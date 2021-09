Nachhaltiger forbo Enduro 30 Designboden zur Verklebung

Dieser fortschritliche Designbelag des bekannten Herstellers ist besonders beliebt

allfloors.de ist zertifizierter Partner des marktführenden Bodenbelag-Herstellers forbo. So kann allfloors.de kürzeste Lieferzeiten durch Dirketlieferung des Herstellers und sehr günstige Preise garantieren. Für die nachhaltigen forbo Design-Bodenbeläge wie der Linie forbo Enduro 30 bietet allfloors.de besonders Aktionspreise. Bei Abnahme von größeren Mengen ab 25 m² werden diese nochmals auf Anfrage eines Angebotes reduziert.

Forbo Enduro 30 Designboden ist ein moderner und nachhaltiger Design-Bodenbelag mit reduzierten PVC-Anteil in fortschrittlicher Rigid-Technologie. Forbo Enduro ist besonders geeignet für die die Verlegung im privaten Wohnbereich, wird aber auch stark für den Wohnungsbau nachgefragt. Leistungsstark und pflegeleichte Designböden sind die Spezialität des führenden Linoleum-Herstellers. Der Rigid-Designboden überzeugt mit authentischen Optiken und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis und ist wahlweise zum Kleben oder Klicken und in verschiedenen Formaten erhältlich.

Forbo Enduro Dryback Designboden bietet Designmöglichkeiten zur festen Verklebung. Alle Optiken werden mit einer Gesamtstärke von 2,0 mm und einer Nutzschicht von 0,30 mm angeboten. Aber auch die Dryback-Variante kann klebstofffrei verlegt werden zum Belspeil mit der Verlegeunterlage Silent Premium von wineo.

Forbo Enduro Click Desginboden wird schwimmend und klebstofffrei verlegt. Dieser Bodenbelag wird in einer Gesamtstärke von 4,0 mm und einer Nutzschicht von 0,30 mm angeboten. Beide Produktvarianten bieten 20 authentische Designs.

Durch die neuen Rigid-Technologie der Forbo Enduro Designböden sind Rigid Vinyl Bodenbeläge leichter, stabiler, gesünder und umweltfreundlicher als bisherige Designbeläge aus Vinyl. Das geringere Gewicht ist unter anderem für das Transportieren und das Handling bei der Verlegung von Vorteil. Rigid-Vinyl-Böden bieten durch den harten Kern eine höhere Festigkeit und Stabilität. Sie können deshalb direkt auf altem Dielenboden oder Fliesenboden installiert werden. Für eine schnelle Renovierung von Küche oder Bad ist das ein entscheidendes Plus. Die höhere Dimensionsstabilität von Rigid-Vinyl sorgt auch bei hohen Temperaturschwankungen dafür, dass der Bodenbelag sich nicht aufstellt und die Klickverbindung sicher hält. Doch warum sind Rigid Vinyl Designböden formstabiler? Rigid-Vinyl Bodenbeläge enthalten neben Vinyl einen höheren Anteil mineralischer Füllstoffe als bisher.

Der Geschäftsbereich forbo Flooring Systems ist auf Linoleum, Vinylbodenbelägen, Designböden, Sauberlaufsystemen, Teppichfliesen, Nadelvliesbelägen sowie Flotex spezialisiert. Diese finden unter anderem Anwendung in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Schulen, Geschäftsräumen sowie im Wohnbereich.

Jetzt nachhaltigen forbo Enduro Designboden und Designböden weiterer renomierter Hersteller wie amtico, Adramaq, berryAlloc, Gerflor, HARO, wineo, Parador und ter Hürne sowie Bodenbeläge weiterer bedeutender Hersteller sofort günstig direkt online kaufen auf allfloors.de – allfloors Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten… unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 040 20 20

Kontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Bildquelle: @forbo