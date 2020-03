Herausfordernde Zeiten erfordern neue Maßnahmen, um in Zukunft handlungsfähig und wirksam zu bleiben – die werdewelt zeigt, wie es gehen könnte

Wie geht es weiter? Was wird noch passieren? Wie viele Aufträge brechen noch weg? Diese Fragen stellten sich derzeit viele Unternehmer und Selbstständige. Bedroht von der akut unsicheren Lage gelte es jetzt zu handeln. Das weiß auch Ben Schulz, CEO der Agentur werdewelt: “Eine Transformation ist jetzt unausweichlich. Neudenken heißt die Devise, um weiterhin mutig und zuversichtlich auf das noch Kommende zu blicken. Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir für die nötige Stabilität Ihres Business”.”

Jetzt sei nicht die Zeit in der Angststarre zu verharren, sondern effektiv ins Tun zu kommen, um auch in Zukunft handlungsfähig und wirksam zu sein. “Es ist nötig auf die unfreiwillige Veränderung zu reagieren, sich den Gegebenheiten anzupassen und Lösungen zu schaffen”, betont Ben Schulz. Die werdewelt gehe hier mit bestem Beispiel voran. “Wir stellen ab sofort alle unsere Angebote auch online zur Verfügung, damit Sie jederzeit die Möglichkeit haben von Personal Branding zu profitieren”, ergänzt Schulz.

Die werdewelt stelle nicht nur selbst zum Beispiel strategische Beratung und Sparrings via Online-Konferenz zur Verfügung, sondern unterstützt ihre Kunden auch darin, jetzt den Fokus auf die Digitalisierung ihres Angebots zu legen. Ben Schulz führt hierzu an: “Jetzt können Sie mit digitalen Lösungen punkten. Blended Learning Konzepte oder E-Learning-Angebote unterstützen Sie dabei, neue Kunden zu gewinnen oder Ihre bisherigen up-to-date zu halten. Wie können vertriebliche Wege digital aussehen? Wir beraten Sie ganz ohne Ansteckungsgefahr gerne auch per Zoom, wie Sie Ihre Digitalisierung vorantreiben.”

“Wir sehen unsere Aufgabe darin, gemeinsam mit Ihnen für Sicherheit zu sorgen, Sie beim Neudenken zu unterstützen, zu handeln und gemeinsam mit Ihnen mutig voranzugehen” bekräftigt der Personal Branding Experte abschließend.

