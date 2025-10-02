Neo4j investiert 100 Millionen US-Dollar in GenAI und startet neues Agentic-AI-Angebot

Mit neuen Produkten und einem der größten KI-nativen Startup-Programme startet Neo4j seine bislang größte GenAI-Initiative.

München – 2. Oktober 2025 – Neo4j, Anbieter der führenden Graph-Intelligence-Plattform, gab heute die Investition von 100 Millionen US-Dollar bekannt. Damit will das Unternehmen seine Position als Standard-Knowledge-Layer für agentenbasierte Systeme (Agentic Systems) und als zentrale Infrastruktur für KI (GenAI, Generative AI) weiter ausbauen. Die Investition fließt in Produktinnovationen – darunter zwei neue Angebote für KI-Agenten – sowie in den Start eines der bislang größten Startup-Programme für KI-native Unternehmen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate sollen damit weltweit 1.000 Startups unterstützt werden.

Die Investition kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Unternehmen damit ringen, GenAI-Pilotprojekte in die Praxis zu überführen. Laut einer MIT-Studie liefern 95 % der Pilotprojekte keine messbaren Ergebnisse. Der Bericht betont, dass „Modellqualität ohne Kontext versagt“ und nennt fehlendes Langzeitgedächtnis sowie mangelndes kontextuelles Lernen als zentrale Gründe für das Scheitern. Neo4j schließt diese Lücke: Als Infrastrukturschicht unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, unnötige KI-Ausgaben zu reduzieren, präzise und nachvollziehbare Ergebnisse sicherzustellen und KI erfolgreich in realen Anwendungen zu skalieren.

„Multi-Agenten-Systeme sind die Zukunft von Software. Sie benötigen kontextuelles Denken, ein Langzeitgedächtnis sowie präzise und nachvollziehbare Ergebnisse. All das liefert Graphtechnologie in einzigartiger Weise“, sagte Emil Eifrem, Mitgründer und CEO von Neo4j. „Neo4j verwandelt isolierte Daten in nutzbares Wissen. Die aktuelle Investition ermöglicht es uns, diese Vision noch schneller voranzutreiben.“

Neue Lösungen für den Aufbau von KI-Agenten

Neo4j adressiert eine der größten aktuellen Herausforderungen im KI-Umfeld: Datensilos, unverbundene Tools und fehlende Expertise erschweren Unternehmen den Aufbau intelligenter KI-Agenten auf Basis unternehmenseigener Daten. Vor diesem Hintergrund stellt Neo4j zwei neue Angebote vor: Neo4j Aura Agent und den Model Context Protocol (MCP) Server für Neo4j. Beide Lösungen vereinfachen den Einstieg in Agentic AI und unterstützen Unternehmen dabei, genaue, nachvollziehbare und produktionsreife Ergebnisse zu erzielen.

– Neo4j Aura Agent: Das neue Angebot ermöglicht es Anwendern, KI-Agenten in wenigen Minuten direkt auf Basis unternehmenseigener Daten zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Es bietet eine vollständig automatisierte Orchestrierung sowie AIOps für Graph-basiertes Knowledge Retrieval. Neo4j Aura Agent ist ab sofort im Early-Access-Programm verfügbar. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für das vierte Quartal dieses Jahres vorgesehen.

– Model Context Protocol (MCP) Server für Neo4j: Der MCP Server integriert Graph-basiertes Gedächtnis und Reasoning in bestehende Agenten oder KI-Anwendungen. Unterstützt werden Abfragen in natürlicher Sprache, automatisch generierte Graph-Datenmodelle, Memory Persistence sowie das automatisierte Management von Neo4j-AuraDB-Instanzen. Eine voll unterstützte Version wird im vierten Quartal verfügbar sein.

Programm für KI-Native-Start-ups

Neo4j stellt ein neues Startup-Programm vor. Ziel ist es, eine der bislang größten dedizierten Gruppen von KI-nativen Unternehmen aufzubauen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden weltweit mehr als 1.000 Startups ausgewählt und unterstützt. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu Cloud-Guthaben, technischer Unterstützung und Go-to-Market-Services, um mit Graph-Technologie Mulit-Agenten-Systeme zu entwickeln und zu skalieren.

„Acht von zehn GenAI-nativen Startups, mit denen ich spreche, migrieren derzeit auf Neo4j“, erklärt David Klein, Mitgründer und Managing Partner bei One Peak sowie Board Director von Neo4j. „Das Feedback dieser Gründer ist eindeutig: Für sie ist Neo4j die natürliche Wahl, wenn es darum geht, intelligente Systeme mit Kontext und Langzeitgedächtnis zu entwickeln.“

Mehr Informationen zum Neo4j Startup-Programm sind unter neo4j.com/startups verfügbar. Zu den bereits 208 teilnehmenden Startups gehören Firework, Garde-Robe, Hyperlinear, Mem0, OKII, Rivio und Zep.

Neue Führungskräfte für Wachstum und Skalierung

Sudhir Hasbe ist neuer Präsident und Chief Product Officer von Neo4j. Mit der Position würdigt das Unternehmen seine zentrale Rolle bei der Förderung von Produktinnovationen und beim Ausbau der Plattform. Bereits Anfang dieses Jahres holte Neo4j Mark Woodhams, einen ehemaligen Oracle-Manager und erfahrenen Enterprise-Software-Experten, als Chief Revenue Officer an Bord.

Neu im Führungsteam ist außerdem Ajay Singh als Head of Global Field Engineering. Zuvor war Singh bei Databricks tätig, wo er das Field Engineering während der starken Wachstumsphase des Unternehmens maßgeblich ausbaute. Bei Neo4j verantwortet er künftig Solutions Engineering, Architektur, Professional Services und Customer Success.

„Mit unserem neuen, starken Führungsteam sowie den aktuellen Investitionen und Produkteinführungen ist Neo4j bestens auf das nächste Kapitel vorbereitet – als Graph-Intelligence-Plattform für intelligente Anwendungen und KI-Systeme“, so Eifrem.

Graphen im KI-Markt auf dem Vormarsch

Neo4j kommt in 84 der Fortune-100-Unternehmen zum Einsatz und wird von mehr als der Hälfte der Fortune-500-Unternehmen eingesetzt. Die Plattform unterstützt Multi-Agenten Deployments bei führenden Unternehmen wie Uber, Walmart und Klarna. Dabei liefert die Graphdatenbank strukturierte Speicher, Beziehungen und den Kontext, die Agenten zum Denken, Handeln und Erinnern benötigen. Das ist die Grundlage für produktionsreife Agentic AI.

In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete Neo4j:

– 6-fachen Zuwachs von GenAI-Kunden

– 58 % Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft

– 82 % Wachstum im Bereich Product Led Growth (PLG)

– 56 % der Top-100-Kunden haben ihre Nutzung von Neo4j im Jahr 2025 ausgeweitet

„Wir erleben das Wiederauftauchen kontinuierlichen Lernens und Verbesserungen in Unternehmensmaßstab – diesmal angetrieben durch KI, operationalisiert über Agenten, strukturiert in Graphen und angereichert mit Live-Telemetrie“, schrieb Charles Betz, VP Principal Analyst bei Forrester, in einem Blogpost von 2025. „Der Graph ist unverzichtbar. Er ist das Rückgrat der LLMs.“

Starkes Geschäftsjahr und Vertrauen des Boards

Neo4j erzielte 2024 einen Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar – ein Beleg für die breite Nutzung im Enterprise-Bereich und die finanzielle Stärke des Unternehmens, die Investitionen in dieser Größenordnung möglich macht. Die vom Board genehmigte Investition von 100 Millionen US-Dollar spiegelt sowohl die starke Geschäftsentwicklung als auch die Überzeugung wider, dass Graph-Technologie die Grundlage für GenAI im großen Maßstab ist.

„Neo4j verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten in Wissen verwandeln – eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass KI im großen Maßstab funktioniert“, erklärt Patrick Pichette, Partner bei Inovia Capital, ehemaliger CFO von Google und Board Director bei Neo4j. „Die neue Investition unterstreicht unsere Überzeugung, dass Neo4j ein Unternehmen von generationenprägender Bedeutung aufbaut: mit dem richtigen Führungsteam, klarer Markttraktion und der Technologie, um in Agentic AI eine führende Rolle einzunehmen.“

KUNDENREFERENZEN

Neo4j Aura Agent

Conor O“Shea, AI Architect, Daimler Truck

„Enterprise Knowledge Graphs sind eine zentrale Infrastruktur für verlässliche agentenbasierter KI. Bei Daimler Truck erleben wir, wie die Graph-Funktionen von Neo4j die Genauigkeit und das kontextuelle Denken liefern, die KI-Systeme benötigen, um in komplexen Geschäftsumgebungen wirksam zu arbeiten. Wie Neo4j Aura Agent und MCP Server diese Möglichkeiten künftig Unternehmen eröffnen, die an der nächsten Generation intelligenter Anwendungen arbeiten, bleibt spannend.“

Nitin Sood, Senior Vice President & Head of Product Portfolio and Innovation, QIAGEN

„Wir sehen ein enormes Potenzial von Neo4j Aura Agent für den Einsatz im Gesundheitswesen. Das gilt insbesondere für das Design und die Bereitstellung von KI-Agenten, die auf dem biomedizinischen Wissen von Qiagen aufbauen, um umfassende und vertrauenswürdige Knowledge Graphs zu erstellen. Die Möglichkeit, präzise Knowledge Graphs für die Wirkstoffforschung auf bislang nicht realisierbare Weise zu nutzen, eröffnet völlig neue Chancen für die Medizin.“

Startup Programm

Hala Jalwan, Mitgründer und CEO, Rivio

„Rivio entwickelt KI-Agenten, die die komplexen Zusammenhänge in der Beschaffung navigieren – von Lieferanten über Verträge und Preise bis hin zu Compliance und Marktdynamik. Neo4j ermöglicht es uns, diese Komplexität mit der Genauigkeit abzubilden, die unsere Kunden erwarten.“

Neo4j ist die Graph-Intelligence-Plattform, die Daten in Wissen verwandelt – als Grundlage für intelligente Anwendungen und KI-Systeme der nächsten Generation. Die Plattform unterstützt Anwender, enterprise-fähige Knowledge Graphen für präzise, nachvollziehbare und kontrollierbare KI zu erstellen. Zudem liefert Neo4j umfassende, vertrauenswürdige und integrierte Graph-Funktionen, die sich unabhängig von Architektur oder Datenquelle einsetzen lassen. Die Graph-Plattform ist Teil eines einzigartigen Ökosystems, dem 84 der Fortune-100-Unternehmen vertrauen und das von der weltweit größten Graph-Community getragen wird. Erfahren Sie mehr auf www.neo4j.com









