanz etwa bei Fragen der Ernährung oder Mobilität offensichtlich erscheint, wird ein anderer Bereich häufig vergessen: das digitale Verhalten.

An diesem „blinden Fleck“ setzt das neue Projekt „Nachhaltig digital unterwegs“ der VERBRAUCHER INITIATIVE an, das Anfang März gestartet ist. Inhaltlich befasst es sich mit den digitalen Nutzungsgewohnheiten unterschiedlicher Verbrauchergruppen. Neben dem tatsächlichen digitalen Verhalten geht es vor allem darum, deren Bedürfnisse, Einstellungen, Wissenslücken, gängige Mythen sowie – daraus folgend – Einsparpotenziale zu identifizieren.

Ziel des Projektes ist es, ein nachhaltigeres digitales Nutzungsverhalten durch einfach umzusetzende Handlungsempfehlungen verbraucherseitig zu fördern und mehr öffentliches Bewusstsein für die Klimafolgen unseres digitalen Fußabdrucks zu schaffen. Dafür sieht das Projekt zunächst Interviews mit Expert/innen sowie eine Befragung von Verbraucher/innen vor. Zusätzlich werden Testhaushalte begleitet bei der Umsetzung ausgewählter Maßnahmen begleitet. Die so gewonnenen Ergebnisse sollen schließlich in die Entwicklung eines SelfCheck-Tools sowie geeigneter Handlungsempfehlungen für Verbraucher/innen einfließen.

Zwecks Stärkung des öffentlichen Bewusstseins wird das Projekt im Verlauf um diverse Kommunikationsmaßnahmen ergänzt werden. Zusätzlich sind Pressearbeit und Medienpartnerschaften geplant. Das Projekt wird im Rahmen der Verbändeförderung durch das Umweltbundesamt (UBA) gefördert.

Anlässlich des Weltverbrauchertages ruft die VERBRAUCHER INITIATIVE Interessierte aus ganz Deutschland auf, sich als Testhaushalte für das Projekt „Nachhaltig digital unterwegs“ zu bewerben. Gesucht werden sowohl jüngere Personen (18-30 Jahre), als auch Familien mit minderjährigen Kindern, die noch im Haushalt leben, sowie ältere Personen ab 60 Jahren. Bewerbungen werden ab sofort per Mail an (Betreff „Testhaushalte“) an miriam.baetzing@verbraucher.org entgegen genommen. Geben Sie darin bitte ihren Haushaltstyp, die Anzahl der Haushaltsmitglieder sowie den Wohnort an.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

