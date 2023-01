NETGEAR AV auf der ISE 2023: Neue Partner und Allianzen für besseres AV-over-IP Networking

Das Unternehmen zeigt auf der weltweit führenden Messe für AV- und Systemintegratoren in Barcelona seine neuesten Produkte und Services. Im Angebot sind auch Schulungen, Demos und eine Keynote Speech.

München, 24. Januar 2023 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), reist mit seinem AV-Team nach Barcelona, wo vom 31.01. bis zum 03.02.2023 die Integrated Systems Europe (ISE) stattfindet. Auf der weltweit führenden Messe für AV- und Systemintegratoren zeigt das Unternehmen am Stand 5D800 seine neuesten, preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen. Außerdem werden zwei Deep-Dive-Schulungen sowie alle 30 Minuten Produkt-Demos angeboten und im Rahmen der CEDIA Smart Home Technology Conference eine Keynote Speech gehalten.

Schulungen (in Englisch): Mittwoch, 1. Februar, Raum CC3.13C

-10:30-11:45 Uhr: „How to Design an AV-over-IP Network“ mit Laurent Masia

-11:45-12:30 Uhr: „Top Ten Pitfalls of Wireless Network Design“ mit Kieran Purdie

Anmeldungen für die beiden Schulungen können hier vorgenommen werden: https://share.hsforms.com/11DjlcSHqRSytkvgXTpruYA413lw

Demo Sessions (in Englisch) jeden Tag, alle 30 Minuten, Stand 5D800

-Die ersten 30 Minuten jeder Stunde: „Engage AV Controller for M4250 & M4300 Switches“

-Die zweiten 30 Minuten jeder Stunde: „Insight Remote Management für Access Points und Switches“

Keynote Speech (in Englisch) auf der CEDIA Smart Home Technologie Konferenz, 31. Januar, Raum CC1.2

-16:30-18:00 Uhr: „What is next for PoE and AV technology?“ mit Richard Jonker

Besucher der ISE 2023 können die Produkte von NETGEAR auch bei etwa 50 anderen Technologiepartnern auf der Messe im Einsatz sehen, die ergänzende AV-over-IP-Produkte anbieten. Allianzen von NETGEAR mit anderen Herstellern, Vertriebs-/Distributionspartnern und Technologie-Allianzen verdeutlichen das Engagement, die das Unternehmen eingegangen ist, um die Vernetzung zu erleichtern. NETGEAR gibt in diesem Zusammenhang auch die neue, globale Partnerschaft mit GPA, dem größten Systemintegrator der Welt, mit Niederlassungen in 164 Städten in 50 Ländern, bekannt. Das Eliteprogramm von GPA stellt sicher, dass nur die weltweit besten Anbieter an diesem Programm teilnehmen dürfen. Diese Partnerschaft unterstreicht die Ausrichtung von NETGEAR und GPA, AV-Netzwerke besser und einfacher zu machen.

Auf Technologie-Ebene ist NETGEAR AV der Alliance for IP Media Solutions (AIMS) beigetreten, einer gemeinnützigen Handelsorganisation für die Rundfunk- und Medienbranche, um die Einführung von Internet Protocol Media Experience (IPMX™) zu fördern – einer Reihe offener, auf Standards basierender Protokolle, die die Interoperabilität von AV-over-IP-Systemen gewährleisten sollen. Die neue Unterstützung der AIMS in Verbindung mit der laufenden Unterstützung als Gründungsmitglied der SDVoE Alliance verdeutlicht das kontinuierliche Engagement von NETGEAR für den kommerziellen und den Broadcast-Markt.

Die AV-Sparte von NETGEAR, NETGEAR AV, wurde kürzlich ins Leben gerufen, um sich auf die Bedürfnisse des kommerziellen und privaten AV-Marktes zu konzentrieren. Dazu gehören Produkte, die nur im AV-Vertriebskanal erhältlich sind, Designteams für Pro-AV- und Pro-WiFi-Installationen sowie Software für die Konfiguration und Verwaltung kabelgebundener und kabelloser Netzwerke.

Interessenten finden NETGEAR auf der ISE 2023 am Stand 5D800. Mehr Informationen zu NETGEAR AV finden Sie auch im Internet unter https://www.netgear.com/av

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

