Natürliche Ruheinseln: Betten aus Massivholz

Rustikale Gemütlichkeit, exotisches Flair oder eleganter Luxus: Die Bettenkollektion von massivum zeigt, wie vielseitig Holz eingesetzt werden kann

Leipzig, im März 2020 – Egal, für welchen Stil das Herz schlägt: Ein Bett aus massivem Holz zaubert erholsame Behaglichkeit direkt ins Schlafzimmer und sorgt ganz nebenbei für ein gesundes Raumklima. Naturschönheiten wie Wildeiche, Palisander, Mango, Akazie oder Eukalyptus bringen einzigartige Maserungen und spannende Strukturen mit und sind daher die richtige Wahl für außergewöhnliche Möbel. Auch in Kombination mit weichen Stoffpolstern strahlen die edlen Hölzer eine wohltuende Ruhe aus, wie massivum bei seiner Boxspringbetten-Kollektion zeigt.

Cool trifft gemütlich: Die Boxspringbetten von massivum

Als Basis für seine skandinavischen Boxspringbetten verwendet massivum das bewährte System aus Bonellfederkern-Unterbau und Taschenfederkern-Matratzen. Noch kuscheliger wird die Liegefläche durch einen sechs cm starken Topper aus Kaltschaum, der den Schlafkomfort mit klimaregulierenden und hautsympathischen Eigenschaften zusätzlich verbessert. Auch die Optik ist behaglich: Das Gestell aus Massivholz bietet einen wirkungsvollen Kontrast zum coolen Hotelbetten-Look. Entscheidend für den harmonischen Gesamteindruck ist dabei, dass die Farben von Holz und Polster aufeinander abgestimmt sind. Bei Modell Ewarton ist die Basis aus geölter, naturfarbener Eiche. Dazu passt das gepolsterte Kopfteil im dunklen Grauton. Die geradlinige Form der Füße unterstreicht den ruhigen Stil. Bei Bett Edgewood sorgen schräg gestellte Füße für einen zusätzlichen Eyecatcher. Der rustikale Außenrahmen ist hier aus einem besonders ausdrucksstark gemaserten Holz: massive Wildeiche, gerissen. Die Matratzen sind mit beigefarbenem Stoff bezogen, das Kopfteil pflegeleicht mit veganem Leder gepolstert. Aus dem edlen Holz wird auch Modell Barrington gefertigt, Rahmen und Füße sind hier geradlinig gehalten. Die dunkle Farbkombination strahlt besondere Wärme aus.

Holzcharme in Variationen

Ein gemütliches Bett aus Massivholz ist der Klassiker im Landhausstil. massivum bietet hier eine Vielzahl an Modellen in unterschiedlichen Formen und Holztönen – von hell bis dunkel, flach oder hoch, mit oder ohne Kopfteil. Und auch Liebhaber des Industrial Styles werden fündig: Bei Oklahoma sind die Gestelle aus schwarzem Metall. Wer gern von exotischen Reisen träumt, kann sich mit einem Bett wie Mayari aus Mango- oder Palisanderholz die Lieblingsziele einfach ins Schlafzimmer holen. Bei Modell Bole sorgt ein Kopfteil aus kunstvoll verarbeitetem Eukalyptusholz für besonderes Aufsehen. Wie individuell ein Bett aus Naturholz wirken kann, zeigen Modelle, bei denen verschiedenen Stile gemixt werden. So erinnert Balkenbett Kalabo an einen japanischen Futon, das mit einem Gestell und Kopfteil aus betont rustikal verarbeiteter Eiche versehen ist. Trotz der außergewöhnlichen Optik überzeugt Kalabo mit einer komfortablen Einstiegshöhe.

Neben Boxspring- und Massivholzbetten bietet massivum verschiedene Polster- und Rattanbetten an. Alle Modelle sind unter folgendem Link aufgeführt:

https://www.massivum.de/betten

Über massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit rund 70 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. massivum betreibt derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und einen Flagshipstore in Leipzig. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de